Can thiệp nút mạch, cứu sống 1 trường hợp sốc đa chấn thường nguy kịch

Đó là bệnh nhân Danh Côn, 54 tuổi, quê ở Giồng Giềng, tỉnh Kiên Giang. Bệnh được người nhà đưa vào Bệnh viện Hậu Giang do bị tường ngã đè lên: đầu, người và chân phải. Sau đó, được chuyển đến bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ và được chẩn đoán: sốc đa chấn thương. Tại đây, các bác sĩ nhanh chóng xử trí, tiến hành hội chẩn cấp Bệnh viện với nhiều chuyên khoa khác nhau như: Cấp cứu, Ngoại Chấn thương, Ngoại Niệu, Ngoại Tổng quát, Ngoại Thần kinh, Gây mê hồi sức, Can thiệp mạch.



Điều dưỡng chăm sóc bệnh nhân sau 30 phút can thiệp thành công.

Sau khi thực hiện các bước xét nghiệm giúp chẩn đoán, tiên lượng và loại trừ các bệnh lý đi kèm và truyền nhiều chế phẩm máu, can thiệp mạch an toàn bệnh nhân ổn định, các bác sĩ Ngoại niệu tiến hành mở bàng quang ra da gây tê tại chỗ với thời gian thực hiện can thiệp là 30 phút, bệnh nhân được thoát khỏi cơn nguy kịch. Hiện, tình trạng sức khỏe bệnh nhân được cải thiện, huyết áp ổn định, không thấy tình trạng xuất huyết thêm và được tiếp tục theo dõi và điều trị tại khu Hậu phẫu - Khoa Gây mê hồi sức của bệnh viện.



Theo bác sĩ Chuyên khoa 1 Trần Công Khánh – Phó Trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh: Với phương pháp nút mạch cầm máu điều trị chấn thương nội tạng, bảo tồn tối đa cơ quan nội tạng bị tổn thương, sẽ giúp bệnh nhân tránh được cuộc đại phẫu với nhiều biến chứng nguy hiểm, giảm khả năng tử vong. Bác sĩ Khánh nhấn mạnh thêm: Không chỉ riêng bệnh nhân này, nhiều trường hợp bệnh nhân nguy kịch, sốc mất máu do “ho ra máu sét đánh” trên nền lao phổi, dãn phế quản, chấn thương gan, u gan vỡ, chấn thương thận kín, đã được bác sĩ can thiệp thành công./.