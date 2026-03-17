Chạy 30 phút buổi sáng hay đi bộ 60 phút buổi tối tốt cho sức khỏe hơn?

Thứ Ba, 16:00, 17/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đi bộ và chạy đều dễ thực hiện, hợp với cả trẻ lẫn già, nam lẫn nữ, nhưng chạy bộ 30 phút vào buổi sáng hay đi bộ 60 phút buổi tối tốt cho sức khỏe hơn?

So với các môn thể thao khác đòi hỏi sự chuẩn bị phức tạp và điều kiện cụ thể, chạy bộ và đi bộ lại rất đơn giản. Tất cả những gì bạn cần là một đôi giày phù hợp và một con đường đủ rộng để thoải mái trải nghiệm sự giải tỏa cả về thể chất lẫn tinh thần.

chay 30 phut buoi sang hay di bo 60 phut buoi toi tot cho suc khoe hon hinh anh 1
Chạy bộ là môn thể thao đơn giản nhưng tốt cho sức khoẻ.

Sức hấp dẫn của chạy bộ, đi bộ không chỉ nằm ở sự đơn giản mà còn ở những lợi ích kép đối với sức khỏe thể chất và tinh thần. Dù bạn trẻ hay già, nam hay nữ, bạn đều có thể tận hưởng niềm vui với môn thể thao này mọi lúc, mọi nơi. Tuy nhiên, một câu hỏi được đặt ra: Chạy bộ 30 phút vào buổi sáng hay đi bộ 60 phút vào buổi tối tốt cho sức khoẻ hơn?

Chạy 30 phút vào buổi sáng

Trước hết, chạy bộ là một bài tập aerobic có thể cải thiện chức năng tim mạch, tăng cường sức mạnh cơ bắp và thúc đẩy quá trình trao đổi chất.

Chạy bộ 30 phút vào buổi sáng có thể giúp bạn bắt đầu ngày mới với tâm trạng tích cực, thúc đẩy quá trình trao đổi chất, đốt cháy nhiều calo hơn và giúp giảm căng thẳng và lo âu suốt cả ngày.

Ngoài ra, không khí trong lành buổi sáng và môi trường yên tĩnh có thể giúp bạn thư giãn và tận hưởng niềm vui khi tập thể dục.

chay 30 phut buoi sang hay di bo 60 phut buoi toi tot cho suc khoe hon hinh anh 2
Chạy bộ 30 phút vào buổi sáng có thể giúp bạn bắt đầu ngày mới với tâm trạng tích cực.

Chạy bộ không chỉ đơn thuần là bài tập cho chân. Đó là một thử thách toàn diện cho cơ thể. Tư thế chạy sai, tập luyện quá sức và bỏ qua việc bổ sung dinh dưỡng đều có thể dẫn đến chấn thương. Những chấn thương nhỏ này, giống như những vết hằn của thời gian trên khuôn mặt, âm thầm đẩy nhanh quá trình lão hóa.

Hơn nữa, các yếu tố tâm lý không thể bị bỏ qua. Mặc dù chạy bộ có thể mang lại niềm vui thể chất, nhưng việc theo đuổi và đặt mục tiêu quá mức có thể dẫn đến mệt mỏi và lo lắng. Khi đó, chạy bộ không còn là niềm vui mà trở thành gánh nặng và áp lực, cho dù cơ thể có khỏe mạnh đến đâu, cũng khó chống lại sự mệt mỏi về tinh thần.

Do đó, kiên trì chạy bộ không phải là phương thuốc vạn năng cho tuổi trẻ. Chìa khóa thực sự nằm ở việc sắp xếp bài tập một cách khoa học và chú trọng đến sức khỏe thể chất và sự cân bằng tinh thần trong khi chạy bộ.

Lắng nghe cơ thể là điều quan trọng. Chạy bộ không chỉ là một hành trình dưới chân bạn, mà còn là một quá trình tự đối thoại. Lắng nghe cơ thể là điều cần thiết trong mỗi lần xuất phát và mỗi cú bứt tốc. Đau đớn, mệt mỏi, phấn khích và niềm vui đều là những phản hồi trực tiếp từ cơ thể. Học cách giải thích những tín hiệu này và điều chỉnh tốc độ và nhịp điệu của bạn cho phù hợp là một kỹ năng mà mọi người chạy bộ nên nắm vững.

Hãy tận hưởng niềm vui của việc chạy bộ. Chạy bộ không chỉ là một môn thể thao, mà còn là một lối sống, một tình yêu cuộc sống. Cảnh sắc dọc đường, nhịp thở và cảm giác dưới chân đều là những niềm vui vô giá của việc chạy bộ. Chỉ khi thực sự tận hưởng nó, bạn mới tìm thấy động lực để tiếp tục chạy đường dài.

chay 30 phut buoi sang hay di bo 60 phut buoi toi tot cho suc khoe hon hinh anh 3
Đi bộ buổi tối phù hợp với những người bận rộn.

Lợi ích của đi bộ 60 phút buổi tối

Trong khi đó, đi bộ như một bài tập aerobic cường độ thấp, không chỉ thúc đẩy tuần hoàn máu và tăng cường chức năng tim phổi, mà còn giúp đốt cháy calo và kiểm soát cân nặng.

Đối với những người sống ở thành thị bận rộn, đi bộ là một hình thức tập thể dục đơn giản và dễ dàng có thể thực hiện mọi lúc, mọi nơi. Tất nhiên, thời lượng đi bộ không cố định. Khi mới bắt đầu thử đi bộ, bạn có thể bắt đầu với 10 hoặc 15 phút mỗi ngày và tăng dần thời gian để cơ thể thích nghi. Đối với những người đã có thói quen đi bộ, thời lượng đi bộ có thể được điều chỉnh phù hợp dựa trên phản ứng thể chất và lịch trình của họ.

Đi bộ 60 phút vào buổi tối có thể giúp thư giãn đầu óc và cơ thể, giảm mệt mỏi và căng thẳng. Sau một ngày bận rộn, đi bộ đúng cách có thể thúc đẩy tuần hoàn máu, giảm mỏi cơ, hỗ trợ tiêu hóa và giấc ngủ.

Hơn nữa, đi bộ buổi tối cho phép bạn thưởng thức tốt hơn phong cảnh và môi trường tự nhiên xung quanh, giúp bạn thư giãn, giảm căng thẳng và lo âu.

chay 30 phut buoi sang hay di bo 60 phut buoi toi tot cho suc khoe hon hinh anh 4
Đi bộ 60 phút vào buổi tối có thể giúp thư giãn đầu óc và cơ thể, giảm mệt mỏi và căng thẳng.

Như vậy, từ góc độ khoa học, cả chạy bộ 30 phút vào buổi sáng và đi bộ 60 phút vào buổi tối đều có những lợi ích sức khỏe riêng biệt. Nếu bạn đặt ưu tiên cải thiện chức năng tim mạch, tăng cường sức mạnh cơ bắp và đốt cháy nhiều calo hơn, chạy bộ buổi sáng là lựa chọn phù hợp. Nếu bạn ưu tiên mục tiêu thư giãn, giảm mệt mỏi và căng thẳng, đi bộ buổi tối có thể phù hợp hơn.

Bất kể bạn chọn phương pháp nào, điều quan trọng là phải tập thể dục vừa phải và tránh chấn thương do tập luyện quá sức. Quan trọng hơn cả, hãy duy trì lối sống tích cực và lành mạnh để cải thiện cả sức khỏe thể chất và tinh thần.

di-bo.jpg

Nên đi bộ hay chạy bộ?

VOV.VN - Đi bộ và chạy bộ là hai hoạt động thể dục được nhiều người yêu thích, vậy nên đi bộ hay chạy bộ tốt hơn?

Linh Lan/VTC News
Aboluowang
