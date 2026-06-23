Đừng chủ quan với đau dây thần kinh liên sườn: Khi nào cần đi khám ngay?

Đau dây thần kinh liên sườn có nguy hiểm không?

Mức độ nguy hiểm của đau dây thần kinh liên sườn phụ thuộc vào nguyên nhân gây bệnh cũng như tình trạng cụ thể ở mỗi người. Có những trường hợp chỉ gây đau trong thời gian ngắn, nhưng cũng có trường hợp là biểu hiện của các bệnh lý nghiêm trọng cần được điều trị sớm.

Đau dây thần kinh liên sườn mức độ nhẹ, xuất hiện trong thời gian ngắn

Tình trạng này thường xuất phát từ chấn thương, lao động nặng hoặc vận động sai tư thế. Dù ít gây nguy hiểm, cơn đau vẫn có thể ảnh hưởng đến việc đi lại, làm việc và sinh hoạt. Người bệnh nên thăm khám để xác định nguyên nhân và điều trị phù hợp, kết hợp nghỉ ngơi, xoa bóp hoặc bấm huyệt để hỗ trợ giảm đau.

Đau dây thần kinh liên sườn mức độ nặng

Trong một số trường hợp, đau dây thần kinh liên sườn có thể là dấu hiệu cảnh báo các bệnh lý nguy hiểm như lao cột sống, viêm dây thần kinh, đái tháo đường, u tủy, u rễ thần kinh hoặc ung thư cột sống. Những bệnh lý này có thể tiến triển âm thầm nhưng gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng nếu không được phát hiện và điều trị đúng thời điểm, thậm chí có thể đe dọa đến tính mạng.

Mức độ nguy hiểm của đau dây thần kinh liên sườn phụ thuộc vào nguyên nhân gây bệnh cũng như tình trạng cụ thể ở mỗi người

Dấu hiệu nhận biết đau dây thần kinh liên sườn

Triệu chứng điển hình của bệnh là cảm giác đau xuất hiện dọc theo đường đi của dây thần kinh liên sườn. Người bệnh có thể cảm nhận cơn đau tức, đau nhói ở vùng ngực, sau đó lan ra hai bên sườn hoặc vùng lưng theo hướng phân bố của dây thần kinh. Tùy từng nguyên nhân gây bệnh, các biểu hiện đi kèm sẽ có sự khác nhau.

Thoái hóa cột sống ngực

Đây là nguyên nhân thường gặp ở người cao tuổi. Cơn đau thường xuất hiện âm ỉ tại vùng cột sống ngực, tăng lên khi vận động hoặc khi tác động, ấn vào khu vực bị tổn thương.

Ung thư cột sống ngực hoặc lao cột sống

Các bệnh lý này thường gây đau với mức độ dữ dội hơn, cơn đau khu trú ở vùng tổn thương rồi lan dần sang hai bên lồng ngực. Người bệnh có thể gặp thêm các dấu hiệu toàn thân như sốt nhẹ về chiều, cơ thể suy nhược, mệt mỏi kéo dài, sụt cân nhanh hoặc xuất hiện biến dạng cột sống.

Bệnh lý tủy sống

Một số tổn thương tại tủy sống như u tủy hoặc u rễ thần kinh có thể gây đau dây thần kinh liên sườn. Cơn đau thường chỉ xuất hiện ở một bên cơ thể, lan theo khoang liên sườn như một vòng đai. Tuy nhiên, các dấu hiệu lâm sàng ở giai đoạn đầu thường không rõ ràng, khiến việc phát hiện bệnh gặp nhiều khó khăn.

Chấn thương cột sống

Sau khi bị va đập hoặc thực hiện các động tác mạnh, sai tư thế gây tổn thương cột sống, người bệnh có thể xuất hiện cơn đau lan dọc theo xương sườn kèm cảm giác đau tại vị trí bị chấn thương.

Đau dây thần kinh liên sườn do zona thần kinh

Zona thần kinh là nguyên nhân thường gặp gây đau dây thần kinh liên sườn. Người bệnh thường có cảm giác nóng rát, đau buốt trên vùng da dọc theo đường đi của dây thần kinh, đau tăng khi chạm vào. Sau vài ngày, các cụm mụn nước xuất hiện trên nền da đỏ, sau đó khô, đóng vảy và có thể để lại sẹo. Một số trường hợp kèm sốt nhẹ, mệt mỏi; ở người lớn tuổi, cơn đau có thể kéo dài ngay cả khi tổn thương da đã lành.

Điều trị đau dây thần kinh liên sườn

Điều trị đau dây thần kinh liên sườn tập trung vào hai mục tiêu chính là kiểm soát cơn đau và giải quyết nguyên nhân gây bệnh. Tùy theo mức độ và tình trạng cụ thể, bác sĩ sẽ chỉ định phương pháp phù hợp.

Sử dụng thuốc

Với cơn đau nhẹ, người bệnh có thể được chỉ định các thuốc giảm đau như paracetamol, ibuprofen hoặc diclofenac và cần sử dụng đúng liều để tránh tác dụng phụ. Trường hợp đau do tổn thương thần kinh, bác sĩ có thể kê thuốc chuyên biệt như gabapentin, kết hợp thuốc giãn cơ nếu có co cứng. Bên cạnh đó, vitamin nhóm B (B1, B6, B12) cũng có thể được bổ sung nhằm hỗ trợ phục hồi chức năng thần kinh.

Can thiệp y tế

Với những trường hợp đau kéo dài hoặc không đáp ứng với điều trị thông thường, bác sĩ có thể chỉ định tiêm phong bế dây thần kinh liên sườn để giảm đau. Người bệnh không nên chủ quan với các triệu chứng kéo dài mà cần thăm khám sớm để điều trị kịp thời, tránh ảnh hưởng đến sinh hoạt và hạn chế biến chứng.