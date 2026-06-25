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Bị sốt nên uống gì? Gợi ý những loại nước tốt cho cơ thể

Thứ Năm, 11:26, 25/06/2026
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VOV.VN - Khi bị sốt, việc bổ sung đúng loại thức uống không chỉ giúp cơ thể bù nước, hạ nhiệt mà còn góp phần tăng cường sức đề kháng và đẩy nhanh quá trình hồi phục. Vậy bị sốt nên uống gì để mau khỏe?

Bị sốt nên uống gì để nhanh khỏi?

Sốt khiến cơ thể tăng tiết mồ hôi, dễ rơi vào tình trạng mất nước, rối loạn điện giải và suy giảm năng lượng. Do đó, việc bổ sung đủ nước và lựa chọn các loại thức uống phù hợp là yếu tố quan trọng giúp cải thiện tình trạng mệt mỏi, hỗ trợ điều hòa thân nhiệt và nâng cao sức đề kháng. Dưới đây là những loại thức uống được nhiều chuyên gia khuyến khích sử dụng khi bị sốt.

Nước ép trái cây giàu vitamin và khoáng chất

Nước ép từ các loại trái cây như cam, ổi, táo, dưa hấu… giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, giúp tăng cường sức đề kháng, bổ sung nước và giảm cảm giác mệt mỏi khi bị sốt. Để đạt hiệu quả tốt nhất, nên ưu tiên nước ép tươi, hạn chế thêm đường và đảm bảo vệ sinh khi chế biến.

Nước gừng mật ong giúp làm dịu cơ thể, tăng cường đề kháng

Gừng là nguyên liệu quen thuộc trong y học cổ truyền với đặc tính làm ấm cơ thể và hỗ trợ giảm các phản ứng viêm. Khi kết hợp cùng mật ong - nguyên liệu có đặc tính kháng khuẩn tự nhiên, thức uống này có thể giúp người bệnh cảm thấy dễ chịu hơn.

Nước gừng mật ong có tác dụng làm dịu cổ họng, hỗ trợ giảm ho, cải thiện cảm giác khó chịu và giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn khi cơ thể đang mệt mỏi. Đồng thời, thức uống này còn góp phần nâng cao sức đề kháng và giảm cảm giác lạnh run khi sốt.

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Nước gừng mật ong giúp làm dịu cơ thể, tăng cường đề kháng

Trà hoa cúc hỗ trợ thư giãn và cải thiện giấc ngủ

Người bị sốt thường gặp tình trạng mệt mỏi, khó chịu, mất ngủ hoặc ngủ không sâu giấc. Một ly trà hoa cúc ấm có thể giúp cơ thể thư giãn, giảm căng thẳng và hỗ trợ cải thiện chất lượng giấc ngủ. Bên cạnh đó, trà hoa cúc còn có đặc tính chống viêm nhẹ, hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa. Việc sử dụng trà vào buổi tối có thể giúp người bệnh dễ đi vào giấc ngủ hơn, từ đó tạo điều kiện để cơ thể phục hồi nhanh hơn.

Nước dừa giúp bù điện giải và cung cấp năng lượng

Nước dừa là loại thức uống tự nhiên chứa nhiều chất điện giải như kali, magie và một lượng natri nhất định, giúp cơ thể bù lại lượng khoáng chất mất đi trong quá trình sốt và đổ mồ hôi.

Ngoài khả năng hỗ trợ cân bằng điện giải, nước dừa còn mang lại cảm giác thanh mát, giúp cơ thể dễ chịu hơn. Tuy nhiên, người bệnh nên uống nước dừa ở nhiệt độ thường và sử dụng với lượng vừa phải để tránh gây khó chịu cho hệ tiêu hóa.

Nước súp ấm bổ sung nước và dưỡng chất dễ hấp thu

Khi bị sốt, nhiều người thường cảm thấy chán ăn và thiếu năng lượng. Những món súp nóng được chế biến từ thịt gà, thịt bò hoặc các loại rau củ sẽ là lựa chọn phù hợp vì vừa cung cấp nước, vừa bổ sung protein, vitamin và khoáng chất cần thiết.

Súp ấm còn giúp cơ thể dễ chịu hơn, giảm cảm giác lạnh và hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động nhẹ nhàng. Nên ưu tiên các món súp thanh đạm, ít dầu mỡ để cơ thể hấp thu tốt hơn.

Vì sao nên uống đồ ấm khi bị sốt?

Không ít người băn khoăn bị sốt nên uống nước nóng hay nước lạnh. Trên thực tế, các loại đồ uống ấm thường giúp làm giảm cảm giác khó chịu và hỗ trợ cơ thể hồi phục tốt hơn.

Nhiệt độ ấm giúp làm dịu vùng cổ họng, giảm tình trạng ho, nghẹt mũi và cảm giác ớn lạnh. Đồng thời, đồ uống ấm còn kích thích quá trình tiết dịch trong đường hô hấp, giúp niêm mạc giữ được độ ẩm cần thiết. Nhờ đó, người bệnh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn và quá trình hồi phục cũng diễn ra thuận lợi hơn.

Những thức uống cần tránh khi đang bị sốt

Bên cạnh những thức uống có lợi, người bị sốt cũng nên hạn chế một số loại nước có thể làm ảnh hưởng đến quá trình hồi phục như nước lạnh, nước ngọt có gas và đồ uống chứa caffeine. Những loại đồ uống này có thể gây kích thích cổ họng, tăng nguy cơ mất nước, gây đầy bụng, khó ngủ và khiến cơ thể lâu hồi phục hơn.

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Mách bạn 4 mẹo giúp hạ sốt tại nhà

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Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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