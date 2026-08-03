English
/ SỨC KHỎE
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bé 4 tuổi đứt rời cánh tay vì áo chống nắng cuốn vào bánh xe máy

Thứ Hai, 18:29, 03/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bé gái 4 tuổi bị đứt rời hoàn toàn cánh tay phải do tà áo chống nắng cuốn vào bánh xe máy. Các bác sĩ đã trồng nối thành công sau ca vi phẫu khẩn.

Nỗ lực cứu cánh tay đứt rời

Bé N.B.N. (4 tuổi, quê Tuyên Quang) được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) trong tình trạng đứt rời hoàn toàn cánh tay phải sau một vụ tai nạn giao thông.

Theo người nhà, khoảng hơn 7h ngày 27/7, bé ngồi phía sau xe máy và mặc áo chống nắng. Trong lúc di chuyển, tà áo bị cuốn vào bánh xe, khiến cánh tay phải của trẻ bị nhổ giật và đứt rời hoàn toàn.

Sau tai nạn, bệnh nhi được sơ cứu tại cơ sở y tế địa phương. Phần chi đứt rời được bảo quản đúng quy cách trong môi trường lạnh trước khi chuyển đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Khi nhập viện, cánh tay đã bị thiếu máu khoảng 5 giờ.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ thuộc nhiều chuyên khoa gồm Cấp cứu, Gây mê hồi sức, Nhi, Phẫu thuật mạch máu và Chấn thương chi trên - Vi phẫu thuật đã hội chẩn khẩn, thống nhất chỉ định phẫu thuật cấp cứu trồng nối cánh tay đứt rời.

be 4 tuoi dut roi canh tay vi ao chong nang cuon vao banh xe may hinh anh 1
Phim chụp tổn thương cánh tay bị đứt rời (ảnh BVCC)

Theo ThS.BS Nguyễn Văn Trường, khoa Chấn thương chi trên và Vi phẫu thuật, trong quá trình mổ, ê-kíp ghi nhận toàn bộ cánh tay phải của bệnh nhi bị nhổ giật, đứt rời ngang 1/3 trên cánh tay. Phần chi đứt rời còn kèm theo gãy lồi cầu xương cánh tay và gãy mỏm khuỷu. Đáng chú ý, toàn bộ mạch máu và thần kinh đều bị tổn thương theo cơ chế nhổ giật nên không thể nối trực tiếp.

Sau khi cắt lọc mô dập nát và cố định lại xương cánh tay, lồi cầu và mỏm khuỷu về đúng vị trí giải phẫu, các bác sĩ sử dụng đoạn tĩnh mạch hiển lấy từ cẳng chân để ghép tái tạo động mạch cánh tay và các tĩnh mạch. Đồng thời, đoạn thần kinh trụ được dùng làm mảnh ghép để phục hồi thần kinh giữa và thần kinh cơ bì.

Sau khoảng 3 giờ phẫu thuật, ê-kíp đã tái lập thành công tuần hoàn cho cánh tay đứt rời. Theo bác sĩ Trường, phẫu thuật trồng nối chi thể ở trẻ nhỏ luôn là thách thức lớn, đặc biệt với tổn thương do cơ chế nhổ giật vì các cấu trúc giải phẫu bị phá hủy trên diện rộng.

"Đây là trường hợp đặc biệt khó bởi bệnh nhi mới 4 tuổi, kích thước mạch máu và thần kinh rất nhỏ, đòi hỏi kỹ thuật vi phẫu có độ chính xác cao. Bên cạnh đó, thời gian thiếu máu của chi đã kéo dài khoảng 6 giờ, làm tăng đáng kể nguy cơ biến chứng", bác sĩ Trường cho biết.

Một trong những biến chứng nguy hiểm nhất sau khi tái lập tuần hoàn là hội chứng tái tưới máu. Sau thời gian dài thiếu máu, các chất chuyển hóa tích tụ trong chi thể có thể theo dòng máu trở lại cơ thể, gây rối loạn chuyển hóa, rối loạn đông máu, suy đa cơ quan, thậm chí đe dọa tính mạng.

be 4 tuoi dut roi canh tay vi ao chong nang cuon vao banh xe may hinh anh 2
Sau phẫu thuật, cẳng tay và bàn tay phải của bệnh nhi hồng ấm, tuần hoàn chi được duy trì tốt, cho thấy tình trạng tưới máu của cánh tay được bảo đảm (ảnh BVCC)

Vì vậy, trong suốt ca mổ, các chuyên khoa đã phối hợp chặt chẽ nhằm rút ngắn thời gian thiếu máu, nhanh chóng khôi phục lưu thông mạch máu và theo dõi sát để xử trí các nguy cơ toàn thân.

