中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đừng vội vứt vỏ chanh: 7 lợi ích bất ngờ nhiều người chưa biết

Thứ Ba, 15:16, 19/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhiều người thường bỏ vỏ chanh sau khi sử dụng mà không biết đây là phần chứa nhiều chất xơ, vitamin và chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe. Vỏ chanh được cho là có thể hỗ trợ tim mạch, tăng cường miễn dịch và cải thiện sức khỏe răng miệng.

Giá trị dinh dưỡng của vỏ chanh

Vỏ chanh không phải là phần bỏ đi như nhiều người vẫn nghĩ. Theo một số nghiên cứu, phần vỏ chứa nhiều dưỡng chất quan trọng, bao gồm chất xơ, vitamin cùng các hợp chất chống oxy hóa có lợi cho cơ thể. Đây cũng là lý do khiến nhiều người quan tâm đến tác dụng của việc sử dụng vỏ chanh trong chế độ ăn uống hằng ngày.

Ăn vỏ chanh có tác dụng gì?

Không chỉ được dùng làm nguyên liệu trong nấu ăn, vỏ chanh còn mang đến nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe. Dưới đây là 7 công dụng nổi bật của loại nguyên liệu quen thuộc này.

Hỗ trợ giảm cholesterol

Trong vỏ chanh có chứa polyphenol flavonoid, hợp chất được cho là có khả năng hỗ trợ kiểm soát cholesterol trong cơ thể. Nhờ đó, việc sử dụng vỏ chanh hợp lý có thể góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Dung voi vut vo chanh 7 loi ich bat ngo nhieu nguoi chua biet hinh anh 1
Nhiều người bỏ vỏ chanh sau khi dùng mà không biết phần này giàu dưỡng chất, tốt cho sức khỏe

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Hàm lượng kali trong vỏ chanh giúp hỗ trợ duy trì huyết áp ổn định và kiểm soát cholesterol ở mức phù hợp. Điều này có thể góp phần làm giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Cải thiện sức khỏe xương

Vỏ chanh chứa vitamin C và canxi, hai dưỡng chất cần thiết cho hệ xương. Việc sử dụng đúng cách có thể hỗ trợ phòng ngừa một số vấn đề liên quan đến xương như loãng xương hay viêm khớp.

Chống oxy hóa

Đây là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa khá dồi dào, đặc biệt là vitamin C và hợp chất D-limonene (một hợp chất tự nhiên được chiết xuất chủ yếu từ vỏ các loại trái cây họ cam quýt như cam, chanh, và bưởi)... Những thành phần này giúp cơ thể chống lại gốc tự do, hạn chế tổn thương tế bào và có thể góp phần giảm nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính.

Ngoài ra, D-limonene còn được cho là hỗ trợ hoạt động của các enzyme chống stress oxy hóa, từ đó làm chậm quá trình lão hóa.

Hỗ trợ đào thải độc tố

Các hợp chất như bioflavonoid trong vỏ chanh có thể giúp cơ thể loại bỏ độc tố theo cơ chế tự nhiên, góp phần duy trì sức khỏe tổng thể.

Có thể giúp giảm nguy cơ ung thư

Một số nghiên cứu cho rằng, đặc tính chống oxy hóa và hỗ trợ thải độc của vỏ chanh có thể góp phần giảm nguy cơ ung thư. Tuy nhiên, đây chỉ được xem là biện pháp hỗ trợ phòng ngừa, không thể thay thế các phương pháp điều trị y tế.

Hỗ trợ sức khỏe răng miệng

Vỏ chanh chứa axit citric cùng nhiều dưỡng chất có thể giúp cải thiện một số vấn đề liên quan đến răng và nướu. Việc bổ sung hợp lý có thể hỗ trợ giảm nguy cơ viêm nướu hoặc chảy máu chân răng do thiếu hụt vitamin.

