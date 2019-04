Đau mạn tính là gì và thường gặp trong những bệnh lý nào?

Đau mạn tính là gì?

Theo thời gian và tính chất, đau được chia làm 3 loại: Đau cấp tính, đau bán cấp, đau mạn tính.

Đau mạn tính là cơn đau kéo dài hay tái phát ngay cả khi vết thương đã lành hay bệnh lý nguyên nhân đã khỏi. Nguyên nhân thường gặp nhất là do các bệnh lý như viêm xương khớp, viêm gân, đau nửa đầu, đau sau đột quỵ, đau sau phẫu thuật, đau do ung thư... Cơn đau mạn tính gây ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và cuộc sống hàng ngày của người mắc phải.



Các loại đau mạn tính thường gặp hiện nay là gì?

Triệu chứng đau mạn tính có thể bắt gặp trong nhiều bệnh lý khác nhau. Nguyên nhân gây đau xuất phát từ 3 cơ chế, bao gồm: Đau do thụ cảm thể, đau do nguyên nhân thần kinh và đau do môi trường acid ngoại bào. Trong đó đau mạn tính là sự tổng hợp của 2 hay 3 cơ chế kể trên. Dưới đây là một số loại đau mạn tính thường gặp:

Đau trong ung thư

Ung thư là một bệnh lý gây nguy cơ cao dẫn đến chứng đau mạn tính. Cụ thể: Các khối u phát triển gây chèn ép những phần lân cận của cơ thể, gây đau do cơ chế thụ cảm thể; Đồng thời, sự tổn thương lớp màng bảo vệ dây thần kinh dẫn đến sự phóng xung điện không kiểm soát và gây đau do nguyên nhân thần kinh; Bên cạnh đó, các tế bào ung thư có đặc điểm phát triển mạnh trong môi trường acid, do vậy khi chúng di căn đến bất kỳ cơ quan nào cũng sẽ làm acid hóa môi trường tại đó và gây đau.

Đau do nguyên nhân thần kinh

Đau do nguyên nhân thần kinh thường gặp trong các trường hợp: Đau đầu, đau do zona thần kinh, đau sau đột quỵ, đau sau phẫu thuật...

Đau sau đột quỵ

Cơn đau sau đột quỵ có thể xuất hiện và phát triển sau vài tuần hoặc thậm chí vài tháng. Đây được xem là một cuộc tấn công não bất ngờ khi lưu lượng máu đến não bị cắt đứt, làm tế bào não bộ bị thiếu oxy cấp tính.

Sau cơn đột quỵ, gần như các cơ quan, hệ thần kinh đều phải hứng chịu hậu quả nặng nề dẫn tới triệu chứng đau nhức toàn bộ cơ thể. Cụ thể, thiệt hại về hệ thần kinh là sự phá hủy lớp màng bao bọc myelin bảo vệ bên ngoài, khiến các xung điện phóng một cách không kiểm soát gây triệu chứng đau nhức.

Sau đột quỵ, người bệnh rất dễ mắc chứng đau nhức toàn cơ thể

Đau sau phẫu thuật



Thông thường sau phẫu thuật các tế bào thần kinh bị tổn thương gây chứng đau dai dẳng, kéo dài. Các loại đau thần kinh do phẫu thuật bao gồm: Đau thần kinh trung ương và đau thần kinh ngoại biên.

Đau do thần kinh là chứng đau có khá nhiều người mắc phải

Các phương pháp điều trị đau mạn tính là gì?



Mục tiêu điều trị đau mạn tính là giảm triệu chứng đau và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hoạt động thường ngày của người bệnh. Do chứng đau mạn tính đáp ứng kém với các thuốc giảm đau, nên chủ yếu thường được điều trị bằng các nhóm thuốc chống động kinh, chống trầm cảm ba vòng.

Bách Thống Vương – Sản phẩm đầu tiên có nguồn gốc thảo dược, an toàn cho chứng đau mạn tính

Các thuốc Tây y thường gây nhiều tác dụng phụ khi sử dụng lâu dài. Vì vậy, nhiều người có xu hướng tìm đến phương pháp giảm đau bằng thảo dược. Sản phẩm được các chuyên gia khuyên dùng là thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bách Thống Vương có thành phần chính là chiết xuất vỏ cây liễu, sơn đậu căn, tam lăng, huyền hồ sách, tô mộc, kết hợp với đồng, mangan, magie… Các thành phần này giúp tác động lên cả 3 cơ chế gây đau, cụ thể: Đau do nguyên nhân thần kinh, đau do thụ cảm thể và đau do môi trường acid ngoại bào nên có tác dụng giảm đau nhanh sau vài ngày sử dụng và tốt nhất là nên dùng từ 1-3 tháng. Việc sử dụng sản phẩm thảo dược chứa các thành phần quý này giúp hỗ trợ giảm đau ưu việt hơn so với nhiều thuốc giảm đau tân dược ở những trường hợp đau bán cấp và đau mạn tính, vì có thể sử dụng lâu dài, không gây tác dụng phụ.

