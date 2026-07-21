Cách tăng lượng protein mỗi ngày mà không cần phụ thuộc vào trứng

Ưu tiên các loại thịt nạc

Ức gà, thịt bò nạc hay thịt gà tây là những thực phẩm giàu protein nhưng chứa ít chất béo, phù hợp với người muốn tăng lượng đạm mà vẫn duy trì chế độ ăn lành mạnh.

Bạn có thể kết hợp thịt nạc với cơm, bánh mì nguyên cám, salad, các món cuốn hoặc bát ngũ cốc để tạo nên bữa ăn đầy đủ dưỡng chất. Việc bổ sung lượng thịt vừa phải cũng giúp kéo dài cảm giác no và góp phần duy trì khối cơ.

Bổ sung đậu nành và các loại hạt

Với người ăn chay hoặc muốn đa dạng nguồn protein, đậu nành Nhật Bản, hạt bí, hạt hướng dương hay hạt lanh là những lựa chọn đáng cân nhắc.

Không chỉ giàu protein, các loại thực phẩm này còn cung cấp chất xơ, chất béo không bão hòa cùng nhiều vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe. Bạn có thể thêm chúng vào salad, sữa chua, yến mạch, ngũ cốc hoặc dùng như bữa ăn nhẹ để tăng lượng đạm một cách thuận tiện.

Tăng lượng đạm với phô mai tươi

Phô mai tươi là sản phẩm từ sữa có hàm lượng protein cao, đồng thời dễ kết hợp với nhiều món ăn nhờ hương vị thanh nhẹ và kết cấu mềm mịn.

Bạn có thể trộn phô mai tươi với salad, rau củ nướng, cơm, mì hoặc phết lên bánh mì nguyên cám. Đây là cách đơn giản để bổ sung thêm protein mà không làm thay đổi nhiều hương vị của bữa ăn.

Kết hợp cơm với các loại đậu

Dù cơm trắng cũng chứa một lượng protein nhất định, hàm lượng này không cao. Khi ăn cùng các loại đậu như đậu đen, đậu đỏ, đậu gà hoặc đậu lăng, tổng lượng protein trong bữa ăn sẽ được cải thiện đáng kể.

Bên cạnh đó, các loại đậu còn giàu chất xơ, giúp tăng cảm giác no và hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa. Sự kết hợp giữa ngũ cốc và các loại đậu cũng tạo nên nguồn protein có chất lượng cao hơn, đặc biệt phù hợp với người ăn chay hoặc đang hạn chế thực phẩm có nguồn gốc động vật.

Thay thế một số nguyên liệu bằng sữa chua Hy Lạp

So với sữa chua thông thường, sữa chua Hy Lạp chứa nhiều protein hơn nhờ quá trình lọc bỏ phần lớn nước và váng sữa. Đây là nguyên liệu linh hoạt, có thể sử dụng trong nhiều món ăn khác nhau.

Bạn có thể dùng sữa chua Hy Lạp cùng trái cây và yến mạch cho bữa sáng, thay kem chua trong các loại nước sốt, trộn salad hoặc kết hợp với sinh tố. Nhờ hàm lượng protein cao và kết cấu sánh đặc, thực phẩm này giúp tăng giá trị dinh dưỡng cho bữa ăn, đồng thời hỗ trợ đáp ứng nhu cầu đạm mỗi ngày.