Điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn ăn mít thường xuyên?

Thứ Năm, 08:12, 07/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Là loại trái cây quen thuộc ở vùng nhiệt đới, mít không chỉ có hương vị đặc trưng mà còn cung cấp nhiều dưỡng chất cho cơ thể.

Những năm gần đây, mít ngày càng được yêu thích nhờ hương vị thơm ngon và có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau. Mít chín vàng có thể ăn tươi trực tiếp, làm mít sấy giòn, mít dẻo hoặc thạch rau câu, sinh tố.

So với nhiều loại trái cây khác, mít chứa nhiều protein hơn và cung cấp đa dạng vitamin, khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Khi ăn với lượng phù hợp, mít có thể là một phần của chế độ ăn uống cân bằng và lành mạnh.

Giá trị dinh dưỡng của mít

Mít có giá trị dinh dưỡng cao. Dù hàm lượng protein không quá lớn, loại quả này vẫn chứa nhiều axit amin thiết yếu cho cơ thể.

Nghiên cứu y học hiện đại xác nhận mít chứa protein, vitamin B (B1, B2, B6), vitamin C. Ngoài ra, các vitamin và khoáng chất khác được tìm thấy trong mít bao gồm vitamin A, thiamine, niacin, canxi, phốt pho, kali, sắt, đồng, magiê, mangan và kẽm. Cùi mít chứa đường fructose nhưng giàu chất xơ và protein.

Giá trị dinh dưỡng của quả mít khá đa dạng (Ảnh: Shutterstock)

Những thay đổi của cơ thể khi ăn mít thường xuyên

Theo trang Healthline, việc ăn mít thường xuyên với lượng phù hợp có thể mang lại một số lợi ích dưới đây.

Tăng cường hệ miễn dịch

Mít là loại trái cây có nguồn vitamin C tuyệt vời. Vitamin C là loại chất giúp cơ thể chống hiện tượng nhiễm virus và nhiễm khuẩn.

Hỗ trợ ổn định huyết áp

Mít chứa nhiều kali. Khoáng chất này có vai trò hỗ trợ duy trì huyết áp ổn định khi kết hợp với chế độ ăn uống phù hợp.

Giảm nguy cơ thiếu máu do thiếu sắt

Chất sắt trong mít góp phần hỗ trợ quá trình tạo máu và hỗ trợ lưu thông máu bình thường. Bên cạnh đó, chất đồng có trong mít đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa tuyến giáp.

Giảm căng thẳng thần kinh

Một số nghiên cứu phát hiện ra rằng, những chất dinh dưỡng trong mít có tác động nhất định tới sức khỏe tinh thần, bao gồm căng thẳng, lo lắng, trầm cảm và mất ngủ. Niacin - một chất dinh dưỡng khác trong mít, cần thiết cho quá trình chuyển hóa năng lượng, chức năng thần kinh và tổng hợp một số hormone.

Chống lão hóa

Vitamin A trong mít giúp tăng cường sức khỏe của mắt và có thể chống lại bệnh thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể do tuổi tác. Vitamin C góp phần hỗ trợ sản sinh collagen và bảo vệ da trước tác động của gốc tự do. Nó cũng đóng vai trò rất lớn trong việc giúp duy trì hệ thống miễn dịch chống lại các bệnh viêm nhiễm, ung thư, bệnh tim mạch và tổn thương gốc tự do.

Hệ tiêu hoá trơn tru hơn, giảm nguy cơ loãng xương

Mít chứa magie và canxi - những khoáng chất cần thiết cho sức khỏe xương, giảm chứng mất ngủ. Chất xơ trong mít giúp hệ tiêu hóa hoạt động bình thường, hỗ trợ làm giảm các vấn đề táo bón, giảm nguy cơ ung thư ruột kết và trực tràng và bệnh trĩ.

Lưu ý khi ăn mít

Bạn không nên ăn mít lúc đói để tránh bị đầy bụng, khó tiêu. Đồng thời, bạn cũng nên hạn chế ăn vào buổi tối.

Người có vấn đề về thận, như bệnh thận mạn tính hoặc suy thận, nên hạn chế ăn quá nhiều mít do loại quả này chứa kali. Nếu cơ thể không đào thải kali tốt, có thể làm tăng kali trong máu. Ngoài ra, vì mít có vị ngọt tự nhiên, nên ăn với lượng vừa phải để phù hợp với chế độ dinh dưỡng cân bằng.

Thu Hiền/VTC News
Healthline
