Cứu sống bệnh nhân có khối u to trong tim, nguy cơ đột tử cao

Sáng nay (19/6), Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết: Ê kíp phẫu thuật tim của bệnh viện phẫu thuật tim cấp cứu thành công cho nữ bệnh nhân có khối u to trong tim với nguy cơ đột tử rất cao.

Hình ảnh ê kíp phẫu thuật cho bệnh nhân.

Bệnh nhân là bà Phan Thị Tho; 62 tuổi, ở xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Theo người nhà, vào khoảng 01 tháng nay bệnh nhân có biểu hiện mệt; khó thở; nặng ngực bên trái. Tình trạng ngày càng tăng, đặc biệt khó thở nhiều về đêm. Bệnh nhân ngất khi thay đổi tư thế và được người nhà đưa đến nhập viện cấp cứu điều trị tại bệnh viện.

Khối u nhầy lúc phẫu thuật.

Qua siêu âm tim cấp cứu cho kết quả, bệnh nhân có khối u to ở buồng nhĩ trái; khối u di động gây lấp lỗ van hai lá. Cực trên của khối u có dấu hiệu dọa vỡ. Van ba lá hở trung bình; tăng áp động mạch phổi trung bình; suy tim độ III. Ngay sau đó, bệnh nhân được điều trị nội khoa tích cực; Chụp động mạch vành cấp cứu đánh giá hệ thống mạch vành nuôi tim; Chụp MSCT Scan ngực – bụng có cản quang đánh giá nguồn gốc khối u tim và thực hiện các xét nghiệm huyết học, sinh hóa.

Qua hội chẩn hội đồng chuyên môn tim mạch của bệnh viện kết luận, bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật tim cấp cứu, vì nguy cơ đột tử cao do khối u lấp hoàn toàn van hai lá; nguy cơ lấp mạch cơ quan ngoại vi do khối u vỡ. Ê kíp phẫu thuật Khoa Phẫu thuật tim và Khoa Gây mê hồi sức đã tiến hành phẫu thuật tim cho bệnh nhân, lấy trọn khối u nhầy kèm cuống thành công với kích thước: 30x50mm (to bằng trứng vịt); có dấu hiệu dọa vỡ với thời gian phẫu thuật là hơn 2 giờ.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân.

Hiện, bệnh nhân hồi phục tốt, đã tự đi lại, sinh hoạt, ăn uống bình thường, không còn ngất và dự kiến sẽ được ra viện sớm. Tuy nhiên, bệnh nhân cần được tái khám định kỳ và siêu âm tim hàng năm để phát hiện u tái phát./.