Bệnh nhân ở xa, nhưng bác sĩ rất “gần” nhờ ứng dụng VOV Bacsi24

Sau một thời gian ra mắt và đi vào hoạt động, VOV Bacsi24 ngày càng có nhiều bệnh nhân tại tỉnh xa sử dụng nhờ việc được lựa chọn thăm khám trực tuyến từ 1000 bác sĩ chuyên khoa đầu ngành trên toàn quốc, đưa ra tư vấn khám nhanh, nhiệt tình và hiệu quả mà không cần tới bệnh viện.

“Tôi sẽ tiếp tục khám bệnh qua ứng dụng VOV Bacsi24”

Đây là nhận xét của bệnh nhân Nguyễn Văn Thống (SN 1963, tại Việt Trì, Phú Thọ) ngay sau lần đầu khám bệnh qua ứng dụng này. Trao đổi với bác Nguyễn Văn Thống vào một buổi chiều nóng như đổ lửa giữa tháng 6, chúng tôi cảm nhận được rõ sự hài lòng qua chất giọng khàn khàn của một người bệnh xoang đã bước qua tuổi ngũ tuần.

Được nghe những lời bộc bạch chân thành của bác ngay sau lần đầu được khám từ xa với bác sĩ chuyên khoa của Bệnh viện Tai - Mũi - Họng Trung ương, chúng tôi vừa mừng cho bác khi bác có được những lời khuyên và chỉ dẫn dùng thuốc từ bác sĩ, vừa xen lẫn sự trân trọng và đồng cảm sâu sắc với những bệnh nhân ở tỉnh xa đã từng nhiều năm sống chung với bệnh.

"Tôi bị xoang do dị ứng thời tiết cách đây khoảng 15 năm. Trước đây, tôi nghĩ là bệnh không việc gì, chỉ là viêm đầu cánh mũi thôi, nhưng không ngờ càng ngày càng nặng hơn. Tôi cũng từng đi khám tại Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ rồi đến cả Bệnh viện Tai - Mũi - Họng Trung ương, các bác sĩ khám và chẩn đoán bệnh và điều trị đều rất ổn. Nhưng một phần do bệnh xoang này dai dẳng, một phần do tuổi ngày một nhiều, nên giờ tôi vẫn cứ phải theo dõi. Mỗi lần thời tiết thay đổi lại càng thấy khó chịu. Tôi đã xác định sống chung với bệnh nhưng, nhà cách xa bệnh viện tỉnh, bệnh viện trung ương nên tôi không thể lần nào cũng đi tới tận bệnh viện để khám được. Hơn nữa, tôi còn bị bệnh tim, mỗi lần đi lại đều không tiện, phải có người đi cùng”- bệnh nhân Nguyễn Văn Thống nói.

Ông Thống cũng chia sẻ, khi được biết đến ứng dụng khám bệnh từ xa VOV Bacsi24 trên VTV1 cách đây vài ngày, ông đã cài về điện thoại và đăng ký khám ngay. Bác sĩ tư vấn rất nhiệt tình, kỹ càng. Mọi thắc mắc của ông về bệnh đều được giải đáp và bác sỹ đưa ra hướng điều trị, kê đơn thuốc. “Tôi mới uống thuốc được 4 ngày, cũng thấy đỡ hơn. Chờ uống hết thuốc của bác sĩ kê xem thế nào, tôi sẽ tiếp tục đăng ký khám lại và khám thêm cả bệnh tim mạch với bác sĩ Bệnh viện Tim Bạch Mai qua VOV Bacsi24”- ông Thống nói.

Chi phí khám mỗi lần 100.000 đồng rất hợp lý mà lại không cần đi xa, không cần đến bệnh viện xếp hàng đăng ký khám sớm, không phải làm nhiều thủ tục để được khám bệnh.

“Nhìn chung tôi thấy ứng dụng tốt. Nên triển khai rộng rãi để nhiều người bệnh như tôi cùng biết, tránh tình trạng quá tải ở các bệnh viện. Đặc biệt, ứng dụng có phần ghi âm để tôi nghe lại cuộc tư vấn khi cần rất hữu ích”- ông Thống cho biết.

“Tôi thấy yên tâm hơn nhờ tư vấn từ bác sĩ đầu ngành”

Anh Mạnh Quyết (28 tuổi, Quảng Ninh) có một vết sẹo lồi do bỏng tại cổ tay đã được gần 1 năm nhưng thời gian gần đây, vết sẹo bắt đầu có hiện tượng lạ. Anh từng đi khám tại Bệnh viện Đa khoa Uông Bí nhưng bác sĩ nói chưa rõ nguyên nhân và hiện tượng lồi hơn vẫn là bình thường, cần theo dõi. Thời gian gần đây, anh thấy vết sẹo ngày càng đau và dường như có ổ loét phía dưới nên anh Quyết đặt luôn lịch khám qua VOV Bacsi24 để hiểu rõ hơn về tình trạng bệnh của mình.

Anh Quyết cho biết: “Với tôi, việc được khám và tư vấn bởi bác sĩ Bệnh viện Da liễu Trung ương qua VOV Bacsi 24 đã phần nào khiến tôi yên tâm hơn vì băn khoăn của mình được giải đáp. Bác sĩ khám online nhưng hỏi rất kỹ, xem được cả vết sẹo và giải đáp thắc mắc ngọn ngành. Do đó, tôi cũng nhanh chóng đưa ra quyết định lên Hà Nội khám sớm hơn. Sớm được khi nào thì hay khi đó.”

Một bệnh nhân khác là chị Tạ Thị Chiên (ở Nà Mường, Mộc Châu, Sơn La) bị viêm xoang gần 10 năm. Chị từng chủ quan vì nghĩ tình trạng bệnh không phức tạp, uống thuốc và điều trị nhiều nơi nhưng chưa khỏi. Chị Chiên đăng ký khám từ xa với bác sĩ của Bệnh viện Tai - Mũi -Họng Trung ương thì được bác sĩ khuyên nên tới bệnh viện tỉnh kiểm tra lại và tới Bệnh viện Tai – Mũi - Họng để khám và điều trị bởi tình trạng bệnh của chị có thể phải phẫu thuật cùng một phác đồ điều trị tích cực để phục hồi.

Chị Chiên chia sẻ: “Bác sĩ khám và tư vấn rất hợp lý, nhiệt tình. Tôi muốn được kê đơn nhưng bác sĩ nhất định khuyên tôi tới bệnh viện để được thăm khám cụ thể. Đợt này tôi sẽ lên Bệnh viện Sơn La khám trước, nếu tình trạng bệnh nặng hơn và chưa cải thiện gì nhiều, chắc sẽ xuống Hà Nội để điều trị cho nhanh khỏi thôi. Xoang này khó chịu lắm.”

Theo bác sĩ Hà Quốc Hùng, Trưởng khoa Khám bệnh theo yêu cầu, Bệnh viện Lão khoa Trung ương, ứng dụng VOV Bacsi24 khá tốt, bệnh nhân đều vui vẻ khi được khám qua video. Trường hợp nào đã khám, bác sĩ vẫn tiếp tục theo dõi và nhắc bệnh nhân lịch khám lại. Trường hợp nào cần đi bệnh viện ngay hoặc nghi ngờ chưa rõ loại bệnh, tình trạng bệnh, sẽ được hướng dẫn tới bệnh viện.

Sức khỏe là vốn quý của mỗi người nên ai cũng đều mong muốn có được lời giải nhanh nhất, phù hợp cho bài toán này, đặc biệt là những bệnh nhân ở xa cơ quan y tế tuyến trên. Để được hỗ trợ và tư vấn kịp thời từ các bác sĩ đầu ngành, các bác sỹ và người dân có thể tải ngay ứng dụng tư vấn khám bệnh từ xa bằng điện thoại thông minh hoặc máy tính./.