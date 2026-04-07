Bông cải xanh ngả vàng: Bỏ đi hay vẫn ăn được?

Thứ Ba, 09:20, 07/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bông cải xanh giàu dinh dưỡng nhưng chỉ đạt chất lượng tốt nhất khi còn tươi. Khi chuyển sang màu vàng, dù vẫn ăn được, loại rau này đã giảm đáng kể cả giá trị dinh dưỡng lẫn hương vị.

Vì sao bông cải xanh bị chuyển màu?

Bông cải xanh chuyển vàng là dấu hiệu lão hóa tự nhiên do diệp lục bị phân hủy, làm lộ sắc tố vàng. Tình trạng này có thể lan từ hoa xuống thân và cũng xảy ra khi nấu quá lâu, khiến rau mất màu và giảm dinh dưỡng. Để giữ độ tươi ngon, nên chế biến vừa chín tới, tránh nấu quá kỹ.

Bông cải xanh bị vàng có ăn được không?

Câu trả lời là có, nhưng không phải là lựa chọn tối ưu. Khi chuyển sang màu vàng, bông cải xanh vẫn an toàn để sử dụng nếu chưa có dấu hiệu hư hỏng. Tuy nhiên, vị của rau có thể trở nên đắng hơn và giá trị dinh dưỡng cũng giảm sút so với lúc còn tươi.

Bông cải xanh vốn giàu glucosinolate - hợp chất khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành sulforaphane, có tác dụng chống viêm và hỗ trợ phòng ngừa một số bệnh lý. Khi rau già đi, hàm lượng các chất này cũng giảm theo, khiến lợi ích sức khỏe không còn được đảm bảo như ban đầu.

Để đảm bảo chất lượng bữa ăn, nên chọn mua bông cải có màu xanh đậm, bông chắc, không có dấu hiệu úa vàng

Lợi ích sức khỏe của bông cải xanh

Dù vậy, khi sử dụng đúng cách, bông cải xanh vẫn là nguồn dinh dưỡng rất đáng giá:

Giàu chất xơ: Giúp hỗ trợ tiêu hóa, kiểm soát đường huyết, giảm cholesterol và duy trì cân nặng hợp lý.

Hàm lượng vitamin C cao: Một khẩu phần có thể cung cấp lượng vitamin C vượt mức khuyến nghị hàng ngày, giúp tăng cường miễn dịch, hỗ trợ phục hồi cơ thể và sản xuất collagen.

Hỗ trợ phòng ngừa ung thư: Các hợp chất sinh học trong bông cải xanh có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào bất thường.

Giảm viêm: Nhờ chứa sulforaphane và kaempferol, giúp hạn chế tình trạng viêm mạn tính.

Hỗ trợ thải độc: Các hợp chất thực vật trong bông cải góp phần loại bỏ chất độc hại ra khỏi cơ thể.

Cách bảo quản bông cải xanh đúng cách

Bông cải xanh khá “nhạy cảm” và dễ hỏng nếu không được bảo quản hợp lý. Để giữ rau tươi lâu hơn, cần lưu ý:

Bảo quản ngắn hạn: Có thể cắm phần cuống vào nước như hoa tươi, sau đó đặt trong ngăn mát tủ lạnh, ở vị trí lạnh nhất.

Bảo quản dài hạn: Nếu chưa sử dụng ngay, nên sơ chế và cấp đông. Đây là cách hiệu quả để giữ được dinh dưỡng và kéo dài thời gian sử dụng.

14 lợi ích sức khỏe hàng đầu của bông cải xanh

VOV.VN - Bông cải xanh (súp lơ xanh) là một trong những loại rau họ cải giàu dinh dưỡng nhất, thuộc nhóm cùng với bông cải mầm và súp lơ tím. Với hàm lượng cao vitamin, khoáng chất, chất xơ và chất chống oxy hóa, loại rau này được xem như một “siêu thực phẩm” trong chế độ ăn lành mạnh.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Những lợi ích cho sức khỏe bất ngờ từ bông cải xanh

Những lợi ích cho sức khỏe bất ngờ từ bông cải xanh

Những lợi ích cho sức khỏe bất ngờ từ bông cải xanh

VOV.VN - Bông cải xanh, hay còn gọi là súp lơ, là một món ăn không quá xa lạ với nhiều người. Tuy nhiên, ít ai biết rằng chúng mang đến nhiều lợi ích để cải thiện sức khỏe của con người.

Bông cải xanh- rau không thể thiếu với người tiểu đường

Bông cải xanh- rau không thể thiếu với người tiểu đường

Bông cải xanh- rau không thể thiếu với người tiểu đường

VOV.VN - Rau màu xanh chứa nhiều vitamin và khoáng chất có thể chống lại các triệu chứng của bệnh và dễ dàng kiểm soát lượng đường trong máu.

Loại rau được coi là "nhà vô địch dinh dưỡng", ở Việt Nam cứ ra chợ là thấy

Loại rau được coi là “nhà vô địch dinh dưỡng”, ở Việt Nam cứ ra chợ là thấy

Loại rau được coi là “nhà vô địch dinh dưỡng”, ở Việt Nam cứ ra chợ là thấy

VOV.VN - Bông cải xanh (hay súp lơ xanh) không chỉ là một loại rau quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày, mà còn là một "siêu thực phẩm" với vô vàn lợi ích cho sức khỏe. Với hàm lượng dinh dưỡng cao và đa dạng, bông cải xanh được xem là "liều thuốc tự nhiên" giúp bảo vệ cơ thể khỏi nhiều bệnh tật.

