Có phải ai cũng nên sử dụng thảo dược bồ công anh?

Cây bồ công anh có tác dụng gì?

Theo y học cổ truyền, bồ công anh có vị đắng, tính mát và được dùng trong một số bài thuốc. Các nghiên cứu tiền lâm sàng cũng gợi mở một số lợi ích tiềm năng, như hỗ trợ tiêu hóa, lợi tiểu, chống oxy hóa và chống viêm. Tuy nhiên, phần lớn bằng chứng hiện nay vẫn chưa đủ để khẳng định hiệu quả điều trị ở người.

Hỗ trợ giảm cân

Một số nghiên cứu trên động vật cho thấy chiết xuất bồ công anh có thể ức chế enzyme phân giải chất béo, nhưng chưa đủ bằng chứng chứng minh hiệu quả giảm cân ở người. Rễ cây chứa inulin, một loại chất xơ prebiotic hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột, song tác động đến cân nặng và đường huyết vẫn cần nghiên cứu thêm. Vì vậy, không nên dùng bồ công anh như phương pháp giảm cân độc lập; chế độ ăn cân đối và vận động thường xuyên vẫn đóng vai trò quan trọng.

Tốt cho da

Lá và rễ bồ công anh chứa polyphenol, flavonoid có khả năng chống oxy hóa. Một số nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cũng ghi nhận đặc tính kháng viêm, kháng khuẩn của chiết xuất cây này. Tuy nhiên, chưa đủ bằng chứng chứng minh bồ công anh có thể điều trị mụn trứng cá, viêm da dị ứng hoặc các bệnh ngoài da. Người dùng không nên tự ý thay thế thuốc điều trị và cần thận trọng với nguy cơ kích ứng, nhất là khi có cơ địa dị ứng.

Lợi tiểu

Lá bồ công anh thường được dùng với mục đích lợi tiểu. Một nghiên cứu quy mô nhỏ ghi nhận lượng nước tiểu tăng vài giờ sau khi dùng chiết xuất lá, nhưng chưa đủ bằng chứng xác định hiệu quả và độ an toàn khi sử dụng lâu dài. Dù chứa kali, bồ công anh không bảo đảm cân bằng điện giải khi tăng bài tiết nước tiểu. Người mắc bệnh thận hoặc đang dùng thuốc lợi tiểu, thuốc huyết áp nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên.

Hỗ trợ xương chắc khỏe

Lá bồ công anh chứa vitamin K1, canxi, magie và các chất chống oxy hóa, góp phần bổ sung dưỡng chất hỗ trợ sức khỏe xương. Tuy nhiên, chưa có đủ bằng chứng cho thấy ăn bồ công anh giúp ngăn ngừa loãng xương hoặc giảm nguy cơ gãy xương. Để duy trì xương chắc khỏe, cần kết hợp chế độ ăn đủ canxi, vitamin D, vận động phù hợp và phòng tránh té ngã. Bồ công anh không thay thế các biện pháp dự phòng hoặc điều trị loãng xương.

Tăng cường hệ miễn dịch

Bồ công anh chứa các hợp chất như acid chicoric, luteolin và quercetin, đang được nghiên cứu về khả năng chống oxy hóa, chống viêm và tác động đến hệ miễn dịch. Một số thí nghiệm trong phòng lab cũng ghi nhận chiết xuất cây này có thể ức chế vi khuẩn, nhưng chưa đủ bằng chứng chứng minh hiệu quả phòng ngừa, điều trị nhiễm trùng ở người. Để duy trì miễn dịch khỏe mạnh, cần ăn uống đủ chất, ngủ đủ giấc, vận động thường xuyên và tiêm chủng theo khuyến cáo.

Sử dụng cây bồ công anh ra sao?

Trà bồ công anh: Trà bồ công anh được pha từ lá hoặc rễ khô, đôi khi rễ được rang trước khi sử dụng. Một số cách pha, dùng 1-2 thìa cà phê nguyên liệu khô với 200 ml nước nóng, hãm 10-15 phút, nhưng đây chỉ là hướng dẫn tham khảo, không phải liều điều trị. Các lợi ích như hỗ trợ tiêu hóa, lợi tiểu và cải thiện chức năng gan chưa được chứng minh đầy đủ. Nên chọn sản phẩm rõ nguồn gốc, không tự ý tăng lượng dùng; người có bệnh nền hoặc đang dùng thuốc cần hỏi ý kiến nhân viên y tế trước khi uống thường xuyên.

Lưu ý khi sử dụng bồ công anh

Bồ công anh có thể gây dị ứng hoặc tương tác với một số loại thuốc, đặc biệt ở người nhạy cảm với thực vật họ Cúc. Người đang dùng thuốc lợi tiểu, lithium, warfarin hoặc một số kháng sinh nên hỏi ý kiến bác sĩ, dược sĩ trước khi sử dụng. Phụ nữ mang thai, cho con bú và người mắc bệnh gan, mật hoặc sỏi mật cũng cần thận trọng, tránh tự ý dùng trà đậm đặc hay chế phẩm bổ sung.

Bồ công anh có thể dùng làm thực phẩm hoặc trà thảo mộc nếu phù hợp với sức khỏe. Tuy nhiên, các lợi ích như giảm cân, tăng miễn dịch hay cải thiện sức khỏe xương chưa được chứng minh đầy đủ. Không nên dùng loại cây này thay thế thuốc điều trị.