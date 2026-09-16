Cây thuốc nam gắn với bảo tồn và sử dụng an toàn dược liệu

Việt Nam nói chung và Đắk Lắk nói riêng có nguồn tài nguyên dược liệu phong phú, với nhiều loại cây thuốc gắn với đời sống và kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe của cộng đồng. Tuy nhiên, việc khai thác, sưu tầm, bảo tồn và chuẩn hóa cây thuốc nam, bài thuốc nam tại cơ sở vẫn chưa được hệ thống hóa đồng bộ.

ThS, Lương y đa khoa Võ Thuận Hóa, Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Đắk Lắk chia sẻ kiến thức về nhận biết và sử dụng cây thuốc Nam tại lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn, các hội viên được hướng dẫn nhận biết khoảng 20 loại cây thuốc nam cùng những bài thuốc thường dùng; trao đổi về kỹ thuật trồng, thu hái, chế biến, bảo quản và sử dụng dược liệu an toàn. Một số bài thuốc hỗ trợ điều trị các bệnh thông thường như cảm cúm, ho, rối loạn tiêu hóa và các chứng bệnh mạn tính liên quan đến đại tràng, dạ dày, tiểu đêm, đau khớp cũng được giới thiệu.

Không chỉ truyền đạt kinh nghiệm dân gian, chương trình hướng đến việc giúp hội viên nhận diện đúng cây thuốc, nắm được nguyên tắc bào chế và sử dụng phù hợp. Đây là yêu cầu quan trọng trong bối cảnh nguồn dược liệu phong phú nhưng việc khai thác và sử dụng tại cộng đồng còn thiếu tính hệ thống.

Các hội viên được hướng dẫn nhận biết khoảng 20 loại cây thuốc nam cùng những bài thuốc thường dùng

Hội Đông y tỉnh Đắk Lắk mong muốn thông qua hoạt động tập huấn sẽ nâng cao năng lực cho hội viên, từng bước kết hợp kinh nghiệm sử dụng cây thuốc nam với kiến thức y học hiện đại; đồng thời chú trọng bảo tồn nguồn gen, phát triển cây thuốc và chuẩn hóa các bài thuốc có giá trị. Qua đó, nguồn dược liệu tại chỗ được khai thác hợp lý, góp phần phát huy giá trị y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng.