Chế độ ăn uống để hồi phục sức khoẻ cho người mắc bệnh thương hàn

Ăn nhiều hơn: Thương hàn tiêu hao tất cả năng lượng và làm giảm sự thèm ăn. Nhưng bạn phải ăn nhiều hơn trong thời gian bị bệnh để cung cấp cho cơ thể năng lượng cần thiết. Vì năng lượng bị tiêu hao rất nhiều nên cần đảm bảo rằng thực phẩm bạn ăn có chất dinh dưỡng cao. Uống nhiều nước hơn: Khi bị thương hàn, cơ thể sẽ mất nước nhiều hơn. Mồ hôi và nôn mửa sẽ làm tăng tốc độ mất nước của cơ thể. Cơ thể của bạn cũng sẽ cần nhiều nước để có thể cung cấp nhiều năng lượng khi hoạt động. Đó là lý do tại sao bạn cần uống nhiều chất lỏng hơn để làm ấm cơ thể của bạn, đồng thời duy trì sự cân bằng điện giải. Trong trường hợp mất nước nặng, bạn có thể phải nhập viện để được tiêm tĩnh mạch. Chế độ ăn giàu protein và carbohydrate: Khi bị bệnh, người bệnh thường chán ăn do đó mức năng lượng thấp, không đủ dinh dưỡng cho cơ thể. Bạn cần phải bổ sung protein và carbohydrate trong chế độ ăn uống. Các protein tăng khối lượng cơ thì carbohydrate sẽ cung cấp cho bạn năng lượng cần thiết. Ăn các loại thực phẩm dễ tiêu hóa: Thương hàn làm toàn bộ cơ thể suy yếu, đặc biệt là hệ thống tiêu hóa. Hãy chuẩn bị thức ăn mềm để dễ tiêu hóa và phân hủy. Bạn có thể ăn cháo, súp rau, sữa trứng, khoai tây nướng và khoai tây nghiền, trứng luộc,... Nên tránh ăn ớt và cải bắp vì chúng sẽ gây ra đầy hơi khiến bạn khó chịu và cảm thấy no ngay cả khi bạn không ăn. Không ăn thực phẩm chứa chất xơ không hòa tan: Chất xơ không hoà tan rất khó để tiêu hoá, vì vậy bạn không nên ăn chúng hoặc ăn càng ít càng tốt. Khi bị thương hàn nó rất khó tiêu hóa và có thể gây kích ứng ở đường ruột. Các thực phẩm chứa chất xơ không hoà tan là táo, bơ, ngũ cốc, bánh mì nguyên cám, đậu lăng... Không ăn đồ ăn cay, béo: Ăn các loại thực phẩm này sẽ làm chậm hoặc cản trở quá trình tiêu hoá. Đồ ăn cay, nhiều chất béo không hẳn không tốt, nhưng khi bị thương hàn, nên hạn chế ăn những thức ăn này ít nhất 2 tuần sau khi phục hồi. Bổ sung nhiều vitamin: Vitamin cải thiện chức năng cơ thể tổng thể và giúp hồi phục sức khỏe nhanh chóng. Vitamin có trong nhiều loại trái cây và rau củ như cam, cà rốt và khoai tây. Ngoài ra, phải hoàn toàn tránh những nơi có vệ sinh kém, giữ vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Nếu có triệu chứng thương hàn cần đến ngay các cơ sở y tế đừng đợi đến khi các triệu chứng phát triển nặng hơn.

Ăn nhiều hơn: Thương hàn tiêu hao tất cả năng lượng và làm giảm sự thèm ăn. Nhưng bạn phải ăn nhiều hơn trong thời gian bị bệnh để cung cấp cho cơ thể năng lượng cần thiết. Vì năng lượng bị tiêu hao rất nhiều nên cần đảm bảo rằng thực phẩm bạn ăn có chất dinh dưỡng cao. Uống nhiều nước hơn: Khi bị thương hàn, cơ thể sẽ mất nước nhiều hơn. Mồ hôi và nôn mửa sẽ làm tăng tốc độ mất nước của cơ thể. Cơ thể của bạn cũng sẽ cần nhiều nước để có thể cung cấp nhiều năng lượng khi hoạt động. Đó là lý do tại sao bạn cần uống nhiều chất lỏng hơn để làm ấm cơ thể của bạn, đồng thời duy trì sự cân bằng điện giải. Trong trường hợp mất nước nặng, bạn có thể phải nhập viện để được tiêm tĩnh mạch. Chế độ ăn giàu protein và carbohydrate: Khi bị bệnh, người bệnh thường chán ăn do đó mức năng lượng thấp, không đủ dinh dưỡng cho cơ thể. Bạn cần phải bổ sung protein và carbohydrate trong chế độ ăn uống. Các protein tăng khối lượng cơ thì carbohydrate sẽ cung cấp cho bạn năng lượng cần thiết. Ăn các loại thực phẩm dễ tiêu hóa: Thương hàn làm toàn bộ cơ thể suy yếu, đặc biệt là hệ thống tiêu hóa. Hãy chuẩn bị thức ăn mềm để dễ tiêu hóa và phân hủy. Bạn có thể ăn cháo, súp rau, sữa trứng, khoai tây nướng và khoai tây nghiền, trứng luộc,... Nên tránh ăn ớt và cải bắp vì chúng sẽ gây ra đầy hơi khiến bạn khó chịu và cảm thấy no ngay cả khi bạn không ăn. Không ăn thực phẩm chứa chất xơ không hòa tan: Chất xơ không hoà tan rất khó để tiêu hoá, vì vậy bạn không nên ăn chúng hoặc ăn càng ít càng tốt. Khi bị thương hàn nó rất khó tiêu hóa và có thể gây kích ứng ở đường ruột. Các thực phẩm chứa chất xơ không hoà tan là táo, bơ, ngũ cốc, bánh mì nguyên cám, đậu lăng... Không ăn đồ ăn cay, béo: Ăn các loại thực phẩm này sẽ làm chậm hoặc cản trở quá trình tiêu hoá. Đồ ăn cay, nhiều chất béo không hẳn không tốt, nhưng khi bị thương hàn, nên hạn chế ăn những thức ăn này ít nhất 2 tuần sau khi phục hồi. Bổ sung nhiều vitamin: Vitamin cải thiện chức năng cơ thể tổng thể và giúp hồi phục sức khỏe nhanh chóng. Vitamin có trong nhiều loại trái cây và rau củ như cam, cà rốt và khoai tây. Ngoài ra, phải hoàn toàn tránh những nơi có vệ sinh kém, giữ vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Nếu có triệu chứng thương hàn cần đến ngay các cơ sở y tế đừng đợi đến khi các triệu chứng phát triển nặng hơn.