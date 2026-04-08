Đi bộ trên máy mỗi ngày, mỡ bụng có giảm như nhiều người nghĩ?

Thứ Tư, 09:14, 08/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đi bộ trên máy chạy bộ là hình thức tập luyện phổ biến, dễ thực hiện. Tuy nhiên, nhiều người vẫn băn khoăn liệu phương pháp này có thực sự giúp giảm mỡ bụng hiệu quả hay không.

Đi bộ trên máy có giảm mỡ bụng không?

Đi bộ trên máy chạy bộ tại nhà có thể hỗ trợ giảm cân và giảm mỡ bụng nếu duy trì tập luyện đều đặn. Người tập nên điều chỉnh tốc độ, thay đổi độ nghiêng và tận dụng các chương trình đốt mỡ có sẵn để tăng tiêu hao năng lượng và nâng cao hiệu quả tập luyện.

Cách đi bộ trên máy giảm mỡ bụng

Để việc đi bộ trên máy chạy bộ mang lại hiệu quả giảm mỡ bụng, người tập cần lưu ý một số yếu tố quan trọng sau:

Khởi động trước khi đi bộ: Khởi động giúp làm nóng cơ thể, tăng độ linh hoạt của cơ và hạn chế chấn thương. Dành khoảng 5-10 phút cho các động tác nhẹ trước khi bắt đầu sẽ giúp buổi tập hiệu quả hơn.

Thay đổi độ nghiêng: Đi bộ trên địa hình dốc khiến cơ thể tiêu hao nhiều năng lượng hơn so với mặt phẳng. Việc điều chỉnh độ nghiêng của máy không chỉ hỗ trợ đốt mỡ bụng mà còn giúp cơ đùi và cơ mông hoạt động mạnh hơn, từ đó cải thiện độ săn chắc.

Thay đổi tốc độ: Luân phiên tốc độ nhanh - chậm giúp tăng nhịp tim và thúc đẩy quá trình đốt calo. Kết hợp thay đổi tốc độ cùng độ dốc sẽ tạo ra bài tập đa dạng, giúp nâng cao hiệu quả giảm mỡ.

Kết thúc buổi tập đúng cách: Trong 5-10 phút cuối, nên giảm dần tốc độ và độ nghiêng để cơ thể thích nghi, tránh tình trạng choáng hoặc căng cơ sau khi tập.

Nhìn chung, đi bộ trên máy chạy bộ hoàn toàn có thể hỗ trợ giảm mỡ bụng nếu được thực hiện đúng phương pháp và duy trì thường xuyên.

Lưu ý khi đi bộ trên máy để giảm mỡ bụng

Để đảm bảo an toàn và nâng cao hiệu quả tập luyện, người tập cần lưu ý một số điểm sau:

Khởi động kỹ trước khi tập: Các động tác xoay khớp, giãn cơ nhẹ giúp cơ thể sẵn sàng vận động và hạn chế nguy cơ chấn thương.

Chọn giày tập phù hợp: Nên sử dụng giày vừa chân, có độ đàn hồi tốt để giảm áp lực lên bàn chân và hỗ trợ chuyển động ổn định.

Tham khảo ý kiến chuyên gia: Người có vấn đề về xương khớp hoặc bệnh lý nền nên trao đổi với bác sĩ hoặc huấn luyện viên trước khi bắt đầu chương trình tập luyện.

Uống đủ nước: Bổ sung nước trước, trong và sau khi tập giúp duy trì thể lực và tránh mất nước.

Không tập khi quá đói: Không nên đi bộ khi bụng rỗng hoặc ngay sau bữa ăn quá no. Một bữa nhẹ trước khi tập sẽ giúp cơ thể có đủ năng lượng vận động.

Chọn thời điểm tập phù hợp: Có thể tập vào buổi sáng hoặc chiều tùy lịch sinh hoạt, miễn là duy trì đều đặn và phù hợp thể trạng.

Kết hợp ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý: Chế độ dinh dưỡng cân đối cùng thời gian nghỉ ngơi đầy đủ sẽ giúp cơ thể phục hồi tốt, đồng thời nâng cao hiệu quả giảm mỡ.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
VOV.VN - Đi bộ là một bài tập đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Đặc biệt, đi bộ sau mỗi bữa ăn có thể mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho hệ tiêu hóa, tim mạch và sức khỏe tổng thể.

VOV.VN - Chuyên gia khuyến nghị đi bộ mỗi ngày giúp tăng cường sức khỏe tổng thể, cải thiện tinh thần, giảm lo âu, tăng cơ hội sống lâu hơn.

VOV.VN - Đi bộ và chạy bộ là hai hoạt động thể dục được nhiều người yêu thích, vậy nên đi bộ hay chạy bộ tốt hơn?

