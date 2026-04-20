Bệnh dại và nỗi đau từ sự lơ là

Ba tháng đã trôi qua, nhưng trong căn nhà nhỏ ở thôn Đá Đinh 2, xã Hợp Thành, tỉnh Lào Cai, không khí tang thương vẫn bao trùm. Chị Phùng Thị Oanh vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi ám ảnh về những giây phút phát bệnh cuối cùng của chồng mình. Nỗi đau ấy không chỉ là sự mất mát, mà còn là sự day dứt tột cùng.

Chị Oanh nhớ lại: "Tối hôm đấy trời mưa, con chó ở bên ngoài đòi vào nhà, chồng tôi đuổi không cho nó vào thì nó cắn. Khi bị cắn có ai ngờ bị như thế này đâu. Cũng do gia đình chủ quan một phần, nghe mọi người tuyên truyền lâu rồi, nhưng không nghĩ nó xảy ra với nhà mình. Bây giờ tôi cảm thấy rất ân hận".

Điều đáng nói, con chó cắn chồng chị Oanh là chó do chính gia đình nuôi. Chỉ đến khi người chồng tử vong vì phát bệnh dại, gia đình mới hoảng hốt đưa những người khác từng bị con chó đó cắn đi tiêm phòng.

Cán bộ y tế tuyên truyền kiến thức, kĩ năng phòng dại cho người dân vùng cao Lào Cai

Trực tiếp nắm bắt vụ việc đáng tiếc này, ông Mai Văn Thái, Phó giám đốc Trạm y tế xã Hợp Thành chia sẻ, trong vòng 15 năm qua trên địa bàn thôn chưa có trường hợp nào tử vong do phơi nhiễm với dại. Đây là trường hợp rất đáng tiếc, do tâm lý chủ quan không đi khai báo, không nghe tư vấn của cán bộ y tế nên mới như vậy.

Theo báo cáo từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Lào Cai, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận gần 3.000 lượt tiêm phòng vắc xin, hàng trăm trường hợp phải sử dụng huyết thanh kháng dại, và đã có 2 ca tử vong.

Các chuyên gia y tế cho biết, virus dại tồn tại rất nhiều trong nước bọt của chó, mèo mắc bệnh ngay cả khi chúng chưa có biểu hiện điên cuồng hay hung dữ. Hệ thống y tế luôn sẵn sàng cấp cứu, song điều quan trọng nhất nằm ở ý thức của người dân.

Chủ động tiêm phòng vắc xin cho vật nuôi và tiêm kháng dại cho người khi có nguy cơ

Ông Trần Xuân Hùng, Phó giám đốc CDC Lào Cai nhấn mạnh, vắc xin phòng dại, huyết thanh phòng dại lúc nào cũng sẵn sàng, có đầy đủ ở các cơ sở, phòng tiêm. Các cơ sở phòng tiêm đều được đưa đến hầu hết các xã phường, rất thuận lợi cho người dân. Mỗi người dân hãy chủ động hơn, tránh tâm lý chủ quan, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn và tiêm phòng nếu có chỉ định của y bác sĩ.

Sự ra đi của những người hàng xóm đã trở thành hồi chuông cảnh tỉnh mạnh mẽ cho cộng đồng. Việc phòng chống dại giờ đây không chỉ là chuyện của người bị chó mèo cắn, mà bắt nguồn ngay từ trách nhiệm của các hộ chăn nuôi chó, mèo.

Chị La Thị Hương, một người dân địa phương chia sẻ, tôi rút ra được bài học khi bị chó cắn cần phải đi tiêm phòng ngay để tránh bị lây nhiễm và không nên chủ quan. Nếu nhà nuôi chó thì phải xích vào, không thả rông, đeo rọ mõm và đặc biệt là phải tiêm phòng đầy đủ các vắc xin phòng chống dại.

Đừng đánh cược mạng sống của chính mình và người thân. Khi không may bị chó, mèo cắn, cào hoặc liếm vào vết thương hở, biện pháp sống còn là rửa ngay vết thương bằng xà phòng dưới vòi nước sạch trong 15 phút, và lập tức đến cơ sở y tế. Chủ động tiêm phòng vắc xin cho vật nuôi và tiêm kháng dại cho người khi có nguy cơ - đó là lá chắn duy nhất để những giọt nước mắt muộn màng không còn rơi.