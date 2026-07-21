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Bị nóng gan nổi mụn, đừng bỏ qua những thực phẩm này

Thứ Ba, 15:13, 21/07/2026
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VOV.VN - Khi xuất hiện tình trạng nổi mụn, mẩn ngứa hoặc cảm giác nóng trong người, nhiều người băn khoăn nên ăn gì để hỗ trợ chức năng gan. Chế độ ăn khoa học, giàu rau xanh, trái cây, chất xơ, đạm lành mạnh và uống đủ nước có thể góp phần cải thiện sức khỏe làn da và hỗ trợ quá trình chuyển hóa của cơ thể.

Nóng gan nổi mụn nên ăn gì, uống gì để cải thiện?

Tăng cường rau xanh và trái cây

Rau củ và trái cây tươi là nguồn cung cấp dồi dào chất xơ, vitamin, khoáng chất và các chất chống oxy hóa. Những thực phẩm này giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa, kiểm soát cân nặng và giảm gánh nặng chuyển hóa cho gan.

Người thường xuyên nổi mụn có thể bổ sung các loại rau lá xanh, cải xoăn, bông cải xanh, dưa leo, cà rốt cùng các loại trái cây như cam, bưởi, táo và quả mọng. Chế độ ăn giàu rau quả, ngũ cốc nguyên hạt và chất béo tốt cũng được nhiều chuyên gia khuyến nghị để hỗ trợ sức khỏe gan.

Bổ sung nguồn đạm và chất béo lành mạnh

Nên ưu tiên các thực phẩm như cá, trứng, thịt nạc, đậu phụ, các loại đậu, hạt, dầu ô liu và quả bơ thay cho thực phẩm nhiều chất béo bão hòa hoặc chế biến sẵn.

Nhóm thực phẩm này không chỉ cung cấp protein chất lượng mà còn hỗ trợ quá trình phục hồi của cơ thể, tăng cường miễn dịch và góp phần giảm viêm. Với người bị gan nhiễm mỡ hoặc rối loạn chuyển hóa, việc cân đối năng lượng và hạn chế chất béo bão hòa càng có ý nghĩa quan trọng.

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Bị nóng gan nổi mụn, nên sung nguồn đạm và chất béo lành mạnh, tăng cường rau xanh và trái cây

Ưu tiên ngũ cốc nguyên hạt và thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp

Gạo lứt, yến mạch, bánh mì nguyên cám, khoai lang và các loại đậu giúp cung cấp năng lượng ổn định hơn so với tinh bột tinh chế.

Một số nghiên cứu cho thấy, chế độ ăn có chỉ số đường huyết thấp có thể hỗ trợ cải thiện tình trạng mụn ở một số người, trong khi thực phẩm chứa nhiều đường hoặc tinh bột hấp thu nhanh có thể làm tăng nguy cơ bùng phát mụn.

Uống đủ nước

Nước lọc vẫn là lựa chọn quan trọng nhất khi cơ thể có biểu hiện nóng trong và nổi mụn. Uống đủ nước giúp duy trì quá trình chuyển hóa, hỗ trợ đào thải chất cặn qua thận và giữ độ ẩm tự nhiên cho làn da.

Người trưởng thành nên uống khoảng 1,5-2 lít nước mỗi ngày, tùy theo thể trạng, mức độ vận động và điều kiện thời tiết. Nên ưu tiên nước lọc hoặc nước đun sôi để nguội thay vì nước ngọt, trà sữa hay các loại đồ uống chứa nhiều đường.

Có thể bổ sung một số loại đồ uống hỗ trợ

Trà atiso, trà xanh, nước rau má, nước dừa, nước chanh mật ong hoặc nước ép rau xanh có thể được sử dụng xen kẽ để bổ sung nước, vitamin và các chất chống oxy hóa.

Tuy nhiên, đây chỉ là những thức uống hỗ trợ, không có tác dụng thay thế thuốc điều trị bệnh gan hoặc điều trị mụn. Khi sử dụng, nên uống với lượng vừa phải, hạn chế thêm đường và không lạm dụng các loại "nước mát gan" trong thời gian dài.

Nóng gan nổi mụn nên kiêng gì để giảm viêm?

Nên hạn chế rượu bia và đồ uống có cồn vì có thể làm tăng gánh nặng cho gan và phản ứng viêm trong cơ thể. Đồng thời, giảm tiêu thụ thực phẩm chiên rán, nhiều dầu mỡ, đồ ngọt, nước uống nhiều đường, thức ăn cay nóng và thực phẩm chế biến sẵn do có thể làm rối loạn chuyển hóa, kích thích viêm, khiến mụn dễ bùng phát và lâu hồi phục. Thay vào đó, nên ưu tiên nước lọc, nước ép không thêm đường cùng các món luộc, hấp hoặc chế biến ít dầu mỡ để hỗ trợ sức khỏe gan và làn da.

Lưu ý khi xây dựng chế độ ăn cho người nóng gan nổi mụn

Chế độ ăn chỉ hỗ trợ cải thiện chức năng gan và làn da, cần kết hợp với chăm sóc da, nghỉ ngơi hợp lý và theo dõi sức khỏe. Không nên lạm dụng các loại nước "mát gan" hay sản phẩm "thải độc gan" vì chưa có đủ bằng chứng về hiệu quả. Hạn chế đồ uống nhiều đường, tránh ăn kiêng quá mức, ưu tiên thực phẩm tươi và các món luộc, hấp, ít dầu mỡ. Người có bệnh nền hoặc đang dùng thuốc nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng các sản phẩm hỗ trợ gan. Nếu mụn kéo dài, lan rộng hoặc kèm các dấu hiệu như vàng da, nước tiểu sẫm màu, đau hạ sườn phải, cần đi khám để được đánh giá và điều trị kịp thời.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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