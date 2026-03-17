Chi tiết mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình khi lương cơ sở dự kiến tăng từ 1/7

Thứ Ba, 08:53, 17/03/2026
VOV.VN - Chính phủ dự kiến điều chỉnh lương cơ sở tăng 8%, mức đóng bảo hiểm y tế cũng thay đổi do mức đóng hiện được tính bằng 4,5% lương cơ sở.

Chính phủ dự kiến điều chỉnh lương cơ sở tăng 8% từ 1/7/2026, theo đó, lương cơ sở sẽ tăng thêm khoảng 187.200 đồng/tháng, từ mức hiện hành 2,34 triệu đồng lên 2.527.200 đồng.

Ảnh minh họa.

Việc tăng lương cơ sở không chỉ tác động đến tiền lương, phụ cấp của nhiều đối tượng hưởng lương từ ngân sách mà còn kéo theo sự thay đổi của mức đóng bảo hiểm y tế, do mức đóng hiện được tính bằng 4,5% lương cơ sở.

Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình là đối tượng chịu tác động trực tiếp nhất. Với mức lương cơ sở mới, người thứ nhất đóng khoảng 113.700 đồng/tháng, tương đương hơn 1,36 triệu đồng/năm. Người thứ hai đóng bằng 70% mức của người thứ nhất. Người thứ ba đóng 60% của người thứ nhất. Người thứ tư đóng 50% của người thứ nhất. Từ người thứ năm trở đi đóng 40% của người thứ nhất.

Tính chung, mỗi thành viên trong hộ gia đình sẽ phải đóng tăng khoảng 50.000 - 100.000 đồng mỗi năm so với hiện nay.

Cụ thể như sau:

Đối với học sinh, sinh viên, mức tăng gần như không đáng kể vì được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng. Dự kiến, mỗi học sinh, sinh viên sẽ đóng khoảng 56.800 đồng/tháng, chỉ tăng hơn 4.200 đồng so với hiện hành.

Bên cạnh đó, nhiều nhóm yếu thế trong xã hội vẫn tiếp tục được nhà nước hỗ trợ mạnh mẽ khi tham gia bảo hiểm y tế. Cụ thể, người cận nghèo ở các xã khó khăn được cấp 100% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế, trong khi người dân tộc thiểu số được hỗ trợ ít nhất 70% mức đóng. Các chính sách hỗ trợ này nhằm bảo đảm mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế khi cần thiết.

Theo thống kê, hiện cả nước có hơn 95,5 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 94,2% dân số. Trong số này, khoảng 40 triệu người thường xuyên sử dụng thẻ BHYT để khám chữa bệnh. Mỗi năm, hệ thống y tế ghi nhận khoảng 186 triệu lượt khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT, bình quân mỗi người đi khám khoảng 4,5 lần.

Việc điều chỉnh lương cơ sở và mức đóng BHYT được kỳ vọng sẽ góp phần bảo đảm nguồn lực cho quỹ bảo hiểm y tế, đồng thời duy trì độ bao phủ cao của chính sách an sinh quan trọng này.

Dự kiến bổ sung 30 thuốc điều trị ung thư vào danh mục thuốc BHYT chi trả

VOV.VN - Vụ Bảo hiểm Y tế (Bộ Y tế) dự kiến bổ sung 30 thuốc điều trị ung thư vào danh mục được quỹ BHYT chi trả trong năm 2026, chiếm 35,7% số thuốc bổ sung mới. Đây là nhóm cập nhật nhiều nhất, chủ yếu là các thuốc phát minh mới, được tính toán kỹ về tác động ngân sách để bảo đảm khả năng chi trả.

 

VOV.VN - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị 06 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030.

VOV.VN - Bộ Y tế khẳng định thông số thời gian nêu trên được sử dụng với mục đích hướng dẫn chuyên môn, không nhằm xác lập điều kiện pháp lý bắt buộc hoặc tiêu chí định lượng cứng để làm căn cứ duy nhất trong việc giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

VOV.VN - Gói BHYT bổ sung được kỳ vọng giúp người dân giảm chi phí tự chi trả, tiếp cận thêm thuốc, dịch vụ ngoài BHYT hiện hành và yên tâm hơn khi điều trị dài ngày.

VOV.VN - Chính sách thông tuyến BHYT từ ngày 1/7/2025 mở rộng quyền lợi và tạo thuận lợi cho người bệnh, nhưng đồng thời khiến lượng bệnh nhân dồn lên tuyến trên tăng nhanh. Thực trạng này cho thấy yêu cầu cấp thiết phải củng cố năng lực tuyến cơ sở để giảm quá tải và bảo đảm chất lượng điều trị.

