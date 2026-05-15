Bộ Y tế yêu cầu xử lý nghiêm quảng cáo sai sự thật về thuốc y học cổ truyền

Theo Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, thời gian gần đây xuất hiện nhiều nội dung quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh, giới thiệu phương pháp điều trị, tư vấn sức khỏe, bán thuốc và sản phẩm chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền không đúng quy định, dễ gây hiểu nhầm cho người dân.

Đáng chú ý, một số trường hợp tổ chức khám chữa bệnh khi chưa được cấp phép hoặc người hành nghề chưa đủ điều kiện theo quy định pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và quyền lợi của người dân.

Để siết chặt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực y, dược cổ truyền và bảo đảm an toàn cho người dân khi sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh, thuốc và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền yêu cầu các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật đến các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực này.

Các Sở Y tế được yêu cầu thường xuyên cập nhật, công khai thông tin về giấy phép hoạt động, danh sách người hành nghề, phạm vi chuyên môn được cấp phép trên cổng thông tin điện tử và các phương tiện truyền thông để người dân dễ dàng tra cứu, lựa chọn cơ sở hợp pháp.

Cùng với đó, cơ quan chức năng cần tăng cường cảnh báo người dân về các quảng cáo có dấu hiệu vi phạm trên mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến như quảng cáo cam kết chữa khỏi hoàn toàn bệnh, phóng đại hiệu quả điều trị, mạo danh lương y, bác sĩ, cơ sở y tế hoặc tổ chức khám chữa bệnh trái phép.

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền cũng lưu ý cần tuyên truyền để người dân phân biệt rõ thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, đồng thời nhấn mạnh thực phẩm bảo vệ sức khỏe không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Bên cạnh công tác truyền thông, các địa phương cần tăng cường tiếp nhận phản ánh, tố giác từ người dân; phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. Đồng thời, các cơ sở hoạt động trong lĩnh vực y dược cổ truyền phải chấp hành nghiêm quy định về khám chữa bệnh, sản xuất, kinh doanh thuốc, đặc biệt không quảng cáo sai sự thật, gây hiểu nhầm cho người dân.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra đột xuất để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định.