中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn uống nước chanh mỗi ngày?

Thứ Sáu, 11:34, 24/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nước chanh là thức uống quen thuộc, nhưng một ly nước chanh ấm buổi sáng lại được xem là thói quen tốt cho sức khỏe. Duy trì mỗi ngày, đặc biệt trong 7 ngày liên tục, có thể giúp cơ thể ghi nhận những thay đổi tích cực.

Những tác dụng của nước chanh

Thay đổi về hơi thở

Một trong những tác dụng dễ nhận thấy là cải thiện hơi thở. Mùi thơm tự nhiên của chanh giúp trung hòa mùi khó chịu trong khoang miệng, mang lại cảm giác sạch sẽ và tự tin hơn khi giao tiếp. Uống nước chanh vào buổi sáng hoặc sau bữa ăn còn hỗ trợ làm sạch khoang miệng, đồng thời có thể góp phần giảm các triệu chứng ho nhẹ.

Làn da mịn màng hơn

Uống nước chanh đều đặn được xem là một cách hỗ trợ chăm sóc da từ bên trong. Thức uống này giúp bổ sung nước cho cơ thể, đồng thời cung cấp vitamin C - dưỡng chất quan trọng trong việc thúc đẩy sản sinh collagen.

Nhờ đó, làn da trở nên mềm mại, căng mịn hơn, hạn chế tình trạng khô da và hình thành nếp nhăn. Bên cạnh đó, lượng nước đầy đủ cũng giúp cơ thể đào thải độc tố tốt hơn, góp phần cải thiện sức khỏe làn da.

Dieu gi xay ra voi co the khi ban uong nuoc chanh moi ngay hinh anh 1
Nước chanh là thức uống quen thuộc, nhưng một ly nước chanh ấm buổi sáng lại được xem là thói quen tốt cho sức khỏe

Giảm nguy cơ sỏi thận

Trong chanh có chứa acid citric - hợp chất được cho là có khả năng hạn chế hình thành sỏi thận. Việc uống nước chanh giúp bổ sung cả nước và acid citric cho cơ thể, từ đó hỗ trợ giảm nguy cơ mắc sỏi thận. Ngoài ra, thói quen này còn góp phần duy trì độ pH trong hệ tiết niệu, giúp giảm nguy cơ viêm nhiễm đường tiểu.

Cải thiện tâm trạng

Một ly nước chanh ấm vào buổi sáng có thể giúp tinh thần thư giãn hơn, giảm cảm giác căng thẳng. Đồng thời, kali trong chanh hỗ trợ điều hòa huyết áp, góp phần ổn định cơ thể và hạn chế tình trạng mệt mỏi.

Hỗ trợ giảm cân

Nước chanh cũng được nhiều người lựa chọn trong quá trình kiểm soát cân nặng. Thức uống này có thể hỗ trợ thúc đẩy trao đổi chất, giúp cơ thể đốt năng lượng hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, uống nước chanh còn tạo cảm giác no nhẹ, góp phần hạn chế tình trạng ăn uống mất kiểm soát, từ đó hỗ trợ quá trình giảm cân.

Lưu ý khi uống nước chanh

Do có tính axit, nước chanh có thể khiến tình trạng trào ngược dạ dày trở nên nghiêm trọng hơn ở người nhạy cảm. Ngoài ra, axit trong chanh cũng có thể làm mòn men răng nếu sử dụng không đúng cách, đồng thời gây kích ứng cổ họng đối với người đang viêm họng.

Các chuyên gia khuyến nghị, chỉ nên dùng lượng vừa phải, khoảng 2-3 quả chanh pha với 1,5 lít nước ấm, uống trong ngày và nên dùng sau bữa ăn, tránh uống lúc đói để hạn chế ảnh hưởng đến dạ dày.

Những sai lầm thường gặp khi uống nước chanh

Vỏ chanh chứa nhiều dưỡng chất có lợi nên việc chỉ dùng nước cốt có thể làm giảm giá trị dinh dưỡng và hiệu quả hỗ trợ giảm cân. Khi pha nước chanh, không nên thêm quá nhiều đường vì có thể làm tăng đường huyết, không tốt cho sức khỏe lâu dài. Cũng cần tránh uống khi đói vì tính axit của chanh dễ gây kích ứng dạ dày, tăng nguy cơ viêm loét nếu sử dụng thường xuyên lúc bụng rỗng. Ngoài ra, nên pha nước chanh ở nhiệt độ khoảng 60-70°C; nếu quá nóng sẽ làm nước bị đắng, còn quá nguội thì giảm hương vị, dù vitamin C vẫn khá ổn định ở mức nhiệt này.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: uống nước chanh uống nước chanh mỗi ngày nước chanh tốt cho sức khỏe nước chanh ấm
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Nước chanh có giúp giảm acid uric, điều trị bệnh gout?
Nước chanh có giúp giảm acid uric, điều trị bệnh gout?

VOV.VN - Nhiều bệnh nhân gout truyền tai nhau rằng uống nước chanh tươi mỗi ngày sẽ “rửa” bớt acid uric, thậm chí có người hy vọng chỉ cần uống chanh là đủ, không cần dùng thuốc nữa. Liệu phương pháp này có thật sự hiệu quả như lời đồn?

Nước chanh có giúp giảm acid uric, điều trị bệnh gout?

Nước chanh có giúp giảm acid uric, điều trị bệnh gout?

VOV.VN - Nhiều bệnh nhân gout truyền tai nhau rằng uống nước chanh tươi mỗi ngày sẽ “rửa” bớt acid uric, thậm chí có người hy vọng chỉ cần uống chanh là đủ, không cần dùng thuốc nữa. Liệu phương pháp này có thật sự hiệu quả như lời đồn?

Những người không nên uống nước chanh nghệ buổi sáng
Những người không nên uống nước chanh nghệ buổi sáng

VOV.VN - Nước chanh nghệ được nhiều người uống vào buổi sáng với kỳ vọng hỗ trợ tiêu hóa và tăng sức đề kháng. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo không phải ai cũng phù hợp với loại đồ uống này, đặc biệt là người mắc bệnh dạ dày, túi mật hoặc đang dùng thuốc chống đông máu.

Những người không nên uống nước chanh nghệ buổi sáng

Những người không nên uống nước chanh nghệ buổi sáng

VOV.VN - Nước chanh nghệ được nhiều người uống vào buổi sáng với kỳ vọng hỗ trợ tiêu hóa và tăng sức đề kháng. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo không phải ai cũng phù hợp với loại đồ uống này, đặc biệt là người mắc bệnh dạ dày, túi mật hoặc đang dùng thuốc chống đông máu.

4 nguyên liệu nên thêm vào nước chanh ấm để giúp cơ thể khỏe mạnh
4 nguyên liệu nên thêm vào nước chanh ấm để giúp cơ thể khỏe mạnh

VOV.VN - Uống nước chanh ấm vào buổi sáng là thói quen đơn giản giúp cơ thể bổ sung nước, kích thích tiêu hóa và khởi động năng lượng cho ngày mới. Nếu kết hợp thêm một số nguyên liệu quen thuộc trong gian bếp, hiệu quả của thức uống này còn được nâng cao.

4 nguyên liệu nên thêm vào nước chanh ấm để giúp cơ thể khỏe mạnh

4 nguyên liệu nên thêm vào nước chanh ấm để giúp cơ thể khỏe mạnh

VOV.VN - Uống nước chanh ấm vào buổi sáng là thói quen đơn giản giúp cơ thể bổ sung nước, kích thích tiêu hóa và khởi động năng lượng cho ngày mới. Nếu kết hợp thêm một số nguyên liệu quen thuộc trong gian bếp, hiệu quả của thức uống này còn được nâng cao.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe