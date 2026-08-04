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VOV.VN - Bệnh viện Quân y 121, Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 9 cho biết, vừa điều trị thành công và cho xuất viện bệnh nhân bị ong vò vẽ đốt khoảng 150 vết, nhập viện trong tình trạng nguy kịch, sau khi áp dụng các kỹ thuật hồi sức và lọc máu chuyên sâu.
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https://vid.vov.vn/2026-08/tiktok_benh-vien-quan-y-121-cuu-song-benh-nhan-bi-ong-vo-ve-dot-150-vet.m3u8
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Bệnh viện Quân y 121 cứu sống bệnh nhân bị ong vò vẽ đốt 150 vết
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2026-08/tiktok_benh-vien-quan-y-121-cuu-song-benh-nhan-bi-ong-vo-ve-dot-150-vet.m3u8
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