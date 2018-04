Dấu hiệu cho thấy thực phẩm của bạn đã không thể ăn được nữa rồi

Sữa tươi: Hạn sử dụng mà bạn thấy được in trên các nhãn sữa thực chất không hẳn là hạn sử dụng mà là "hạn bán". Hầu hết các loại sữa nếu được cất giữ tốt có thể giữ được chất lượng của chúng sau hạn này khoảng 1 tuần. Nên bảo quản sữa trong tủ lại với nhiệt độ khoảng 4 độ C và tuyệt đối không uống khi sữa đã bị chua vì rất dễ bị ngộ độc và tiêu chảy. Gia vị: Đối với những người yêu thích tương cà chua và mayonnaise, thông tin này là rất quan trọng. Tương cà vẫn có thể dùng được 1 tháng sau khi mở ra nếu được bảo quản trong tủ lạnh và mayonnaise là 3 tháng sau khi mở. Nếu bạn phát hiện những thay đổi trong các loại gia vị sau khi sử dụng nó trong một thời gian hoặc hương vị dường như biến đỗi, hãy vứt chúng vào thùng rác, đừng do dự. Dưa hấu: Dưa hấu có thể khác biệt ở bên ngoài do giống của nó, nhưng ở bên trong, nó luôn luôn phải có màu hồng đỏ hoặc màu đỏ đậm. Bất kỳ sự đổi màu nào như màu hồng nhạt, màu trắng hồng có nghĩa là quả dưa đã quá cũ. Thịt bò: Bạn có thể giữ bò thịt bò trong tủ lạnh trong tối đa 2 ngày hoặc để tủ đông trong vài tháng. Nhưng luôn luôn vứt nó đi nếu màu của nó biến đổi và có mùi lạ. Thịt xông khói có thể sống trong tủ lạnh tối đa 2 tuần sau khi mua nó nếu nó chưa được mở và bảo quản đúng cách. Tuy nhiên, hãy vứt nó đi nếu thịt xông khói có màu xanh lá cây, có nhớt hay có mùi lạ. Trứng: Trứng có thể được bảo quản tốt nhất khoảng 3 tuần trong tủ lạnh hoặc 1 năm trong tủ đá, nhưng nếu bạn nghi ngờ những quả trứng bị hỏng, chỉ cần mang một ly hay một bát đầy nước và thả những quả trứng vào đó. Nếu trứng chìm một cách dễ dàng, thì quả trứng này vẫn chưa hỏng. Ngược lại, nếu trứng nổi trên mặt nước, nó đã bị hỏng. Hạnh nhân: Bạn có thể bảo quản hạnh nhấn tối đa từ 2 đến 4 tuần nếu đặt chúng trong hộp kín sau khi mở. Bảo quản ở nơi tối và thoáng mát để giữ chúng lâu hơn. Nếu bạn để hạnh nhân trong tủ lạnh, chúng có thể dùng được trong 1 năm. Tuy nhiên, nếu bạn thấy những đốm đen hoặc hạnh nhân chuyển màu xanh, hãy vứt đi vì hạnh nhân đã bị hỏng. Dầu ôliu: Dầu ôliu có "tuổi thọ" từ 1 đến 2 năm . Nhưng nó có thể hỏng nhanh chóng nếu bạn để nó trong một môi trường nhiệt độ cao hoặc ngoài nắng. Bạn có thể bảo quản dầu trong tủ lạnh để sử dụng được lâu dài. Sữa chua: Thời hạn sử dụng của sữa chua có thể kéo dài đến 5 ngày sau khi mở. Nhưng ngay cả khi nó mới được mở mà có dấu hiệu của nấm mốc hay thậm chí thay đổi màu sắc, hãy vứt chúng ngay lập tức.

