Can thiệp khẩn cấp ca gãy dương vật hy hữu

Thứ Tư, 17:51, 25/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một bệnh viện tại Cà Mau vừa tiếp nhận bệnh nhân P. (tên bệnh nhân đã được thay đổi) trong tình trạng đau đớn dữ dội vùng dương vật kèm sưng nề và bầm tím (biểu hiện điển hình của tình trạng tụ máu dưới da). 

Trước đó, Bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân P. (tên bệnh nhân đã được thay đổi) trong tình trạng đau đớn dữ dội vùng dương vật kèm sưng nề và bầm tím (biểu hiện điển hình của tình trạng tụ máu dưới da). 

Ngay lập tức, các bác sĩ đã chỉ định thực hiện các cận lâm sàng để đánh giá chính xác tổn thương. Kết quả cho thấy cấu trúc vật hang bị mất liên tục, mô mềm xung quanh phù nề nặng. Các bác sĩ kết luận đây là một ca gãy dương vật (vỡ bao trắng thể hang) và chỉ định anh P.  nhập viện khẩn cấp để phẫu thuật cấp cứu tránh các biến chứng lâu dài.

Ê kíp phẫu thuật Bệnh viện đang cẩn thận khâu phục hồi bao trắng thể hang bằng chỉ chuyên dụng

Ca phẫu thuật diễn ra cùng ngày nhập viện với mục tiêu giải quyết ổ máu tụ, bảo vệ đường niệu đạo và khâu phục hồi cấu trúc của thể hang cho bệnh nhân. Sau khi bóc tách bộc lộ vùng dưới da, ê kíp phẫu thuật ghi nhận tổn thương tại bao trắng thể hang bên phải kích thước khoảng 2x3cm. Các bác sĩ đã tiến hành lấy sạch máu cục, bơm rửa vệ sinh vùng tổn thương và khâu phục hồi bao trắng thể hang bằng chỉ chuyên dụng. Sau 60 phút tập trung cao độ, ca phẫu thuật kết thúc, bệnh nhân được bảo tồn chức năng dương vật.

BS.CKI Tạ Hữu Nghĩa thăm khám cho bệnh nhân.

Sau phẫu thuật, anh P. tỉnh táo, các chỉ số sinh hiệu ổn định, niêm mạc hồng hào và tình trạng đau đớn đã thuyên giảm rõ rệt. Bệnh nhân tiếp tục được chăm sóc hậu phẫu và xuất viện trong vài ngày sau đó.

Theo BS.CKII Tạ Hữu Nghĩa, gãy dương vật là một tai nạn nam khoa khẩn cấp thường xuất phát từ sự cố trong sinh hoạt tình dục hoặc thói quen tự bẻ dương vật. Thay vì e ngại hay tự xử lý tại nhà, người dân cần đến ngay cơ sở y tế uy tín để được can thiệp kịp thời. Việc trì hoãn điều trị không chỉ gây đau đớn kéo dài mà còn dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng như tụ máu, biến dạng bộ phận sinh dục hay hoại tử, ảnh hưởng vĩnh viễn đến khả năng sinh lý sau này.

Những thói quen khiến người trẻ dễ mắc ung thư dương vật

VOV.VN - Trong số các bệnh lý có xu hướng “trẻ hóa” được các bác sĩ ghi nhận tại các cơ sở điều trị nam khoa thời gian gần đây có một sự lo ngại không hề nhỏ khi có những nam giới mới 20-30 tuổi được phát hiện mắc ung thư dương vật. Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh chia sẻ thêm về chủ đề này.

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL
Tag: gãy dương vật sơ cứu cấp cứu gãy dương vật
Bé trai 6 tuổi thoát khỏi nguy hiểm sau 1 tháng mắc kẹt dị vật đường thở

VOV.VN - Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vừa cấp cứu thành công cho bé trai 6 tuổi ở xã Yang Mao, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk sau một tháng bị mắc kẹt dị vật đường thở.

Loại rau gia vị rẻ bèo ở chợ Việt, siêu bổ dưỡng là “hàu thực vật" cho nam giới

VOV.VN - Lá hẹ, một loại rau gia vị quen thuộc trong nhiều món ăn Việt Nam, không chỉ mang lại hương vị đặc trưng mà còn là một "kho tàng" dưỡng chất với vô vàn lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc.

Việt Nam có loại rau được ví là “hàu thực vật”, ra chợ là có, lại rất bổ dưỡng

VOV.VN - Cần tây là một loại rau quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày của người Việt. Không chỉ là gia vị tăng thêm hương vị cho món ăn mà cần tây còn là một "thần dược" xanh với vô vàn lợi ích sức khỏe tuyệt vời.

