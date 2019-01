Đàn ông cũng có thể cho con bú và mắc “trầm cảm sau sinh”

Đàn ông có thể cho con bú: Thật bất ngờ khi đàn ông có thể kích thích núm vú kết hợp với việc bổ sung hormone để sản sinh ra sữa và có thể cho con bú. Đàn ông cũng có thể bị nấm: Thật không may, nam giới cũng có thể bị nhiễm trùng nấm men khi quan hệ tình dục hoặc do không thường xuyên vệ sinh “cậu bé”. Người bố có thể bị trầm cảm sau khi có con: Tình trạng này dễ thấy hơn ở những ông bố trẻ, hoặc những người có vấn đề về tài chính. Sau khi có con, họ thường trở nên trầm tính và có những suy nghĩ tiêu cực. Đàn ông không giỏi nhận biết màu sắc: Khác với phụ nữ, đàn ông thường kém hơn trong việc nhận biệt các màu gần như tương tự. Nam giới thường lão hóa chậm hơn: Khi người đàn ông có lượng testosterone cao làn da của họ sẽ đẹp và lão hóa chậm hơn so với nữ giới. Kích thước “cậu bé” có thể giảm đi khi già: Điều này được gây ra do sự tích tụ chất béo làm hạn chế lượng máu lưu thông và làm giảm kích thước bộ phận này. Yết hầu của nam giới: Ở tuổi dậy thì các bé trai sẽ vỡ giọng và hình thành yết hầu- đó được coi như là biểu hiện của sự trưởng thành ở nam. Đàn ông có bộ não lớn hơn: Một số giả thiết cho rằng, đàn ông thường suy nghĩ về tình dục, do đó, họ thường có bộ não lớn và thông minh hơn. Đàn ông cũng có thể “ đến tháng” : Trong thời gian này họ sẽ thường xuyên cáu gắt, nóng giận, dễ thay đổi tâm trạng và mất tập trung./.

