Đình chỉ phẫu thuật thẩm mỹ ở BV An Việt sau vụ cô gái 25 tuổi tử vong

Ngày 12/4, bà Trần Thị Nhị Hà, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, sau khi xảy ra sự việc, Sở Y tế cử người xuống nắm tình hình. Theo đó, bệnh nhân nữ Đỗ N. A. (SN 1994) vào Bệnh viện An Việt phẫu thuật tạo hình thành bụng và sau khi gây tê tủy sống thì bệnh nhân có biểu hiện co giật, trụy mạch, hôn mê sâu.

Ngay lập tức, Bệnh viện An Việt đã cấp cứu ban đầu và chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Tuy nhiên, do bệnh nhân tổn thương thiếu máu não diện nặng, phù não nặng sau ngừng tuần hoàn và đã tử vong ngày 10/4.

Bệnh viện An Việt- nơi cô gái 25 tuổi tử vong khi tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ.

“Kết luận cuối cùng về nguyên nhân gây tử vong của bệnh nhân phải do cơ quan công an cung cấp. Tuy nhiên, bước đầu Sở Y tế cho rằng, bệnh nhân tử vong nghi do sốc phản vệ”- bà Hà cho biết.

Bà Trần Thị Nhị Hà cũng cho biết, sau khi xảy ra sự việc này, Sở Y tế Hà Nội đã quyết định đình chỉ ngay hoạt động phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ của Bệnh viện An Việt và sẽ thu hồi giấy phép của khoa tạo hình thẩm mỹ. Sở cũng yêu cầu bác sĩ viết giải trình và đề nghị bệnh viện họp hội đồng chuyên môn để xác minh, đánh giá lại toàn bộ quá trình, diễn biến của vụ việc.

Được biết, vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân điều tra. Tất cả hồ sơ bệnh án đã được cơ quan điều tra niêm phong.

Trước đó, khoảng 01h sáng 6/4, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận nữ bệnh nhân Đỗ N.A, 25 tuổi trong tình trạng co giật, trụy mạch sau khi khởi mê để phẫu thuật. Được biết, bệnh nhân này đến Bệnh viện tư An Việt (ở Hà Nội) để phẫu thuật thẩm mỹ.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, Bệnh viện Bạch Mai đã tiến hành làm các xét nghiệm thăm dò chức năng, chụp cộng hưởng từ… kết quả cho thấy, bệnh nhân bị thiếu mãu não, phù não… Ngay sau đó, bệnh nhân đã được tiến hành các biện pháp hồi sức tích cực; hội chẩn liên chuyên khoa ngay trong đêm và được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực. Bệnh viện đã huy động các bác sĩ chuyên khoa và sử dụng các máy móc hiện đại để cứu chữa tuy nhiên, tình trạng bệnh nhân không tiến triển và đã tử vong chiều 10/4.

Bệnh viện chẩn đoán, bệnh nhân tử vong do hôn mê sâu, tổn thương thiếu máu não diện nặng, phù não nặng sau ngừng tuần hoàn./.

