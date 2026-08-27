Bệnh viện Phổi Trung ương đồng hành cùng các trường học

Ngày 24/8, Trạm Y tế phường Ngọc Hà phối hợp với Bệnh viện Phổi Trung ương và Trường THPT Hoàng Long tổ chức khám sức khỏe định kỳ kết hợp sàng lọc lao cho gần 600 học sinh khối 10, 11 và 12. Đây là một trong những hoạt động chăm sóc sức khỏe học đường được triển khai trước năm học mới 2026-2027.

Chương trình vừa thực hiện khám, đánh giá tình trạng sức khỏe của học sinh, vừa lồng ghép sàng lọc một số nguy cơ bệnh tật, trong đó chú trọng bệnh lao và các vấn đề về hô hấp, góp phần phát hiện sớm những trường hợp cần tiếp tục theo dõi, kiểm tra chuyên sâu. Tại chương trình, học sinh được đo chiều cao, cân nặng, huyết áp, SpO₂; khám nội khoa, da liễu, mắt, tai - mũi - họng, răng - hàm - mặt và tư vấn sức khỏe.

Đáng chú ý, với sự phối hợp chuyên môn của Bệnh viện Phổi Trung ương, các em được chụp X-quang sàng lọc lao ngay trong đợt khám. Việc lồng ghép sàng lọc lao trong chương trình khám sức khỏe học sinh giúp đưa hoạt động phát hiện bệnh đến gần hơn với trường học. Những trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ hoặc yếu tố nguy cơ qua sàng lọc sẽ có cơ sở để được tư vấn, chỉ định kiểm tra chuyên sâu và quản lý phù hợp. Bên cạnh khám và sàng lọc bệnh tật, chương trình còn dành thời gian truyền thông, giáo dục sức khỏe cho học sinh về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên; chăm sóc sức khỏe tiền hôn nhân và chủ động phòng tránh các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Đại diện Phòng Văn hóa - Xã hội phường Ngọc Hà, Ban Giám hiệu Trường THPT Hoàng Long và học sinh cũng tham gia trao đổi về ý nghĩa của khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc bệnh tật và hình thành ý thức chủ động chăm sóc sức khỏe từ lứa tuổi học đường. Cùng với công tác khám, kết quả sức khỏe của học sinh được cập nhật vào Hồ sơ sức khỏe điện tử theo quy định, góp phần gắn hoạt động khám, sàng lọc với theo dõi và quản lý sức khỏe lâu dài. Việc kết hợp khám sức khỏe định kỳ - sàng lọc lao - truyền thông giáo dục sức khỏe tại Trường THPT Hoàng Long góp phần mở rộng nội dung chăm sóc sức khỏe học đường, chuyển từ kiểm tra sức khỏe đơn thuần sang phát hiện sớm, tư vấn, theo dõi và quản lý các yếu tố nguy cơ.

Thời gian tới, Trạm Y tế phường Ngọc Hà tiếp tục phối hợp với các cơ sở giáo dục và đơn vị chuyên môn triển khai khám sức khỏe, sàng lọc bệnh tật và truyền thông giáo dục sức khỏe, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe trẻ em, học sinh ngay từ cơ sở.

Bệnh viện Phổi Trung ương phối hợp cùng Trạm Y tế, HĐND - UBND phường Ngọc Hà triển khai hoạt động khám sức khỏe định kỳ cho gần 11.000 học sinh tại cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn

Chuyển đổi số y tế trong khám sàng lọc lao và sức khỏe học đường

Đây là hoạt động quan trọng thực hiện chủ trương của Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân và Kế hoạch số 8346/KH - SYT ngày 14/8/2026 của Sở Y tế Hà Nội, giúp phát hiện sớm các nguy cơ bệnh lý, theo dõi sát sao quá trình phát triển thể chất và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho học sinh ngay trước thềm năm học mới.

Đợt khám có quy mô lớn với gần 11.000 học sinh tham gia, dự kiến diễn ra liên tục từ ngày 18/8 đến 25/8. Điểm nhấn đáng chú ý của đợt khám sức khỏe năm nay không chỉ nằm ở quy mô tổ chức mà còn ở bước tiến trong công tác chuyển đổi số y tế. Sau khi thăm khám, toàn bộ kết quả sẽ được lập mới hoặc cập nhật trực tiếp vào hệ thống Hồ sơ sức khỏe điện tử của thành phố.

Dữ liệu này được liên thông chặt chẽ với các nền tảng của Bộ Y tế và tích hợp thẳng vào Học bạ điện tử, mang lại sự tiện lợi tối đa cho công tác quản lý sức khỏe học đường.

Là đơn vị y tế đầu ngành về Bệnh phổi và Lao đóng trên địa bàn, Bệnh viện Phổi Trung ương không chỉ hoàn thành sứ mệnh chăm sóc sức khỏe phổi cho nhân dân mà còn luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội sâu sắc. Việc chăm lo, bảo vệ sức khỏe cho các thế tương lai là một trong những ưu tiên hàng đầu của Bệnh viện.

Đợt khám có quy mô lớn với gần 11.000 học sinh tham gia

Để đảm bảo chất lượng và tiến độ khám cho số lượng rất lớn trong thời gian ngắn, Bệnh viện đã huy động tối đa các nguồn lực chuyên môn cao. Bệnh viện tổ chức đoàn khám lưu động đến từng điểm trường nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các em tham gia khám đầy đủ. Đội ngũ chuyên gia, bác sĩ nhi khoa chuyên sâu với thế mạnh về sàng lọc lao, bệnh phổi và các bệnh lý hô hấp đã trực tiếp tham gia, mang đến một quy trình khám nghiêm ngặt, khoa học và được thiết kế phù hợp với từng nhóm tuổi.

Đây cũng là hoạt động hưởng ứng chủ đề “Phát hiện lao gắn với khám sức khỏe định kỳ cho mỗi người dân” của Bệnh viện Phổi Trung ương – Chương trình Chống lao Quốc gia.

Ngay trong ngày đầu ra quân (18/8), buổi khám đã ghi nhận những kết quả tích cực với hơn 1.300 học sinh tại Trường Tiểu học Hoàng Diệu được thăm khám. Công tác tổ chức tại điểm trường diễn ra chuyên nghiệp, khoa học và đảm bảo hiệu quả tối đa.

Đưa ekip chuyên môn và trang thiết bị hiện đại đến trực tiếp trường học

Điểm nhấn của chương trình là phường Ngọc Hà lựa chọn Bệnh viện Phổi Trung ương phối hợp khám sức khỏe cho học sinh từ 6 đến dưới 18 tuổi, với đội ngũ cán bộ y tế chuyên môn, quy trình khám bài bản và hệ thống trang thiết bị hiện đại.

Việc đưa ekip chuyên môn và trang thiết bị hiện đại đến trực tiếp trường học giúp học sinh được kiểm tra sức khỏe thuận tiện, khoa học, đồng thời hỗ trợ phát hiện sớm các vấn đề thường gặp ở lứa tuổi học đường

Học sinh được khám sàng lọc lao học đường

Học sinh được kiểm tra nhiều nội dung sức khỏe, gồm:

• Khai thác tiền sử gia đình, tiền sử bản thân.

• Đo chiều cao, cân nặng và tính chỉ số BMI tự động.

• Đo huyết áp bằng thiết bị tự động.

• Khám nhi khoa, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt và các nội dung lâm sàng cần thiết.

• Đo khúc xạ mắt bằng thiết bị chuyên dụng.

• Xe X-quang lưu động được bố trí ngay tại trường, hỗ trợ thực hiện các chỉ định cận lâm sàng khi cần thiết.

Việc đưa ekip chuyên môn và trang thiết bị hiện đại đến trực tiếp trường học giúp học sinh được kiểm tra sức khỏe thuận tiện, khoa học, đồng thời hỗ trợ phát hiện sớm các vấn đề thường gặp ở lứa tuổi học đường như tật khúc xạ, giảm thị lực, bệnh răng miệng, tai mũi họng, bất thường về thể lực và các yếu tố nguy cơ khác.

Đặc biệt, kết quả khám được cập nhật, liên thông với Hệ thống Hồ sơ sức khỏe điện tử Thành phố và tích hợp thông tin vào Học bạ điện tử. Qua đó, dữ liệu sức khỏe của học sinh từng bước được quản lý liên tục, phục vụ theo dõi sự phát triển thể chất và chăm sóc sức khỏe trong suốt quá trình học tập.

Khám sức khỏe học sinh – một mắt xích trong quản lý sức khỏe toàn dân Trên địa bàn phường Ngọc Hà, chương trình được triển khai đồng bộ từ mầm non đến phổ thông. Khối phổ thông có 10.554 học sinh thuộc diện khám; khối mầm non có 2.829 trẻ tại 45 cơ sở giáo dục trong danh sách khám.

Với phương châm “Chủ động phòng bệnh – Phát hiện sớm – Quản lý sức khỏe lâu dài”, phường Ngọc Hà đang từng bước chuyển từ khám chữa bệnh khi có vấn đề sang chủ động kiểm tra, phát hiện, tư vấn và theo dõi sức khỏe ngay từ trường học và cộng đồng. Sự phối hợp giữa UBND phường Ngọc Hà – Trạm Y tế – Bệnh viện Phổi Trung ương – nhà trường – gia đình sẽ góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, khỏe mạnh, đồng thời tạo nền tảng nâng cao chất lượng sức khỏe và chất lượng dân số trên địa bàn.