Curcumin hướng đích hiệu quả hơn 70 lần Nano Curcumin thông thường

Curcumin hướng đích tập trung tấn công tế bào viêm mạnh gấp 70 lần so với Nano Curcumin thông thường là kết quả do các nhà Khoa học của Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc Gia Công nghệ Enzym và Protein (Klept) đưa ra tại Hội Thảo “Báo cáo tính an toàn và hiệu quả của công nghệ hướng đích trong bệnh viêm loét dạ dày, trào ngược” do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức ngày 31/5/2019 tại Trung tâm hội nghị Quốc gia.

Thứ trưởng bộ KHCN Trần Văn Tùng, PGS.TS Phạm Hữu Lý và các nhà khoa học tại hội thảo

“Curcumin hướng đích có khả năng tập trung tấn công mạnh với tế bào viêm (tăng gấp 70 lần) so với Nano Curcumin đã khẳng định tính hiệu quả vượt trội hơn so với nano curcumin thường. Như vậy, Curcumin hướng đích tập trung tế bào viêm hơn và an toàn rất cao với tế bào lành.”



Các báo cáo cũng chứng minh: Việc sử dụng axit folic để làm chất dẫn đường là hoàn toàn không gây độc hại cho cơ thể, do axit folic được liên kết với polymer trong vật liệu dẫn đường và không có dược tính. Khi tiến hành đo hàm lượng axit folic trong máu theo thời gian cũng không phát hiện thấy. Do đó, hoàn toàn có thể khẳng định axit folic trong Curcumin hướng đích chỉ có tác dụng dẫn đường, không có tác dụng dược lý vì vậy người tiêu dùng hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng.

Theo các nghiên cứu khoa học, tinh chất nghệ vàng Curcumin là hoạt chất chiết xuất từ nghệ vàng, có nhiều tác dụng sinh học quý như hỗ trợ điều trị viêm loét dạ dày, tá tràng, viêm khớp, viêm gan, ung thư, làm đẹp da, phục hồi sức khỏe phụ nữ sau sinh… Tuy nhiên Curcumin lại có nhược điểm: độ tan kém (3.12mg/l ~ 0.0003%) làm cho sinh khả dụng thấp (gần như không hấp thu); không ổn định ở PH ruột, chuyển hóa và thải trừ nhanh, phân bố hạn chế tại mô.

Curcumin hướng đích gắn axit folic tập trung mạnh tại tế bào viêm gấp 70 lần nano curcumin thường

Với việc nghiên cứu ứng dụng thành công công nghệ hướng đích vào Curcumin giúp cho Curcumin hướng đích giải quyết được hai vấn đề lớn nhất của Curcumin là sinh khả dụng và độ đặc hiệu trên bệnh lý viêm loét dạ dày. Công nghệ hướng đích là công nghệ giúp gắn kết phân tử thuốc một cách có chọn lọc với các tế bào bệnh nhưng không gây độc hại cho các tế bào khỏe mạnh. Công nghệ hướng đích được ứng dụng thành công vào Nano Curcumin đã tạo ra bước đột phá trong việc hỗ trợ điều trị bệnh lý Viêm loét dạ dày của ngành Y Dược học Việt Nam.



Theo báo cáo của PGS. TS Phạm Hữu Lý- Nguyên Phó chủ tịch hội đồng khoa học, Viện Hàn lâm Khoa học – Công nghệ Việt Nam: “Curcumin hướng đích có khả năng hướng đích tế bào viêm loét dạ dày theo cả 2 cơ chế là hướng đích chủ động và hướng đích bị động. Ở cơ chế bị động, các phân tử Nano Curcumin với kích thước siêu nhỏ (30-100nm) sẽ dễ dàng thâm nhập vào mô của tổ chức. Đặc biệt, với cơ chế hướng đích chủ động khi được gắn axit folic - với hàm lượng vừa đủ sẽ giúp các phân tử Curcumin hướng đích tới các vị trí viêm loét dạ dày, mà không bị phân tán đi nơi khác. Axit folic được gắn trên vật liệu polymer cao phân tử bằng các liên kết hóa học bền vững, không bị phân hủy và giải phóng do đó sau khi vào cơ thể, axit folic được đào thải hoàn toàn ra bên ngoài và không có dược tính.”

