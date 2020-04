BV Đa khoa Yên Bái cứu sống bệnh nhân gẫy toàn bộ xương sườn

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái tiếp nhận bệnh nhân Thiều Hữu Đức, 57 tuổi, ở thôn Sâm Trên, xã Trung Tâm, huyện Lục Yên trong tình trạng rất nguy kịch, sau khi ngã từ độ cao khoảng 8m trên mái nhà tầng 3 xuống đất.



Theo TS.BS Nguyễn Song Hào, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Yên Bái, bệnh nhân được nhập viện vào khoa Cấp cứu trong tình trạng hôn mê, khó thở, tím tái, lồng ngực biến dạng, mạch nhanh, huyết áp tụt, bụng chướng. Các kết quả thăm dò chẩn đoán cho thấy bệnh nhân gãy toàn bộ xương sườn hai bên, vỡ xương chậu, xương bả vai, dập nặng nhu mô phổi hai bên, chấn thương cột sống lưng, gan dập và tụ máu trong não với bệnh nền đái tháo đường.

Bệnh nhân Thiều Hữu Đức và các y bác sĩ Khoa Hồi sức - Tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái.

Ngay lập tức, bệnh nhân được thực hiện các kỹ thuật hồi sức chuyên sâu, xử trí đặt ống nội khí quản, an thần, thở máy với chiến lược bảo vệ phổi vì lồng ngực chấn thương rất nặng. Đồng thời, tiến hành các biện pháp giảm thiểu tác động đến tổn thương não do bị chấn thương; các biện pháp đảm bảo huyết động và các chức năng sống tối ưu nhất. Tuy nhiên, tình trạng bệnh nhân tiếp tục diễn biến nặng. Ngày thứ 7 điều trị, bệnh nhân sốt cao 40 độ C kéo dài.

Đến ngày thứ 10 điều trị, các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân vẫn không ổn định, nguy cơ tử vong cao, xuất hiện tình trạng vi khuẩn kháng với rất nhiều kháng sinh, càng khó khăn cho quá trình điều trị. Bác sỹ đã tiến hành mở khí quản và cho bệnh nhân thở máy qua canuyn mở khí quản, cùng với nhiều biện pháp hồi sức hiện đại…

Đến ngày 17/4, sau 40 ngày điều trị tại Khoa Hồi sức Tích cực chống độc, trong đó có 34 ngày thở máy, truyền 15 đơn vị khối hồng cầu và các chế phẩm khác… bệnh nhân không sốt, các chỉ số sinh tồn ổn định, đã tự thở không cần hỗ trợ oxy, tự ăn uống bằng đường miệng và vận động nhẹ nhàng.

Bác sỹ Chuyên khoa II Trần Lan Anh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cho biết, đây là ca bệnh đa chấn thương rất nặng tiên lượng tử vong rất cao, trong quá trình điều trị có nhiều diễn biến nặng, phức tạp, nhưng với trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ bệnh viện đa khoa tỉnh ngày càng được nâng cao, cùng với sự hỗ trợ trực tuyến của các chuyên gia đầu ngành ở Bệnh viện Bạch Mai đã mang lại sự thành công này./.