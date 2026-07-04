Bất ngờ với công dụng chữa bệnh của hoa đỗ quyên

Công dụng chữa bệnh của cây hoa đỗ quyên

Theo y học cổ truyền, hầu hết các bộ phận của cây đỗ quyên đều có thể làm dược liệu. Hoa và lá có tác dụng hoạt huyết, giảm ho, hóa đờm, trừ phong thấp, hỗ trợ điều hòa kinh nguyệt và cải thiện ngứa da; trong khi rễ giúp hoạt huyết, cầm máu và giảm đau khi dùng đúng cách.

Theo một số nghiên cứu, hoa và quả đỗ quyên chứa hoạt chất andromedotoxin có khả năng hạ huyết áp, làm chậm nhịp tim nhưng cũng có độc tính nên cần thận trọng khi sử dụng. Ngoài ra, đỗ quyên còn được ghi nhận có tác dụng giảm đau, hỗ trợ điều trị phong thấp, đau nhức xương khớp, đau dây thần kinh, viêm phế quản mạn tính, dị ứng da và chấn thương phần mềm. Dịch chiết từ hoa cũng từng được ứng dụng để hỗ trợ gây tê trong một số thủ thuật nhỏ.

Trong y học cổ truyền, hoa đỗ quyên được sử dụng trong nhiều bài thuốc dân gian

Bài thuốc chữa bệnh từ cây hoa đỗ quyên

Trong y học cổ truyền, hoa đỗ quyên được sử dụng trong nhiều bài thuốc dân gian. Tuy nhiên, do một số bộ phận của cây có chứa độc tính, người bệnh không nên tự ý áp dụng mà cần tham khảo ý kiến thầy thuốc có chuyên môn trước khi sử dụng.

Một số bài thuốc thường được lưu truyền gồm:

Hỗ trợ điều trị đau dây thần kinh tọa: Sắc 3 g rễ đỗ quyên cùng 60 g thổ ngưu tất, 30g uy linh tiên và 30 g rễ lục nguyệt sương, chia uống 2 lần mỗi ngày trước bữa ăn.

Hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, thấp khớp: Ngâm 12 g hoa đỗ quyên tươi với 3 g rễ kim anh trong 1 lít rượu trắng 40 độ. Sau khoảng một tháng, dùng 10-20 ml trước khi đi ngủ.

Hỗ trợ cải thiện rụng tóc: Ngâm 15 g hoa đỗ quyên với 15 g cốt toái bổ, 30 g xuyên hoa tiên, 25 g cao lương và 1 lít rượu trắng trong 7 ngày. Trước khi sử dụng, chà nhẹ da đầu bằng gừng tươi rồi thoa dung dịch lên vùng tóc thưa.

Hỗ trợ điều trị viêm phế quản mạn tính: Có thể sắc 30 g lá đỗ quyên, 15 g lá nhót và 24 g rau diếp cá lấy nước uống. Một cách khác là ngâm 60 g hoa đỗ quyên với 500 ml rượu trắng trong 10 ngày, mỗi ngày uống 3 lần, mỗi lần khoảng 10 ml.

Hỗ trợ cầm máu cam: Dùng khoảng 30 g hoa hoặc lá đỗ quyên tươi sắc lấy nước uống.

Hỗ trợ điều trị mụn nhọt: Giã nát lá non rồi đắp trực tiếp lên vùng da bị sưng đau.

Hỗ trợ giảm dị ứng, mẩn ngứa: Dùng lá đỗ quyên tươi nấu nước tắm hằng ngày.

Hỗ trợ điều trị viêm loét dạ dày: Sắc 12 g rễ đỗ quyên cùng 15 g cành lá mộc hương và 12 g quất bì để uống.

Hỗ trợ điều trị viêm ruột, kiết lỵ: Sắc khoảng 10 g rễ đỗ quyên với nước, chia uống trong ngày.

Hỗ trợ điều trị áp xe vú ở phụ nữ sau sinh: Sắc 30 g rễ đỗ quyên lấy nước uống.

Hỗ trợ điều hòa kinh nguyệt: Sắc 15 g hoa đỗ quyên, 15 g rễ đỗ quyên và 15 g cây hàm ếch, dùng theo hướng dẫn của thầy thuốc.

Hỗ trợ giảm đau bụng sau sinh: Dùng khoảng 30 g rễ đỗ quyên tươi sắc nước uống hàng ngày.

Hỗ trợ điều trị bệnh trĩ: Sắc 60 g rễ đỗ quyên tươi cùng một đoạn ruột già heo, dùng trong ngày theo kinh nghiệm dân gian.

Hỗ trợ cầm máu và giảm sưng bầm: Có thể rắc bột lá đỗ quyên khô lên vết thương để hỗ trợ cầm máu. Với các vết bầm tím hoặc sưng đau phần mềm, có thể giã nát lá tươi rồi đắp trực tiếp lên vùng tổn thương.