Cứu sống bệnh nhân ung thư gan nguy kịch

Bệnh nhân Nguyễn C.K. (66 tuổi), trú phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ xác định, khối u ung thư tại hạ phân thùy 1 của gan bị vỡ, gây xuất huyết ồ ạt. Người bệnh mất máu cấp, rơi vào hôn mê, nguy cơ tử vong cao.

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe người bệnh sau phẫu thuật

Trước nguy cơ đe dọa tính mạng, bệnh viện kích hoạt báo động đỏ toàn viện, huy động các ekip phối hợp cấp cứu, vừa hồi sức, vừa tiến hành phẫu thuật khẩn cấp. Các bác sĩ đã tiến hành xử trí khối u ung thư, thực hiện cắt gan hạ phân thùy 1, qua đó vừa kiểm soát chảy máu, vừa loại bỏ tổn thương ung thư.

Theo các bác sỹ cho biết, điểm khó của ca mổ là vị trí của khối u gan nằm ở hạ phân 1 và khối u đã vỡ, gây xuất huyết ồ ạt. Trong tình huống này, ưu tiên trước hết là kiểm soát chảy máu, bảo đảm tính mạng người bệnh.

Ca phẫu thuật được thực hiện trong vòng 3 giờ. Sau mổ, do đã trải qua tình trạng mất máu cấp và sốc nặng trước đó, người bệnh xuất hiện suy thận cấp, tiếp tục đối mặt với nguy cơ rối loạn huyết động và các biến chứng hậu phẫu. Người bệnh được theo dõi, hồi sức tích cực và điều trị lọc máu liên tục. Nhờ được hồi sức và điều trị tích cực, sau thời gian lọc máu, chức năng thận của người bệnh từng bước hồi phục, tình trạng toàn thân cải thiện. Hiện người bệnh tỉnh táo, ăn uống và đi lại được, chức năng thận trở lại bình thường.