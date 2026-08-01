Đau dạ dày nên ăn gì để nhanh dịu cơn đau?

Nguyên nhân gây ra cơn đau dạ dày

Đau dạ dày có thể do nhiều yếu tố hoặc trở nên nặng hơn bởi hút thuốc lá, rượu bia, chế độ ăn uống không hợp lý, nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori (HP) và căng thẳng kéo dài. Khói thuốc và cồn có thể gây tổn thương niêm mạc, làm tăng nguy cơ viêm loét và chậm lành. Ăn nhiều đồ cay, dầu mỡ, thực phẩm có tính axit hoặc ăn uống thất thường dễ khiến dạ dày khó chịu hơn. Trong khi đó, vi khuẩn HP có thể phá hỏng lớp bảo vệ niêm mạc, là nguyên nhân quan trọng gây viêm, loét dạ dày - tá tràng. Stress kéo dài cũng ảnh hưởng đến nhu động và hoạt động tiêu hóa, làm các triệu chứng đau, đầy bụng, khó chịu rõ rệt hơn.

Ăn gì đỡ đau dạ dày?

Khi dạ dày đang nhạy cảm, nên ưu tiên những thực phẩm dễ tiêu, ít chất béo và không gây kích thích. Một số lựa chọn có thể đưa vào khẩu phần gồm:

Chuối: Chuối mềm, dễ ăn và cung cấp kali cùng chất xơ hòa tan pectin. Loại quả này có thể góp phần hỗ trợ hoạt động tiêu hóa. Tuy nhiên, mỗi người có thể phản ứng khác nhau với chuối, vì vậy nên lựa chọn loại phù hợp với cơ thể.

Các loại thực phẩm thô: Gạo lứt, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, mè, hạt điều, hạt bí... cung cấp chất xơ, vitamin, khoáng chất và nhiều dưỡng chất khác. Tuy nhiên, khi đang đau dạ dày hoặc đầy bụng, nên lựa chọn dạng chế biến mềm, dễ tiêu và không ăn quá nhiều chất xơ cùng lúc.

Bệnh nhân bị đau dạ dày nên bổ sung ngũ cốc và thực phẩm giàu vitamin A

Táo: Táo cung cấp pectin - một loại chất xơ hòa tan có thể hỗ trợ hoạt động của đường ruột. Khi dạ dày đang khó chịu, nên ưu tiên táo chín, mềm và có thể gọt vỏ nếu cảm thấy khó tiêu.

Bánh mì nướng: Bánh mì nướng đơn giản, không nhiều chất béo có thể là lựa chọn tương đối nhẹ bụng khi dạ dày khó chịu. Nên hạn chế dùng kèm bơ, mứt hoặc các loại nhân nhiều chất béo, đường.

Canh, súp: Các món canh, súp được nấu chín kỹ thường mềm và dễ tiêu hóa hơn. Có thể ưu tiên nguyên liệu ít chất béo, nêm nhạt và tránh các loại gia vị cay, chua nếu chúng khiến triệu chứng tăng lên.

Trà thảo dược: Một số loại trà thảo dược không chứa caffeine có thể giúp bổ sung nước và tạo cảm giác dễ chịu. Trà hoa cúc thường được sử dụng như một thức uống thư giãn, song không nên xem đây là phương pháp điều trị viêm hoặc loét dạ dày.

Nước dừa: Nước dừa cung cấp nước và một số chất điện giải. Có thể sử dụng ở mức vừa phải, nhưng người cần kiểm soát đường huyết cũng nên lưu ý lượng đường tự nhiên trong loại đồ uống này.

Gừng: Gừng từ lâu được sử dụng để hỗ trợ tiêu hóa và giảm cảm giác buồn nôn, đầy hơi. Có thể dùng một lượng nhỏ gừng trong món ăn hoặc pha trà gừng loãng nếu cơ thể phù hợp.

Thì là: Thì là chứa các hợp chất thơm, trong đó có anethole, được cho là có thể hỗ trợ tiêu hóa và giảm cảm giác đầy hơi. Có thể sử dụng như một loại gia vị trong bữa ăn.

Sữa chua: Sữa chua cung cấp protein và các vi khuẩn có lợi, có thể hỗ trợ sức khỏe đường ruột. Nên ưu tiên sữa chua ít đường và lựa chọn loại phù hợp với khả năng dung nạp của cơ thể.

Bạc hà: Bạc hà thường được sử dụng để giảm cảm giác đầy hơi, khó chịu ở đường tiêu hóa. Tuy nhiên, người bị trào ngược dạ dày thực quản cần thận trọng vì bạc hà có thể khiến triệu chứng ợ nóng ở một số người trở nên rõ hơn.

Lá nguyệt quế: Lá nguyệt quế thường được sử dụng như gia vị trong chế biến món ăn. Một số hợp chất trong loại lá này được cho là có thể hỗ trợ tiêu hóa, nhưng không nên sử dụng như một phương pháp điều trị bệnh dạ dày.

Đậu bắp: Đậu bắp chứa chất xơ và chất nhầy tự nhiên. Có thể chế biến loại rau này thành món ăn mềm, ít dầu mỡ, phù hợp với chế độ ăn đa dạng. Tuy nhiên, nếu ăn vào gây đầy bụng hoặc khó chịu, nên giảm lượng hoặc tạm ngừng sử dụng.

Trước khi thay đổi đáng kể chế độ ăn hoặc bổ sung một thực phẩm nhằm mục đích hỗ trợ điều trị, người bệnh nên tham khảo bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng, đặc biệt nếu đang mắc bệnh dạ dày hoặc sử dụng thuốc điều trị.

Cách điều trị cơn đau dạ dày hiệu quả

Điều trị đau dạ dày phụ thuộc nguyên nhân. Loét dạ dày thường được dùng thuốc PPI để giảm axit, hỗ trợ lành tổn thương; nếu nhiễm HP, cần phối hợp kháng sinh và thuốc giảm tiết axit theo phác đồ. Trường hợp do NSAID hoặc aspirin, bác sĩ có thể điều chỉnh thuốc hoặc bổ sung PPI; khó tiêu chức năng được điều trị tùy triệu chứng.

Người bệnh nên chia nhỏ bữa, ăn chậm, uống đủ nước, ưu tiên thực phẩm dễ tiêu, hạn chế cay, chua, nhiều dầu mỡ, rượu bia và thuốc lá; không nằm ngay sau ăn. Không tự dùng baking soda để chữa đau dạ dày hoặc ợ nóng. Nếu đau dữ dội, kéo dài hoặc kèm nôn ra máu, phân đen, chóng mặt, ngất hay sụt cân bất thường, cần đi khám sớm.