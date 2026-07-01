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Đừng bỏ qua rau lang, loại rau quen thuộc mang đến nhiều lợi ích bất ngờ

Thứ Tư, 11:20, 01/07/2026
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VOV.VN - Rau lang là loại rau dân dã, dễ tìm và quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt. Không chỉ giàu dinh dưỡng, rau lang còn được y học cổ truyền đánh giá cao nhờ nhiều lợi ích đối với sức khỏe.

Các chất dinh dưỡng có trong rau lang

Rau lang không chỉ là thực phẩm quen thuộc có thể chế biến thành nhiều món ăn, rau lang còn được y học cổ truyền đánh giá là có tính bình, không độc, giúp bồi bổ cơ thể, hỗ trợ thị lực và cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất như vitamin B6, vitamin C, riboflavin cùng nhiều dưỡng chất thiết yếu khác.

Rau lang có tác dụng gì?

Nhờ giàu chất xơ cùng nhiều vitamin, khoáng chất, rau lang mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được bổ sung hợp lý trong chế độ ăn uống.

Hỗ trợ bảo vệ tim mạch

Các bệnh lý tim mạch thường liên quan đến tình trạng xơ vữa và vôi hóa thành mạch. Hàm lượng vitamin K trong rau lang góp phần hạn chế quá trình này, từ đó hỗ trợ giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim và các biến chứng tim mạch.

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Không chỉ giàu dinh dưỡng, rau lang còn được y học cổ truyền đánh giá cao nhờ nhiều lợi ích đối với sức khỏe

Góp phần giảm nguy cơ loãng xương

Vitamin K trong rau lang đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa canxi. Khi kết hợp với vitamin D, dưỡng chất này giúp tăng cường mật độ xương, hỗ trợ quá trình tái tạo mô xương và thúc đẩy phục hồi sau chấn thương.

Thanh nhiệt, giải độc

Rau lang có tính mát nên thường được sử dụng để thanh nhiệt cơ thể. Bên cạnh đó, chất diệp lục trong rau còn hỗ trợ làm sạch máu và góp phần đào thải độc tố.

Hỗ trợ kiểm soát bệnh đái tháo đường

Theo kinh nghiệm dân gian, lá và ngọn rau lang đỏ có thể dùng chế biến món ăn hoặc nấu nước uống để hỗ trợ người mắc đái tháo đường. Một số hợp chất trong rau được cho là có tác dụng tương tự insulin, giúp hỗ trợ kiểm soát đường huyết.

Chống oxy hóa

Protein trong rau lang chứa hoạt tính chống oxy hóa đáng kể, tương đương khoảng một phần ba hoạt tính của glutathione. Nhờ đó, loại rau này góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do, hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa và thúc đẩy quá trình phục hồi tổn thương.

Hỗ trợ giảm cân

Rau lang chứa rất ít tinh bột nhưng lại giàu chất xơ, giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế cảm giác thèm ăn mà vẫn cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết. Đây là thực phẩm phù hợp với người đang kiểm soát cân nặng.

Hỗ trợ phòng ngừa táo bón

Hàm lượng chất xơ cao cùng tính mát của rau lang giúp kích thích nhu động ruột, cải thiện chức năng tiêu hóa. Ngoài ra, lá rau lang còn chứa một lượng nhỏ chất nhựa tự nhiên có tác dụng hỗ trợ nhuận tràng, giúp giảm tình trạng táo bón.

Các món ăn ngon từ rau lang

Rau lang xào tỏi

Đây là món ăn quen thuộc được nhiều gia đình yêu thích. Rau lang sau khi xào giữ được độ giòn tự nhiên, kết hợp với mùi thơm của tỏi phi tạo nên hương vị hấp dẫn. Chỉ cần phi thơm tỏi với dầu, cho rau vào đảo đều khoảng 10 phút, nêm gia vị vừa ăn là có thể thưởng thức.

Rau lang luộc

Nếu muốn có một món ăn nhanh gọn, rau lang luộc là lựa chọn phù hợp. Chỉ cần chọn phần ngọn và lá non, rửa sạch rồi luộc chín. Món ăn thường được dùng kèm nước mắm tỏi ớt hoặc chao.

Canh rau lang nấu tôm

Sau khi sơ chế, tôm được xào sơ cho săn thịt rồi thêm khoảng 2-3 bát nước. Khi nước sôi, cho rau lang đã rửa sạch và cắt nhỏ vào nấu đến khi chín mềm. Nêm nếm gia vị vừa ăn rồi tắt bếp khi nước sôi trở lại.

Các bài thuốc chữa bệnh từ rau lang

Ngoài là thực phẩm bổ dưỡng, rau lang còn được dùng trong nhiều bài thuốc dân gian để hỗ trợ giảm đau lưng, mỏi gối, thanh nhiệt, giải độc, cải thiện mụn nhọt, táo bón, hỗ trợ phụ nữ sau sinh ít sữa và giảm chứng quáng gà. Tùy từng mục đích, rau lang có thể dùng để nấu canh, luộc, xào hoặc sắc lấy nước uống theo kinh nghiệm dân gian.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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