Những lưu ý khi ăn vỏ chanh

Dù tốt cho sức khỏe, vỏ chanh cần được sử dụng đúng cách. Người dùng nên rửa sạch, ưu tiên chanh hữu cơ, không ăn quá nhiều để tránh kích ứng dạ dày và hạn chế dùng nếu bị dị ứng. Có thể tận dụng vỏ chanh trong salad, bánh hoặc làm gia vị để bổ sung thêm dưỡng chất cho cơ thể.

vo_chanh.jpg

Vỏ chanh - phần bị bỏ quên lại là cực tốt cho sức khỏe

VOV.VN - Trong sinh hoạt hàng ngày, vỏ chanh thường bị bỏ đi sau khi lấy nước cốt vì có vị đắng và bị cho là không còn giá trị sử dụng. Tuy nhiên, theo nhiều nghiên cứu, vỏ chanh lại chứa nhiều hoạt chất có lợi cho sức khỏe, thậm chí được dùng làm nguyên liệu trong nhiều bài thuốc dân gian.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: lợi ích của vỏ chanh vỏ chanh tốt cho sức khỏe cải thiện sức khỏe răng miệng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Trị gàu bằng chanh: Có thật sự hiệu quả như nhiều người vẫn làm?
Trị gàu bằng chanh: Có thật sự hiệu quả như nhiều người vẫn làm?

VOV.VN - Gàu tuy không nguy hiểm nhưng gây ngứa ngáy, mất thẩm mỹ và khó điều trị dứt điểm. Trong dân gian, chanh thường được dùng để làm sạch gàu, song hiệu quả thực sự của phương pháp này vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều.

Trị gàu bằng chanh: Có thật sự hiệu quả như nhiều người vẫn làm?

Trị gàu bằng chanh: Có thật sự hiệu quả như nhiều người vẫn làm?

VOV.VN - Gàu tuy không nguy hiểm nhưng gây ngứa ngáy, mất thẩm mỹ và khó điều trị dứt điểm. Trong dân gian, chanh thường được dùng để làm sạch gàu, song hiệu quả thực sự của phương pháp này vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều.

Quả chanh nhỏ bé nhưng chứa “kho” vitamin và nhiều lợi ích cho sức khỏe
Quả chanh nhỏ bé nhưng chứa “kho” vitamin và nhiều lợi ích cho sức khỏe

VOV.VN - Chanh không chỉ được sử dụng rộng rãi trong ẩm thực, chanh còn được đánh giá cao nhờ hàm lượng vitamin và dưỡng chất phong phú, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Vậy chanh chứa những vitamin gì và tác dụng của loại quả này đối với cơ thể ra sao?

Quả chanh nhỏ bé nhưng chứa “kho” vitamin và nhiều lợi ích cho sức khỏe

Quả chanh nhỏ bé nhưng chứa “kho” vitamin và nhiều lợi ích cho sức khỏe

VOV.VN - Chanh không chỉ được sử dụng rộng rãi trong ẩm thực, chanh còn được đánh giá cao nhờ hàm lượng vitamin và dưỡng chất phong phú, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Vậy chanh chứa những vitamin gì và tác dụng của loại quả này đối với cơ thể ra sao?

Công dụng tuyệt vời của lá chanh không thể bỏ qua
Công dụng tuyệt vời của lá chanh không thể bỏ qua

VOV.VN - Lá chanh từ lâu đã trở thành gia vị quen thuộc trong nhiều món ăn Việt Nam nhờ hương thơm đặc trưng. Không chỉ tăng thêm hương vị, lá chanh còn được xem là vị thuốc dân gian có nhiều lợi ích đối với sức khỏe, đặc biệt trong các bài thuốc trị cảm.

Công dụng tuyệt vời của lá chanh không thể bỏ qua

Công dụng tuyệt vời của lá chanh không thể bỏ qua

VOV.VN - Lá chanh từ lâu đã trở thành gia vị quen thuộc trong nhiều món ăn Việt Nam nhờ hương thơm đặc trưng. Không chỉ tăng thêm hương vị, lá chanh còn được xem là vị thuốc dân gian có nhiều lợi ích đối với sức khỏe, đặc biệt trong các bài thuốc trị cảm.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe