  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Dịp hè khát đến mấy những người này cũng không nên uống nhiều nước mía

Thứ Ba, 14:00, 12/05/2026
VOV.VN - Nước mía chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, giúp bù điện giải rất tốt vào những ngày nắng nóng. Tuy nhiên, việc uống nước mía cũng có thể gây ra những biến động tiêu cực đối với một số nhóm người có bệnh lý nền hoặc cơ địa đặc biệt.

Người mắc bệnh tiểu đường

Nước mía có vẻ là một lựa chọn tự nhiên thay thế cho các loại đồ uống có ga, nhưng đối với người mắc bệnh tiểu đường, đây lại là một trong những loại đồ uống nguy hiểm nhất. Do có chỉ số đường huyết (GI) cao, nước mía có thể làm tăng nhanh lượng đường trong máu, điều này có thể nguy hiểm đối với những người đang điều trị bệnh tiểu đường loại 1 hoặc loại 2. Vì vậy, người mắc bệnh tiểu đường nên tránh hoặc hạn chế uống nước mía.

Người đang giảm cân hoặc bị béo phì

Nếu bạn đang cố gắng giảm cân, nước mía không phải là lựa chọn tốt nhất. Mặc dù chứa nhiều chất dinh dưỡng, nhưng nó cũng rất giàu calo và chứa nhiều đường tự nhiên. Một khẩu phần 250 ml có thể chứa từ 150 đến 180 calo, phần lớn đến từ đường. Uống thường xuyên có thể dẫn đến lượng calo nạp vào cao, gây tăng cân thay vì giảm mỡ. Đối với những người đang thực hiện kế hoạch kiểm soát cân nặng, tốt hơn hết nên chọn các loại đồ uống ít calo như nước lọc pha hương vị, trà thảo mộc không đường hoặc nước dừa.

Người đang giảm cân uống nước mía thường xuyên có thể dẫn đến lượng calo nạp vào cao, gây tăng cân thay vì giảm mỡ.

Những người có vấn đề về tiêu hóa

Nước mía tuy có vị sảng khoái đối với nhiều người, nhưng có thể không phù hợp với những người có hệ tiêu hóa yếu, đầy hơi hoặc hội chứng ruột kích thích (IBS). Nước mía giàu đường đơn, dễ lên men nhanh trong dạ dày, đôi khi gây ra đầy hơi hoặc khó chịu. Trong trường hợp tiêu chảy, uống nước mía có thể làm các triệu chứng trở nên tồi tệ hơn.

Những người bị viêm dạ dày hoặc thường xuyên bị ợ chua cũng có thể thấy nước mía gây kích ứng. Thay vào đó, các loại đồ uống làm dịu như sữa bơ hoặc trà gừng có thể là lựa chọn tốt hơn cho dạ dày nhạy cảm. Nước dừa, nước ép lô hội và trà hoa cúc cũng có thể giúp làm dịu viêm, hỗ trợ tiêu hóa và giảm axit mà không gây kích ứng niêm mạc dạ dày.

Những người bị vàng da hoặc các vấn đề về gan

Đối với những người mắc bệnh gan giai đoạn cuối, gan nhiễm mỡ hoặc xơ gan, nước mía có thể làm quá tải hệ thống bằng đường và làm trầm trọng thêm tình trạng căng thẳng cho gan. Một thử nghiệm lâm sàng gần đây được công bố trên ClinConnect đã nghiên cứu tác dụng của nước mía đối với bệnh nhân gan, cho thấy rằng mặc dù nó có thể hữu ích trong một số trường hợp, nhưng việc sử dụng nó luôn cần được hướng dẫn bởi chuyên gia chăm sóc sức khỏe.

Hơn nữa, nếu nước mía bị nhiễm bẩn, nó có thể làm tăng thêm nguy cơ nhiễm trùng ở một cơ quan vốn đã yếu. Mặc dù tiêu thụ ở mức độ vừa phải có thể giúp ích trong một số trường hợp phục hồi, nhưng luôn cần có sự hướng dẫn của bác sĩ. Tự ý dùng nước mía để điều trị có thể gây hại nhiều hơn lợi.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Tag: nước mía uống nước mía những ai nên hạn chế uống nước mía công dụng của nước mía lợi ích khi uống nước mía
5 không khi uống nước mía mùa hè
VOV.VN - Nước mía được nhiều người ưa chuộng vào những ngày hè oi bức nhưng uống không đúng cách cũng sẽ gây ra những ảnh hưởng tiêu cực cho sức khỏe.

Nước mía nấu với gừng có tác dụng gì?
VOV.VN - Nước mía và gừng là hai nguyên liệu tự nhiên có thể kết hợp để tạo thành thức uống thơm ngon, vậy nước mía nấu với gừng có tác dụng gì?

Uống nước mía kiểu này cực tốt cho sức khỏe không phải ai cũng biết
VOV.VN - Nước mía là thức uống giải khát tuyệt vời, đặc biệt trong những ngày hè oi ả. Tuy nhiên, việc uống nước mía không đúng cách có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Dưới đây là 5 cách uống nước mía thông minh, vừa giúp bạn tận hưởng trọn vẹn hương vị thơm ngon, vừa đảm bảo sức khỏe.

