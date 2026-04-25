Cách uống tinh bột nghệ giúp da sáng mịn: Bí quyết ít người biết

Thứ Bảy, 09:13, 25/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tinh bột nghệ được nhiều người sử dụng để làm đẹp da, nhưng không phải ai cũng biết cách uống đúng để đạt hiệu quả. Theo chuyên gia, dùng tinh bột nghệ với liều lượng và cách kết hợp phù hợp có thể giúp nuôi dưỡng làn da từ bên trong, hỗ trợ da sáng khỏe và mịn màng hơn.

Tại sao uống tinh bột nghệ có thể giúp đẹp da?

Tinh bột nghệ được chế biến từ củ nghệ tươi sau khi loại bỏ tạp chất, phơi khô và xay mịn. Sản phẩm thường gồm ba loại: tinh bột nghệ vàng, đỏ và đen, trong đó tinh bột nghệ vàng được sử dụng phổ biến nhất trong chăm sóc da.

Nghệ chứa hoạt chất curcumin có đặc tính kháng khuẩn, chống viêm và hỗ trợ tái tạo da. Thành phần này giúp kích thích sản sinh collagen, cải thiện độ đàn hồi, làm mờ thâm nám, giảm mụn và hỗ trợ làm dịu các vấn đề da liễu thường gặp.

4 cách uống tinh bột nghệ đẹp da bạn không nên bỏ qua

Cách 1: Uống tinh bột nghệ nguyên chất với nước ấm

Đây là phương pháp đơn giản, giúp cơ thể hấp thụ tinh bột nghệ nhanh hơn. Bạn nên uống đều đặn 2 lần mỗi ngày vào buổi sáng và tối để đạt hiệu quả tốt.

Nguyên liệu gồm 2 muỗng tinh bột nghệ và 1 cốc nước ấm khoảng 30°C. Hòa tan tinh bột nghệ vào nước ấm, khuấy đều cho bột tan hoàn toàn rồi uống trực tiếp.

Tinh bột nghệ được nhiều người sử dụng để làm đẹp da, nhưng không phải ai cũng biết cách uống đúng để đạt hiệu quả

Cách 2: Kết hợp tinh bột nghệ với sữa tươi không đường

Sữa tươi chứa nhiều vitamin A, D, nhóm B cùng các khoáng chất cần thiết. Khi kết hợp với tinh bột nghệ sẽ tạo thành thức uống giúp nuôi dưỡng làn da từ bên trong, hỗ trợ làm sáng và mềm mịn da.

Bạn nên uống 2 lần mỗi ngày, trước bữa ăn và trước khi đi ngủ khoảng 30 phút. Chuẩn bị 2 muỗng tinh bột nghệ, 150 ml sữa tươi không đường và 2 muỗng sữa đặc. Đun nóng sữa tươi và sữa đặc, sau đó để nguội khoảng 40°C rồi cho tinh bột nghệ vào khuấy đều và uống.

Cách 3: Uống tinh bột nghệ với mật ong

Mật ong chứa nhiều vitamin B, C, D cùng các chất chống oxy hóa như pinocembrin. Khi kết hợp với tinh bột nghệ sẽ giúp tăng hiệu quả làm sáng da, kháng viêm, hỗ trợ phục hồi tổn thương và làm chậm quá trình lão hóa.

Chuẩn bị 1 muỗng tinh bột nghệ, 1 muỗng mật ong và 1 cốc nước ấm khoảng 30°C. Hòa tan tất cả nguyên liệu, khuấy đều đến khi bột tan hoàn toàn rồi uống.

Cách 4: Uống tinh bột nghệ với nước ép cà rốt

Cà rốt giàu vitamin C, beta-carotene, kali và chất chống oxy hóa, giúp cải thiện độ đàn hồi và làm đều màu da. Khi kết hợp cùng tinh bột nghệ sẽ hỗ trợ sản sinh collagen, chống lão hóa và dưỡng ẩm hiệu quả.

Nguyên liệu gồm 3 muỗng tinh bột nghệ, 3 củ cà rốt và 250 ml nước ấm. Cà rốt rửa sạch, cắt nhỏ rồi ép hoặc xay lấy nước. Sau đó cho tinh bột nghệ vào khuấy đều đến khi tan hoàn toàn và sử dụng.

Lưu ý khi áp dụng cách uống tinh bột nghệ đẹp da

Theo chuyên gia, để uống tinh bột nghệ an toàn và hiệu quả, nên dùng khoảng 2g mỗi lần, 1-2 lần/ngày và pha với nước ấm 35-40°C để dễ hòa tan. Không uống cùng thuốc tây, người thiếu sắt hoặc đường huyết thấp cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng. Ngoài ra, nên kiên trì ít nhất 2 tháng, có thể kết hợp mặt nạ từ nghệ để tăng hiệu quả làm đẹp da. Tránh uống khi bụng đói; người bị dạ dày nên dùng sau ăn khoảng 1 giờ.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Cách uống tinh bột nghệ hỗ trợ chữa đau dạ dày hiệu quả
Cách uống tinh bột nghệ hỗ trợ chữa đau dạ dày hiệu quả

Cách uống tinh bột nghệ hỗ trợ chữa đau dạ dày hiệu quả

Cách uống tinh bột nghệ hỗ trợ chữa đau dạ dày hiệu quả

VOV.VN - Tinh bột nghệ từ lâu đã được nhiều người sử dụng trong hỗ trợ điều trị bệnh dạ dày nhờ chứa hoạt chất curcumin có tác dụng kháng viêm, làm lành tổn thương niêm mạc. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả tốt, cần sử dụng đúng cách và đúng liều lượng.

Tinh bột nghệ "đại kỵ" với những người này, cẩn thận kẻo rước bệnh vào thân
Tinh bột nghệ "đại kỵ" với những người này, cẩn thận kẻo rước bệnh vào thân

Tinh bột nghệ "đại kỵ" với những người này, cẩn thận kẻo rước bệnh vào thân

VOV.VN - Tinh bột nghệ được biết đến như một "thần dược" với vô vàn lợi ích cho sức khỏe, từ làm đẹp da đến hỗ trợ điều trị bệnh. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp để sử dụng loại thực phẩm này. Dưới đây là những đối tượng không nên sử dụng tinh bột nghệ hoặc cần thận trọng khi dùng.

Các tác dụng thần kỳ của tinh bột nghệ với sức khỏe
Các tác dụng thần kỳ của tinh bột nghệ với sức khỏe

Các tác dụng thần kỳ của tinh bột nghệ với sức khỏe

VOV.VN - Là một nguyên liệu không thể thiếu trong gian bếp Á Đông, tinh bột nghệ không chỉ có tác dụng làm gia tăng hương vị cho các món ăn. Dưới đây là những công dụng của thần kỳ đối với sức khỏe con người.

