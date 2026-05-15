Cải chính

Bộ Y tế yêu cầu xử lý nghiêm quảng cáo sai sự thật về thuốc y học cổ truyền

Thứ Sáu, 12:19, 15/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trước tình trạng quảng cáo khám chữa bệnh, bán thuốc y học cổ truyền sai sự thật, thổi phồng công dụng trên mạng xã hội, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (Bộ Y tế) yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm.

Theo Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, thời gian gần đây xuất hiện nhiều nội dung quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh, giới thiệu phương pháp điều trị, tư vấn sức khỏe, bán thuốc và sản phẩm chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền không đúng quy định, dễ gây hiểu nhầm cho người dân.

Đáng chú ý, một số trường hợp tổ chức khám chữa bệnh khi chưa được cấp phép hoặc người hành nghề chưa đủ điều kiện theo quy định pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và quyền lợi của người dân.

Để siết chặt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực y, dược cổ truyền và bảo đảm an toàn cho người dân khi sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh, thuốc và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền yêu cầu các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật đến các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực này.

bo y te yeu cau xu ly nghiem quang cao sai su that ve thuoc y hoc co truyen hinh anh 1
Ảnh minh họa

Các Sở Y tế được yêu cầu thường xuyên cập nhật, công khai thông tin về giấy phép hoạt động, danh sách người hành nghề, phạm vi chuyên môn được cấp phép trên cổng thông tin điện tử và các phương tiện truyền thông để người dân dễ dàng tra cứu, lựa chọn cơ sở hợp pháp.

Cùng với đó, cơ quan chức năng cần tăng cường cảnh báo người dân về các quảng cáo có dấu hiệu vi phạm trên mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến như quảng cáo cam kết chữa khỏi hoàn toàn bệnh, phóng đại hiệu quả điều trị, mạo danh lương y, bác sĩ, cơ sở y tế hoặc tổ chức khám chữa bệnh trái phép.

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền cũng lưu ý cần tuyên truyền để người dân phân biệt rõ thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, đồng thời nhấn mạnh thực phẩm bảo vệ sức khỏe không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Bên cạnh công tác truyền thông, các địa phương cần tăng cường tiếp nhận phản ánh, tố giác từ người dân; phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. Đồng thời, các cơ sở hoạt động trong lĩnh vực y dược cổ truyền phải chấp hành nghiêm quy định về khám chữa bệnh, sản xuất, kinh doanh thuốc, đặc biệt không quảng cáo sai sự thật, gây hiểu nhầm cho người dân.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra đột xuất để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định.

benh vien quoc te dna.png

Bộ Y tế yêu cầu TP.HCM kiểm tra hoạt động của Bệnh viện quốc tế DNA

VOV.VN - Trước việc, bệnh viện quốc tế DNA có thực hiện quảng cáo “kỹ thuật lọc máu công nghệ cao loại bỏ mỡ máu giảm nguy cơ đột quỵ...”, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đề nghị Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh kiểm tra, rà soát nội dung liên quan đến phản ánh về nội dung quảng cáo của đơn vị này.

Chung Thủy/VOV.VN
Tag: quảng cáo sai sự thật thuốc y học cổ truyền quảng cáo khám chữa bệnh
Quốc hội thông qua luật, cấm quảng cáo sai sự thật, gian dối chất lượng hàng hóa
VOV.VN - Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, chiều 18/6, với 408/420 đại biểu tán thành (chiếm 87,87%), Quốc hội chính thức thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm nghệ sĩ, người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật
VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, đề xuất chế tài xử lý các hành vi quảng cáo sai sự thật, đặc biệt đối với cá nhân, nghệ sĩ, người nổi tiếng trên mạng xã hội.

"Nên cấm sóng những nghệ sĩ quảng cáo sai sự thật"
VOV.VN - Ông Lê Quang Tự Do - đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết sẽ sắp tới sẽ triển khai quy chế về việc hạn chế hình ảnh nghệ sĩ vi phạm quy tắc ứng xử xuất hiện trên báo chí, không gian mạng và sân khấu biểu diễn. Trong khi đó, chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long đề xuất nên cấm sóng những nghệ sĩ quảng cáo sai sự thật.