Hiện bệnh nhi tiếp tục được điều trị tại khoa Nhi. Sau phẫu thuật, cẳng tay và bàn tay phải hồng ấm, tuần hoàn chi được duy trì tốt, cho thấy tình trạng tưới máu đã được đảm bảo.

Do phần mềm vùng cánh tay bị dập nát trên diện rộng và có nguy cơ phù nề sau tái lập tuần hoàn, các phẫu thuật viên chủ động khâu thưa vết mổ để tạo điều kiện dẫn lưu dịch, giảm áp lực mô và thuận lợi cho việc theo dõi diễn biến của chi.

Đừng để áo chống nắng thành hiểm họa

Từ trường hợp trên, ThS.BS Nguyễn Văn Trường khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt cẩn trọng khi chở trẻ bằng xe máy. Các loại áo chống nắng, váy chống nắng hoặc quần áo có tà dài rất dễ bị cuốn vào bánh xe, xích hoặc các bộ phận chuyển động của phương tiện, gây ra những tai nạn nghiêm trọng như gãy xương, lóc da, thậm chí đứt rời chi thể.

Cha mẹ nên cho trẻ mặc quần áo gọn gàng, vừa vặn, kiểm tra kỹ trang phục trước khi di chuyển, đội mũ bảo hiểm đúng quy cách và tuyệt đối không để trẻ mặc áo chống nắng có tà dài khi ngồi trên xe máy. Theo bác sĩ, tai nạn có thể xảy ra chỉ trong vài giây nhưng hậu quả có thể kéo dài suốt đời, vì vậy sự cẩn trọng của người lớn là yếu tố quan trọng nhất để bảo vệ trẻ khi tham gia giao thông.

Nguyễn Hà/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nối thành công cổ chân gần đứt rời cho nạn nhân tai nạn giao thông
Nối thành công cổ chân gần đứt rời cho nạn nhân tai nạn giao thông

VOV.VN - Nhờ nỗ lực và sự phối hợp chuyên nghiệp, các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên đã thực hiện thành công ca phẫu thuật khó, nối lại cổ chân gần đứt rời cho một nam thanh niên bị tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Nối thành công cổ chân gần đứt rời cho nạn nhân tai nạn giao thông

Nối thành công cổ chân gần đứt rời cho nạn nhân tai nạn giao thông

VOV.VN - Nhờ nỗ lực và sự phối hợp chuyên nghiệp, các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên đã thực hiện thành công ca phẫu thuật khó, nối lại cổ chân gần đứt rời cho một nam thanh niên bị tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Tự cắt đứt rời "của quý": Thanh niên được cứu nhờ vi phẫu tiên tiến
Tự cắt đứt rời "của quý": Thanh niên được cứu nhờ vi phẫu tiên tiến

VOV.VN - Chàng trai trẻ trong cơn ảo giác do chất kích thích, đã tự cắt bỏ cơ quan sinh dục của mình. Câu chuyện đau lòng này là hồi chuông cảnh tỉnh về tác hại của chất kích thích đối với sức khỏe sinh sản và tình dục. Bác sĩ Nguyễn Văn Phúc, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chia sẻ về trường hợp này.

Tự cắt đứt rời "của quý": Thanh niên được cứu nhờ vi phẫu tiên tiến

Tự cắt đứt rời "của quý": Thanh niên được cứu nhờ vi phẫu tiên tiến

VOV.VN - Chàng trai trẻ trong cơn ảo giác do chất kích thích, đã tự cắt bỏ cơ quan sinh dục của mình. Câu chuyện đau lòng này là hồi chuông cảnh tỉnh về tác hại của chất kích thích đối với sức khỏe sinh sản và tình dục. Bác sĩ Nguyễn Văn Phúc, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chia sẻ về trường hợp này.

Clip: Hãi hùng dây điện đứt rơi xuống đường ngập, bắn tia lửa tung tóe
Clip: Hãi hùng dây điện đứt rơi xuống đường ngập, bắn tia lửa tung tóe

VOV.VN - Cơn mưa lớn kéo dài gần 2 giờ chiều 14/10 đã khiến các đường phố khu vực trung tâm TP.Cần Thơ ngập sâu. Có nơi ngập hơn nửa bánh xe khiến việc sinh hoạt và giao thông bị ảnh hưởng.

Clip: Hãi hùng dây điện đứt rơi xuống đường ngập, bắn tia lửa tung tóe

Clip: Hãi hùng dây điện đứt rơi xuống đường ngập, bắn tia lửa tung tóe

VOV.VN - Cơn mưa lớn kéo dài gần 2 giờ chiều 14/10 đã khiến các đường phố khu vực trung tâm TP.Cần Thơ ngập sâu. Có nơi ngập hơn nửa bánh xe khiến việc sinh hoạt và giao thông bị ảnh hưởng.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe