Đang đau răng vẫn ăn thịt gà: Nên hay không?

Thứ Sáu, 11:31, 03/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đau răng khiến nhiều người e ngại khi ăn các món cần nhai như thịt gà. Dù giàu dinh dưỡng, thực phẩm này vẫn có thể làm tăng cảm giác khó chịu nếu chế biến không phù hợp.

Đau răng có nên ăn thịt gà?

Đau răng vẫn có thể ăn thịt gà nếu được chế biến mềm và phù hợp với tình trạng răng miệng. Đây là thực phẩm giàu đạm, hỗ trợ phục hồi cơ thể, nhưng nếu chế biến dai, khô hoặc phải nhai nhiều có thể làm cơn đau tăng lên. Với trường hợp viêm nặng, nên ưu tiên món mềm để tránh kích thích vùng răng tổn thương.

Vì sao đau răng khiến việc ăn uống khó chịu?

Bên trong răng chứa hệ thống dây thần kinh và mạch máu. Khi răng bị tổn thương như sâu răng, nứt vỡ hay viêm nhiễm, khu vực này trở nên nhạy cảm hơn với lực nhai, nhiệt độ và các tác động bên ngoài.

Mỗi lần nhai, áp lực sẽ dồn lên răng và nướu, kích thích dây thần kinh, gây đau. Ngoài ra, thức ăn quá nóng hoặc quá lạnh cũng có thể làm răng ê buốt do sự co giãn đột ngột.

Đau răng không đồng nghĩa với việc phải kiêng hoàn toàn thịt gà. Điều quan trọng là lựa chọn cách chế biến phù hợp

Các loại gia vị cay, đồ ngọt hay thực phẩm nhiều đường cũng làm tăng kích thích lên vùng viêm, khiến cảm giác khó chịu rõ rệt hơn.

Do đó, không phải bản thân thịt gà gây hại, mà chính đặc tính cần nhai kỹ của món ăn này có thể làm tăng áp lực lên răng nếu không được chế biến phù hợp.

Cách ăn thịt gà khi bị đau răng

Để hạn chế cơn đau và vẫn đảm bảo dinh dưỡng, người bị đau răng có thể áp dụng một số cách sau:

Lựa chọn phần thịt mềm: Nên ưu tiên ức gà hoặc đùi gà đã lọc bỏ xương và da. Những phần này ít sụn, mềm hơn, giúp giảm lực nhai. Tránh các phần nhiều gân, sụn hoặc xương nhỏ vì dễ gây đau khi cắn phải.

Chế biến phù hợp: Các món như gà luộc mềm, hấp, hầm nhừ, cháo gà hoặc súp gà là lựa chọn an toàn. Ngược lại, nên hạn chế gà chiên, nướng khô hoặc các món có lớp ngoài cứng, dai.

Điều chỉnh cách ăn: Ăn chậm, nhai nhẹ; Cắt nhỏ hoặc xé sợi trước khi ăn; Nhai ở bên hàm không bị đau; Tránh cắn xé trực tiếp bằng răng nhạy cảm

Sau khi ăn, nên súc miệng nhẹ bằng nước muối ấm để làm sạch khoang miệng. Nếu xuất hiện cơn đau dữ dội hoặc sưng nướu, cần ngừng ăn và đi khám để kiểm tra nguyên nhân.

Nên ăn gì và tránh gì khi đau răng?

Chế độ ăn hợp lý sẽ góp phần hỗ trợ quá trình hồi phục.

Thực phẩm nên dùng: Ưu tiên các món mềm, dễ nuốt như cháo, súp, canh, mì nấu kỹ. Ngoài ra, trứng, đậu hũ, cá hấp và rau củ nấu mềm cũng giúp bổ sung dinh dưỡng mà không gây áp lực lên răng.

Thực phẩm nên hạn chế: Tránh đồ cứng như xương, sụn, hạt, kẹo cứng. Thực phẩm quá nóng hoặc quá lạnh cũng dễ gây ê buốt. Bên cạnh đó, đồ ngọt và nước uống có gas nên hạn chế vì có thể làm vi khuẩn phát triển, khiến tình trạng răng miệng xấu đi.

Trong bối cảnh này, thịt gà vẫn là lựa chọn phù hợp nếu được chế biến đúng cách, đảm bảo mềm và dễ ăn.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
7 nguyên nhân gây đau răng vào buổi sáng và các biện pháp khắc phục tại nhà
7 nguyên nhân gây đau răng vào buổi sáng và các biện pháp khắc phục tại nhà

VOV.VN - Đau răng vào buổi sáng không phải là hiếm. Các nguyên nhân có thể xuất phát từ tình trạng răng miệng hoặc các vấn đề sức khỏe khác. Sau đây là những nguyên nhân gây nên tình trạng này và biện pháp khắc phục.

7 nguyên nhân gây đau răng vào buổi sáng và các biện pháp khắc phục tại nhà

7 nguyên nhân gây đau răng vào buổi sáng và các biện pháp khắc phục tại nhà

VOV.VN - Đau răng vào buổi sáng không phải là hiếm. Các nguyên nhân có thể xuất phát từ tình trạng răng miệng hoặc các vấn đề sức khỏe khác. Sau đây là những nguyên nhân gây nên tình trạng này và biện pháp khắc phục.

Xử lý cơn đau răng vào mùa đông bằng những mẹo đơn giản
Xử lý cơn đau răng vào mùa đông bằng những mẹo đơn giản

VOV.VN - Bạn đã bao giờ cảm thấy đau nhức răng khi mùa đông tới? Để hạn chế tình trạng này, bạn cần uống nước đầy đủ, hạn chế ăn đường và đồ ăn có tính axit.

Xử lý cơn đau răng vào mùa đông bằng những mẹo đơn giản

Xử lý cơn đau răng vào mùa đông bằng những mẹo đơn giản

VOV.VN - Bạn đã bao giờ cảm thấy đau nhức răng khi mùa đông tới? Để hạn chế tình trạng này, bạn cần uống nước đầy đủ, hạn chế ăn đường và đồ ăn có tính axit.

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn ký kết hợp tác chiến lược về bảo hành tại Úc
Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn ký kết hợp tác chiến lược về bảo hành tại Úc

Việc ký kết hợp tác chiến lược về bảo hành tại Úc không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, tiền bạc và công sức mà còn đem đến sự tiện lợi, an tâm cho khách hàng.

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn ký kết hợp tác chiến lược về bảo hành tại Úc

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn ký kết hợp tác chiến lược về bảo hành tại Úc

Việc ký kết hợp tác chiến lược về bảo hành tại Úc không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, tiền bạc và công sức mà còn đem đến sự tiện lợi, an tâm cho khách hàng.

