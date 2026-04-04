Gạo nếp cẩm tốt nhưng có nên ăn thường xuyên?

Thứ Bảy, 15:08, 04/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Gạo nếp cẩm giàu dinh dưỡng, được nhiều người đưa vào thực đơn hàng ngày nhờ hương vị thơm dẻo. Tuy nhiên, việc ăn thường xuyên có thực sự tốt cho sức khỏe vẫn là vấn đề cần cân nhắc.

Gạo nếp cẩm là loại nếp có màu tím đậm hoặc đen, hạt tròn, dẻo thơm và giàu chất xơ, vitamin B, sắt cùng chất chống oxy hóa. Loại gạo này dễ bị nhầm với nếp than, nhưng nếp cẩm thường hạt tròn, màu tím sẫm, còn nếp than đen đều, hạt dài và dẹt hơn.

Có nên ăn gạo nếp cẩm mỗi ngày?

Dù giàu dinh dưỡng, gạo nếp cẩm không nên ăn thường xuyên với lượng lớn do chứa nhiều tinh bột và dễ gây đầy bụng. Tiêu thụ quá nhiều còn khiến khẩu phần mất cân đối, tăng năng lượng nạp vào và có thể gây khó tiêu ở người nhạy cảm.

Thay vì sử dụng mỗi ngày, gạo nếp cẩm nên được đưa vào thực đơn một cách linh hoạt, kết hợp cùng các loại ngũ cốc khác để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng. Một số nguyên tắc có thể áp dụng gồm:

Ăn xen kẽ với gạo tẻ, gạo lứt hoặc các loại ngũ cốc khác

Sử dụng với khẩu phần vừa phải trong tuần

Kết hợp cùng rau xanh, thực phẩm giàu đạm và chất béo lành mạnh

Đặc biệt, những người mắc bệnh tiểu đường, đang kiểm soát cân nặng hoặc có hệ tiêu hóa yếu nên cân nhắc lượng sử dụng để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.

gao nep cam tot nhung co nen an thuong xuyen hinh anh 1
Gạo nếp cẩm là thực phẩm giàu giá trị dinh dưỡng, song cần sử dụng đúng cách để phát huy lợi ích mà không gây tác dụng ngược

Lợi ích của gạo nếp cẩm đối với sức khỏe

Nếu được sử dụng hợp lý, gạo nếp cẩm mang lại nhiều lợi ích nhờ thành phần dinh dưỡng đa dạng.

Giàu chất chống oxy hóa

Màu tím sẫm đặc trưng của gạo nếp cẩm đến từ anthocyanin - một hợp chất chống oxy hóa mạnh. Chất này giúp bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do, góp phần giảm stress oxy hóa và hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Hỗ trợ tim mạch

Nhờ chứa chất xơ và các hợp chất sinh học, gạo nếp cẩm có thể góp phần kiểm soát cholesterol trong máu, từ đó giảm nguy cơ tích tụ mỡ trong thành mạch nếu được kết hợp trong chế độ ăn khoa học.

Tốt cho hệ tiêu hóa

Hàm lượng chất xơ trong gạo nếp cẩm giúp hỗ trợ hoạt động của đường ruột, cải thiện nhu động ruột và giảm nguy cơ táo bón. Khi ăn cùng rau xanh và trái cây, hiệu quả đối với hệ tiêu hóa càng được tăng cường.

Bổ sung vi chất thiết yếu

Gạo nếp cẩm cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng như vitamin nhóm B, sắt, kẽm và magiê. Những dưỡng chất này đóng vai trò trong quá trình chuyển hóa năng lượng, tạo máu và duy trì hoạt động bình thường của cơ thể.

Có thể thấy, gạo nếp cẩm là thực phẩm giàu giá trị dinh dưỡng, song cần sử dụng đúng cách để phát huy lợi ích mà không gây tác dụng ngược. Một chế độ ăn đa dạng, cân đối vẫn là yếu tố then chốt giúp duy trì sức khỏe lâu dài.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
