Điều cực lạ về cơ thể con người: Nam giới cũng có thể có sữa

Dấu vân tay của nữ khác 99% so với của nam: Da phụ nữ tiết ra gấp đôi lượng axit amin so với da nam giới và phân phối nó qua các ngón tay khác nhau. Đó là lý do tại sao các nhà khoa học có thể nhìn vào dấu vân tay để tìm ra giới tính của một người.