Cá chép bổ dưỡng nhưng “đại kỵ” với những thực phẩm này

Thứ Ba, 09:05, 17/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cá chép là thực phẩm giàu dinh dưỡng, quen thuộc trong bữa ăn của người Việt. Tuy nhiên, nếu kết hợp không đúng với một số thực phẩm, cá chép có thể gây rối loạn tiêu hóa, làm giảm giá trị dinh dưỡng và ảnh hưởng đến sức khỏe.

Những thực phẩm không nên ăn cùng cá chép

Dù giàu dinh dưỡng, cá chép lại “kỵ” với một số loại thực phẩm. Khi kết hợp không phù hợp, người dùng có thể gặp tình trạng khó tiêu, dị ứng hoặc giảm khả năng hấp thu dưỡng chất.

Thịt chó: Theo quan niệm Đông y, thịt chó có tính ấm trong khi cá chép có tính hàn. Khi ăn cùng nhau dễ gây xung khắc về tính chất thực phẩm, dẫn đến đau bụng hoặc rối loạn tiêu hóa.

Thịt gà: Sự kết hợp giữa thịt gà và cá chép được cho là dễ gây nóng trong, nổi mụn nhọt hoặc khó tiêu ở một số người có cơ địa nhạy cảm.

Tôm: Cả tôm và cá chép đều giàu đạm. Khi ăn cùng lúc, đặc biệt với người có cơ địa dị ứng, có thể làm tăng nguy cơ ngứa hoặc dị ứng.

ca chep bo duong nhung dai ky voi nhung thuc pham nay hinh anh 1
Nếu kết hợp không đúng với một số thực phẩm, cá chép có thể gây rối loạn tiêu hóa

Rau kinh giới: Kinh giới có vị cay và tính ấm, khi ăn cùng cá chép có thể khiến một số người cảm thấy ngứa ngáy hoặc khó chịu.

Tía tô: Dù thường được dùng để khử mùi tanh của cá, tía tô lại không phù hợp khi chế biến chung với cá chép vì có thể gây nóng trong hoặc nổi mụn.

Bí xanh: Cả cá chép và bí xanh đều có tính hàn, nếu dùng chung dễ khiến hệ tiêu hóa bị “lạnh bụng”, gây khó tiêu hoặc rối loạn tiêu hóa.

Cam thảo: Cam thảo có vị ngọt và tính hàn. Khi kết hợp với cá chép có thể gây cảm giác lạnh bụng hoặc khó chịu đường tiêu hóa.

Dưa muối: Dưa muối chứa nitrite, khi kết hợp với protein trong cá có thể tạo thành nitrosamine - hợp chất không có lợi cho sức khỏe nếu tiêu thụ thường xuyên.

Ngoài các thực phẩm trên, người dùng cũng nên lưu ý một số nguyên tắc khi ăn cá chép:

Không nên ăn cá chép cùng các loại quả quá chua như xoài xanh, me hoặc giấm vì lượng acid cao có thể gây đầy hơi, khó tiêu.

Hạn chế dùng cá chép cùng rượu bia hoặc đồ uống có cồn vì có thể làm tăng gánh nặng cho gan và hệ tiêu hóa.

Tránh kết hợp cá chép với quá nhiều thực phẩm có tính hàn.

Không nên ăn cá chép cùng các thực phẩm giàu purine khác để hạn chế nguy cơ tăng acid uric.

Lưu ý khi ăn cá chép để đảm bảo an toàn

Chế biến cá chép đúng cách

Cá chép cần được nấu chín kỹ trước khi sử dụng. Cá sống dưới nước dễ mang theo vi khuẩn hoặc ký sinh trùng, nếu ăn chưa chín kỹ có thể gây ngộ độc thực phẩm hoặc ảnh hưởng đến gan và các cơ quan nội tạng.

Những đối tượng cần thận trọng

Người mắc bệnh gan, thận: Hàm lượng protein cao trong cá chép có thể làm tăng gánh nặng cho các cơ quan này.

 Người bị rối loạn đông máu: Một số axit béo trong cá có thể ảnh hưởng đến quá trình kết tập tiểu cầu.

Người bị gout: Cá chép chứa purine, có thể làm tăng acid uric trong máu.

Người có cơ địa dị ứng: Cần thử với lượng nhỏ trước khi ăn để tránh phản ứng dị ứng.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
