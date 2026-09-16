English
/ SỨC KHỎE
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cây thuốc nam gắn với bảo tồn và sử dụng an toàn dược liệu

Thứ Tư, 21:34, 16/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 16/9, Hội Đông y tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tập huấn cây thuốc nam và các bài thuốc nam chữa bệnh thông thường, bệnh mạn tính. Gần 100 hội viên tham gia, tập trung cập nhật kiến thức nhận diện, sử dụng và bảo tồn nguồn dược liệu tại chỗ.

Việt Nam nói chung và Đắk Lắk nói riêng có nguồn tài nguyên dược liệu phong phú, với nhiều loại cây thuốc gắn với đời sống và kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe của cộng đồng. Tuy nhiên, việc khai thác, sưu tầm, bảo tồn và chuẩn hóa cây thuốc nam, bài thuốc nam tại cơ sở vẫn chưa được hệ thống hóa đồng bộ.

cay thuoc nam gan voi bao ton va su dung an toan duoc lieu hinh anh 1
ThS, Lương y đa khoa Võ Thuận Hóa, Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Đắk Lắk chia sẻ kiến thức về nhận biết và sử dụng cây thuốc Nam tại lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn, các hội viên được hướng dẫn nhận biết khoảng 20 loại cây thuốc nam cùng những bài thuốc thường dùng; trao đổi về kỹ thuật trồng, thu hái, chế biến, bảo quản và sử dụng dược liệu an toàn. Một số bài thuốc hỗ trợ điều trị các bệnh thông thường như cảm cúm, ho, rối loạn tiêu hóa và các chứng bệnh mạn tính liên quan đến đại tràng, dạ dày, tiểu đêm, đau khớp cũng được giới thiệu.

Không chỉ truyền đạt kinh nghiệm dân gian, chương trình hướng đến việc giúp hội viên nhận diện đúng cây thuốc, nắm được nguyên tắc bào chế và sử dụng phù hợp. Đây là yêu cầu quan trọng trong bối cảnh nguồn dược liệu phong phú nhưng việc khai thác và sử dụng tại cộng đồng còn thiếu tính hệ thống.

cay thuoc nam gan voi bao ton va su dung an toan duoc lieu hinh anh 2
Các hội viên được hướng dẫn nhận biết khoảng 20 loại cây thuốc nam cùng những bài thuốc thường dùng

Hội Đông y tỉnh Đắk Lắk  mong muốn thông qua hoạt động tập huấn sẽ nâng cao năng lực cho hội viên, từng bước kết hợp kinh nghiệm sử dụng cây thuốc nam với kiến thức y học hiện đại; đồng thời chú trọng bảo tồn nguồn gen, phát triển cây thuốc và chuẩn hóa các bài thuốc có giá trị. Qua đó, nguồn dược liệu tại chỗ được khai thác hợp lý, góp phần phát huy giá trị y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

nhan-tran.jpg

10 cây thuốc nam được nhiều người dùng để hỗ trợ giảm men gan cao

VOV.VN - Men gan cao là dấu hiệu cảnh báo gan đang bị tổn thương hoặc gặp vấn đề về chức năng. Bên cạnh điều trị theo chỉ định của bác sĩ, nhiều người lựa chọn các cây thuốc nam để hỗ trợ cải thiện men gan. Dưới đây là 10 loại thảo dược được sử dụng phổ biến trong dân gian.

Hương Lý/VOV-Tây Nguyên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cây thuốc dưỡng gan, bổ tim cực sẵn ở Việt Nam nhưng ít người biết tận dụng
Cây thuốc dưỡng gan, bổ tim cực sẵn ở Việt Nam nhưng ít người biết tận dụng

VOV.VN - Nhân trần là một loại thảo dược vô cùng quen thuộc trong đời sống của người Việt. Một ly nước nhân trần mát lạnh không chỉ giúp giải nhiệt trong những ngày hè oi bức mà còn mang lại nhiều giá trị chữa bệnh bất ngờ. Vậy nhân trần có tác dụng gì?

Cây thuốc dưỡng gan, bổ tim cực sẵn ở Việt Nam nhưng ít người biết tận dụng

Cây thuốc dưỡng gan, bổ tim cực sẵn ở Việt Nam nhưng ít người biết tận dụng

VOV.VN - Nhân trần là một loại thảo dược vô cùng quen thuộc trong đời sống của người Việt. Một ly nước nhân trần mát lạnh không chỉ giúp giải nhiệt trong những ngày hè oi bức mà còn mang lại nhiều giá trị chữa bệnh bất ngờ. Vậy nhân trần có tác dụng gì?

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe