  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Đau bụng âm ỉ kéo dài suốt 14 ngày, đi khám mới biết viêm ruột thừa vỡ

Thứ Sáu, 15:04, 22/05/2026
VOV.VN - Bệnh nhân L.T.O. (42 tuổi), ngụ phường Khánh Hòa, thành phố Cần Thơ bị đau bụng âm ỉ kéo dài suốt 14 ngày, cơn đau tăng dần theo thời gian gây mệt mỏi, khó chịu và ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt hàng ngày.

Đến khi xuất hiện tình trạng đau bụng dữ dội kèm sốt, bụng chướng, buồn nôn, không đi tiêu được, người bệnh được gia đình nhanh chóng đưa vào bệnh viện để cấp cứu và điều trị. 

Qua thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết, bác sĩ xác định bệnh nhân bị viêm phúc mạc tổng quát do áp xe ruột thừa vỡ - tình trạng nhiễm trùng nặng nguy cơ nhiễm trùng huyết đe dọa đến tính mạng nếu không được can thiệp Ngoại khoa kịp thời.

Bác sỹ thăm khám cho người bệnh sau can thiệp

Ngay sau khi hội chẩn, ê-kíp phẫu thuật nhanh chóng tiến hành can thiệp dưới gây mê nội khí quản. Ban đầu, các bác sĩ thực hiện phẫu thuật nội soi để thám sát ổ bụng. Qua ghi nhận, ổ bụng có nhiều dịch mủ, giả mạc quá dày và mạc nối lớn bao phủ một khối viêm dính phức tạp vùng hố chậu phải, hồi tràng, manh tràng. Ê-kíp đã tiến hành tách gỡ các cấu trúc dính chặt, hút ra lượng lớn mủ đục cùng mô hoại tử và sỏi phân trong ổ áp xe, ruột thừa hoại tử hoàn toàn vào manh tràng, đồng thời lấy mẫu mủ để nuôi cấy vi khuẩn nhằm hỗ trợ điều trị hậu phẫu. Tuy nhiên, do tổn thương viêm lan rộng, cấu trúc giải phẫu biến đổi phức tạp và nguy cơ biến chứng cao, phải chuyển sang mổ hở để xử lý triệt để tổn thương.

Thông qua đường mổ giữa dưới rốn, các bác sĩ tiếp tục làm sạch ổ nhiễm trùng, xử lý tổn thương vùng manh tràng và hồi tràng, khâu ép mũi chữ u đối xứng lỗ ống ruột thừa vào manh tràng, đặt dẫn lưu ổ áp xe, dẫn lưu Douglas nhằm kiểm soát tình trạng nhiễm trùng sau phẫu thuật. Sau can thiệp, được theo dõi tích cực và chăm sóc hậu phẫu sát sao, sức khỏe bệnh nhân đã cải thiện dần.

BS.CKI Đỗ Quốc Công khuyến cáo, viêm ruột thừa cấp là bệnh lý ngoại khoa thường gặp nếu phát hiện sớm điều trị kịp thời thì hiệu quả điều trị rất tốt, nhưng nếu chủ quan hoặc được chẩn đoán muộn gây biến chứng áp xe ruột thừa vỡ, viêm phúc mạc toàn bộ, nhiễm trùng huyết… thì tỷ lệ tử vong rất cao đặc biệt ở người già và trẻ em, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người bệnh.

Khi phát hiện các dấu hiệu như đau bụng vùng thượng vị sau vài giờ đau lan xuống hố chậu phải hoặc quanh rốn, đau tăng dần, sốt, buồn nôn hoặc chướng bụng, người dân nên đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh để bệnh tiến triển nặng gây khó khăn cho quá trình điều trị, ảnh hưởng đến sức khỏe cho người bệnh trong hiện tại và về sau và tăng gánh nặng kinh tế cho gia đình và xã hội.

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL
Điều trị thành công ca uốn ván nặng kèm nhiều biến chứng kéo dài hơn 50 ngày
VOV.VN - Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng (thành phố Cần Thơ) cho biết vừa điều trị thành công ca uốn ván nặng cho bệnh nhân 74 tuổi, sau một hành trình điều trị kéo dài hơn 50 ngày với nhiều diễn biến phức tạp.

Điều trị thành công ca bệnh trẻ bị hôn mê tăng áp lực thẩm thấu
VOV.VN - Bệnh nhân nhập khoa cấp cứu của bệnh viện ngày 7/9 với chẩn đoán hôn mê tăng áp lực thẩm thấu, nhiễm toan ceton do đái tháo đường, nhiễm khuẩn huyết chưa rõ đường vào; ý thức lơ mơ...

Điều trị thành công cho bệnh nhân 18 tuổi bị ung thư dạ dày di căn
VOV.VN - Một người bệnh nữ 18 tuổi, ngụ tại Đồng Nai, mắc ung thư dạ dày di căn giai đoạn tiến xa, vừa được phẫu thuật, điều trị thành công tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.

