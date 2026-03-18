Cà gai leo giải độc gan nhưng nhóm người này tuyệt đối không uống

Thứ Tư, 06:00, 18/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cà gai leo được nhiều người dùng để hỗ trợ giải độc gan, nhưng một số người cần thận trọng hoặc tránh sử dụng.

Ai không nên uống cà gai leo?

Bác sĩ đông y Nguyễn Thị Thúy (Phòng khám Y học cổ truyền Hà Nội) cho biết, cà gai leo là một trong những dược liệu quen thuộc trong y học cổ truyền, được nhiều người sử dụng để hỗ trợ cải thiện sức khỏe, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến gan. Theo Đông y, cà gai leo có tính ấm, vị the nhẹ, chứa nhiều hoạt chất có lợi cho cơ thể.

ca gai leo giai doc gan nhung nhom nguoi nay tuyet doi khong uong hinh anh 1
Ai không nên uống cà gai leo?

Dù được đánh giá là khá lành tính, không phải ai cũng phù hợp để sử dụng cà gai leo. Những người sau đây cần lưu ý gì khi dùng loại dược liệu này:

Phụ nữ đang mang thai

Một trong những nhóm đối tượng không nên uống cà gai leo là phụ nữ mang thai. Một số hoạt chất có trong loại dược liệu này có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi nếu sử dụng không đúng cách.

Đặc biệt, trong 3 tháng đầu của thai kỳ, đây là giai đoạn thai nhi đang hình thành và phát triển các cơ quan quan trọng. Việc sử dụng các loại thảo dược chưa được kiểm soát liều lượng, trong đó có cà gai leo, có thể tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và bé.

Vì vậy, phụ nữ đang mang thai hoặc nghi ngờ mang thai không nên tự ý uống nước cà gai leo nếu chưa có chỉ định hoặc tư vấn từ bác sĩ.

Người mắc bệnh thận

Mặc dù cà gai leo được biết đến với công dụng hỗ trợ thải độc gan, nhưng quá trình đào thải độc tố của cơ thể cũng có liên quan mật thiết đến chức năng của thận.

Các hoạt chất trong cà gai leo có thể làm tăng áp lực hoạt động của thận trong quá trình lọc và đào thải chất cặn. Với những người đang mắc các bệnh lý như thận yếu, thận hư hoặc suy giảm chức năng thận, việc sử dụng cà gai leo thường xuyên có thể khiến tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn.

Trong một số trường hợp, việc sử dụng kéo dài còn có thể làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận, gây cản trở quá trình bài tiết và gây đau đớn cho người bệnh. Vì vậy, những người có tiền sử bệnh thận nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Người đang điều trị bệnh theo phác đồ đặc biệt

Những bệnh nhân đang được điều trị theo phác đồ y khoa, đặc biệt là các bệnh nặng hoặc cần dùng thuốc lâu dài, cũng cần thận trọng khi sử dụng cà gai leo.

Nguyên nhân là một số hoạt chất trong dược liệu có thể tương tác với thuốc điều trị, làm giảm hoặc thay đổi hiệu quả của thuốc. Điều này có thể khiến quá trình điều trị không đạt được kết quả mong muốn.

Ngoài ra, người bệnh cũng không nên tự ý ngừng thuốc điều trị để chuyển sang dùng cà gai leo. Trên thực tế, cà gai leo chỉ có vai trò hỗ trợ sức khỏe, chứ không thể thay thế các loại thuốc điều trị bệnh đã được bác sĩ kê đơn.

Người mắc các bệnh mạn tính

Những người mắc các bệnh mạn tính như cao huyết áp, tim mạch hoặc bệnh chuyển hóa cũng cần thận trọng khi sử dụng cà gai leo.

Việc tự ý dùng thảo dược có thể ảnh hưởng đến huyết áp, nhịp tim hoặc quá trình chuyển hóa thuốc trong cơ thể. Vì vậy, trước khi sử dụng cà gai leo, những người thuộc nhóm bệnh này nên trao đổi với bác sĩ hoặc chuyên gia y tế để đảm bảo an toàn.

Cách sử dụng cà gai leo hiệu quả và an toàn

Bên cạnh việc tìm hiểu ai không nên uống cà gai leo, người dùng cũng cần biết cách sử dụng dược liệu này đúng cách để đạt hiệu quả tốt nhất.

Một trong những cách phổ biến là hãm trà cà gai leo để uống hàng ngày.

Trước hết, cà gai leo cần được rửa sạch, để ráo nước rồi phơi khô. Khi sử dụng, chuẩn bị khoảng 50–60g cà gai leo khô, rửa lại với nước để loại bỏ bụi bẩn.

Sau đó cho dược liệu vào bình, đổ nước nóng khoảng 90°C vào để hãm. Nước đầu nên đổ bỏ, sau đó tiếp tục thêm nước sôi và hãm trong khoảng 10 phút.

Phần nước cốt thu được có thể pha loãng với khoảng 1 lít nước lọc và uống dần trong ngày thay cho nước uống thông thường.

Lưu ý khi sử dụng cà gai leo

Cà gai leo mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu sử dụng đúng cách. Tuy nhiên, người dùng cần không lạm dụng hoặc dùng quá liều lượng, đồng thời nên lựa chọn nguồn dược liệu rõ ràng, đảm bảo chất lượng.

Đặc biệt, nếu thuộc các nhóm không nên uống cà gai leo như phụ nữ mang thai, người bệnh thận, người đang điều trị bệnh hoặc mắc bệnh mạn tính, việc tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng là điều cần thiết.

Hiểu rõ ai không nên uống cà gai leo sẽ giúp người dùng tận dụng được lợi ích của dược liệu này một cách an toàn và hiệu quả, đồng thời tránh những rủi ro không mong muốn đối với sức khỏe.

Cà gai leo dưới lăng kính khoa học hiện đại

VOV.VN - Dựa theo các bài thuốc cổ truyền trị bệnh gan, hiện nay, cà gai leo đã được nghiên cứu chuyên sâu, bài bản với hàng trăm công trình khoa học để đáp ứng nhu cầu trị bệnh gan ngày càng tăng cao trong cộng đồng.

Một cháu bé ở Quảng Bình tử vong sau khi ăn cà gai leo ở trên rừng
Một cháu bé ở Quảng Bình tử vong sau khi ăn cà gai leo ở trên rừng

VOV.VN - Một cháu bé ở tỉnh Quảng Bình bị đau đầu, mê man kéo dài sau khi ăn cà gai leo trên rừng. Cháu được cấp cứu tích cực nhưng do tình trạng quá nặng nên không qua khỏi.

Một cháu bé ở Quảng Bình tử vong sau khi ăn cà gai leo ở trên rừng

Một cháu bé ở Quảng Bình tử vong sau khi ăn cà gai leo ở trên rừng

VOV.VN - Một cháu bé ở tỉnh Quảng Bình bị đau đầu, mê man kéo dài sau khi ăn cà gai leo trên rừng. Cháu được cấp cứu tích cực nhưng do tình trạng quá nặng nên không qua khỏi.

Công dụng chữa bệnh bất ngờ của cây cà gai leo
Công dụng chữa bệnh bất ngờ của cây cà gai leo

VOV.VN - Theo Học viện Nông nghiệp Việt Nam, trong kinh nghiệm dân gian và y học cổ truyền, cây cà gai leo được sử dụng rất phổ biến trong dân gian và được ghi lại trong các sách y học cổ truyền với nhiều bài thuốc khác nhau.

Công dụng chữa bệnh bất ngờ của cây cà gai leo

Công dụng chữa bệnh bất ngờ của cây cà gai leo

VOV.VN - Theo Học viện Nông nghiệp Việt Nam, trong kinh nghiệm dân gian và y học cổ truyền, cây cà gai leo được sử dụng rất phổ biến trong dân gian và được ghi lại trong các sách y học cổ truyền với nhiều bài thuốc khác nhau.

Chàng trai xứ Nghệ kiếm tiền tỷ từ cây cà gai leo
Chàng trai xứ Nghệ kiếm tiền tỷ từ cây cà gai leo

VOV.VN - Mỗi ngày xưởng sản xuất tới 300 hộp trà, thu nhập từ 1 – 1,5 tỷ đồng/năm. Điều đáng nói, doanh nghiệp của anh Trần Trọng Phi đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng chục lao động ở địa phương.

Chàng trai xứ Nghệ kiếm tiền tỷ từ cây cà gai leo

Chàng trai xứ Nghệ kiếm tiền tỷ từ cây cà gai leo

VOV.VN - Mỗi ngày xưởng sản xuất tới 300 hộp trà, thu nhập từ 1 – 1,5 tỷ đồng/năm. Điều đáng nói, doanh nghiệp của anh Trần Trọng Phi đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng chục lao động ở địa phương.

Ảnh: Trồng cà gai leo nhiều người dân thu lãi cao
Ảnh: Trồng cà gai leo nhiều người dân thu lãi cao

VOV.VN - Mỗi năm cho thu hoạch 2 vụ, bình quân 1 sào cà gai leo sau thu hoạch cho nông dân thu lãi 20 triệu đồng.

Ảnh: Trồng cà gai leo nhiều người dân thu lãi cao

Ảnh: Trồng cà gai leo nhiều người dân thu lãi cao

VOV.VN - Mỗi năm cho thu hoạch 2 vụ, bình quân 1 sào cà gai leo sau thu hoạch cho nông dân thu lãi 20 triệu đồng.

