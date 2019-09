BV Quân y 120 cứu chữa thành công một nạn nhân bị đứt gần lìa bàn tay

Ngày 4/9, Bệnh viện Quân y 120 (tại Tiền Giang) cho biết, vừa cứu chữa thành công một nạn nhân bị đứt 5 ngón tay gần lìa khỏi bàn tay. Đó là trường hợp của anh Châu Hoàng Lam, 41 tuổi, ở xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

Ca phẫu thuật được tiến hành khẩn trương.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các y, bác sĩ của bệnh viện Quân y 120 đã khẩn trương tiến hành xử trí cấp cứu, phẫu thuật xử lý tổn thương theo nguyên tắc bảo tồn tối đa những phần còn khả năng cứu sống. Ca phẫu thuật diễn ra nhanh gọn, an toàn, bệnh nhân đã chuyển xuống khoa, phần ngoài bàn tay bị đứt máu đã lưu thông.

Đại tá, bác sỹ chuyên khoa II, Vũ Đăng Trung – Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 120 cho biết: Các ngón tay của bệnh nhân này bị máy cắt chuối cắt đứt rời thành từng miếng nhỏ.

Nạn nhân Châu Hoàng Lam đã ổn định sức khỏe

Gia đình bệnh nhân đã ngâm trực tiếp trong bịch nước đá đem theo nên không thể nối lại được, phải khâu tạo mỏm cụt. Riêng bàn tay bị đứt từ gốc ô mô cái đến gốc ngón IV được các y, bác sỹ khâu, nối động mạch, tĩnh mạch, gân, thần kinh và cố định vết thương.

Bác sỹ Trung lưu ý, trường hợp khi không may bị tai nạn đứt lìa các ngón tay, chân hay chi thể, người nhà bệnh nhân nên rửa vết thương, băng kín vết thương để cầm máu; rửa sạch phần chi thể đứt lìa, dùng miếng gạc sạch gói lại, cho vào túi nilon, sau đó để nước đá xung quanh để làm lạnh, nhanh chóng chuyển bệnh nhân và phần đứt rời đến bệnh viện gần nhất. Tuyệt đối không để trực tiếp phần bị đứt vào thùng nước đá sẽ gây phù làm hỏng mô, hiệu quả nối lại thành công không cao./.