Cứu sống kịp thời bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hóa nguy kịch

Sáng 22/6, bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, các bác sĩ Khoa Nội soi phối hợp bác sĩ Khoa nội Tiêu hóa đã cứu sống kịp thời bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hóa rất nặng khả năng tử vong cao, nhờ thực hiện kỹ thuật nội soi tiêu hóa can thiệp bằng clip kẹp cầm máu với thời gian 30 phút.



Bệnh nhân là ông Trần Hoàng V, sinh năm 1959, ở phường 6, thành phố Cà Mau. Theo người nhà, bệnh nhân có mổ nối vị tràng 10 năm trước đó và được nhập viện tại bệnh viện địa phương trong 2 ngày do nôn ra máu và tiêu phân đen lượng nhiều. Tuy nhiên, tình trạng xuất huyết tiêu hóa không được cải thiện, vượt khả năng chuyên môn nên chuyển đến bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Bác sĩ thăm khám bệnh nhân sáng 22/6.

Thời điểm nhập viện, bệnh nhân bứt rứt, da niêm nhợt nhạt, vã mồ hôi, tụt huyết áp, nhịp tim nhanh, suy hô hấp. Các bác sĩ Khoa Cấp cứu của bệnh viện đã nhanh chóng tiếp nhận và xử trí cấp cứu truyền dịch, truyền máu. Do bệnh nhân mất máu nhiều, suy hô hấp nặng nên được xử trí đặt ống thở và thở máy. Qua hội chẩn viện với nhiều chuyên khoa các bác sĩ thống nhất hồi sức tích cực đến khi tình trạng cho phép sẽ tiến hành nội soi can thiệp cầm máu cho bệnh nhân. Sau khi có kết quả nội soi các bác sĩ tiến hành can thiệp trong thời gian 30 phút, đã kiểm soát được tình trạng xuất huyết, tình trạng xuất huyết tiêu hóa cải thiện tốt, huyết áp ổn định, tình trạng toan chuyển của người bệnh cải thiện dần. Bệnh nhân ngưng thở máy và rút ống thở.



Hiện, bệnh nhân tỉnh táo, dấu hiệu sinh tồn ổn định, bụng mềm, không thấy xuất huyết tiêu hóa tái phát, sinh hoạt gần như bình thường và dự kiến ra viện sớm.



Bác sĩ chuyên khoa 2 Bồ Kim phương - Trưởng Khoa Nội tiêu hóa, Huyết học của bệnh viện cho biết, xuất huyết tiêu hóa do loét dạ dày tá tràng là bệnh cấp cứu nội khoa và ngoại khoa, chiếm tỷ lệ khoảng 50% trong tất cả các nguyên nhân gây xuất huyết tiêu hóa trên, với tỷ lệ tử vong từ 6-13%. Do đó, bệnh nhân cần được đánh giá và điều trị sớm bao gồm các biện pháp hồi sức nội khoa, ổn định huyết động, đặc biệt vai trò của nội soi điều trị cầm máu./.