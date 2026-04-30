Chà là - “siêu quả” ngọt tự nhiên và những lợi ích sức khỏe ít người biết

Thứ Năm, 09:26, 30/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Quả chà là được nhiều người ưa chuộng nhờ vị ngọt tự nhiên và giá trị dinh dưỡng cao. Không chỉ cung cấp năng lượng, chà là còn chứa nhiều vitamin, khoáng chất có lợi cho sức khỏe. Vậy loại quả này mang lại những công dụng gì khi sử dụng đúng cách?

Quả chà là có nguồn gốc từ Trung Đông, hiện được trồng rộng rãi ở khu vực Địa Trung Hải, châu Á, Hoa Kỳ và Mexico. Loại quả này có vị ngọt thanh, mềm, mọc thành chùm lớn trên ngọn cây và thường được thu hoạch thủ công hoặc bằng máy nâng. Chà là tươi nhiều nước, ngon nhất từ tháng 11 đến tháng 1, nhưng trên thị trường chủ yếu là chà là sấy khô với vỏ nhăn, trong khi quả tươi có bề mặt láng.

Thành phần dinh dưỡng tự nhiên của quả chà là

Không phải ngẫu nhiên chà là được sử dụng rộng rãi trong chế độ ăn uống. Loại quả này chứa nguồn dinh dưỡng phong phú và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Chà là sấy khô có lượng calo tương đương nho khô hoặc sung khô, chủ yếu đến từ carbohydrate, ngoài ra còn có một lượng nhỏ protein. Bên cạnh đó, chà là còn cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể.

cha la - sieu qua ngot tu nhien va nhung loi ich suc khoe it nguoi biet hinh anh 1
Quả chà là được nhiều người ưa chuộng nhờ vị ngọt tự nhiên và giá trị dinh dưỡng cao

Quả chà là có tác dụng gì?

Nhờ thành phần dinh dưỡng đa dạng, chà là mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Dưới đây là những tác dụng nổi bật của loại quả này.

Giàu chất xơ, tốt cho tiêu hóa

Chà là chứa lượng chất xơ tự nhiên cao, khoảng gần 7g chất xơ trong mỗi 100g. Nhờ đó, loại quả này giúp cải thiện hệ tiêu hóa, hỗ trợ nhu động ruột và hạn chế táo bón. Một số nghiên cứu cho thấy, bổ sung khoảng 7 quả chà là mỗi ngày trong 21 ngày có thể giúp tăng tần suất đi tiêu ở những người bị táo bón.

Giàu chất chống oxy hóa

Một trong những lợi ích quan trọng của chà là là khả năng hỗ trợ phòng ngừa bệnh tật nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa dồi dào. 3 nhóm chất chống oxy hóa chính trong chà là gồm flavonoid, carotenoids và axit phenolic. Những hợp chất này giúp giảm viêm, tăng cường sức khỏe tim mạch và góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh như tiểu đường hay Alzheimer.

Hỗ trợ tăng cường trí não

Chà là có thể giúp cải thiện chức năng não bộ bằng cách giảm tình trạng viêm và hạn chế sự hình thành các mảng amyloid beta - yếu tố liên quan đến các bệnh thoái hóa thần kinh.

Nhờ chứa nhiều chất chống oxy hóa, đặc biệt là flavonoid, chà là góp phần hỗ trợ trí nhớ, tăng khả năng học tập và cải thiện hoạt động nhận thức.

Thúc đẩy quá trình chuyển dạ tự nhiên

Đối với phụ nữ mang thai, đặc biệt trong những tuần cuối thai kỳ, chà là có thể hỗ trợ quá trình chuyển dạ tự nhiên. Việc bổ sung loại quả này được cho là giúp giãn nở cổ tử cung, giảm nhu cầu can thiệp và rút ngắn thời gian chuyển dạ.

Tác dụng này được cho là liên quan đến các hợp chất có khả năng liên kết với thụ thể oxytocin, đồng thời mô phỏng hoạt động của hormone này trong cơ thể.

Chất tạo ngọt tự nhiên

Chà là chứa fructose - loại đường tự nhiên tạo vị ngọt đậm và hương caramel đặc trưng. Nhờ đó, chà là có thể được sử dụng thay thế đường tinh luyện trong chế biến món ăn, đồng thời vẫn cung cấp chất xơ và chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, dù là nguồn đường tự nhiên, chà là vẫn nên được sử dụng với lượng hợp lý để tránh dư thừa năng lượng.

Các lợi ích sức khỏe tiềm năng khác

Ngoài ra, chà là còn mang lại một số lợi ích tiềm năng khác như hỗ trợ sức khỏe xương nhờ chứa phốt pho, kali, canxi, magie; đồng thời giúp ổn định đường huyết nhờ chỉ số đường huyết thấp, giàu chất xơ và chất chống oxy hóa.

tac_dung_cua_cha_la_1.jpg

Loại quả căng mọng, giòn ngọt được nhiều người săn đón vì "cực bổ"

VOV.VN - Chà là có vị ngọt tự nhiên, thường được biết đến như một món ăn vặt. Tuy nhiên, ít ai biết rằng loại quả này còn mang đến vô vàn lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe. Dưới đây là những lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc của quả chà là để hiểu vì sao bạn nên bổ sung nó vào chế độ ăn uống hàng ngày.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: quả chà là lợi ích sức khỏe của chà là dinh dưỡng của chà là công dụng của chà là
