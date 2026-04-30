Gia tăng bệnh về da mùa nắng nóng

Bệnh da liễu bùng phát trong mùa hè

Dù mới vào đầu mùa hè, nhưng tại Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh, trung bình mỗi ngày có khoảng 2.500 lượt khám bệnh về da. Bệnh viện Da liễu Trung ương (Hà Nội) thời điểm này cũng tiếp nhận nhiều trường hợp đến khám các vấn đề về da liên quan đến thời tiết nắng nóng.

Anh N.Q.D (Hải Phòng) chia sẻ: “Mấy hôm vừa rồi đi Đà Nẵng, tôi phơi nắng, mồ hôi ra nhiều, lại thêm da tôi là da dầu nên bắt bụi nhiều. Khi về nhà, tôi bị mọc mụn trên trán, sau đó lan ra khắp vùng mặt”.

BS cao cấp, BSCKII Đỗ Thị Minh Nghĩa - Trưởng khoa Da liễu, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương (Hà Nội) cho biết, trong mùa nắng nóng, các bệnh lý về da thường có xu hướng tăng rõ rệt, bao gồm: rôm sảy (phát ban do nóng), viêm da cơ địa tái phát, viêm da tiếp xúc, nấm da (lang ben, hắc lào), viêm nang lông, mụn nhọt, cháy nắng, sạm da, viêm da dị ứng/mày đay. Những bệnh này đều liên quan đến môi trường nóng ẩm, tăng tiết mồ hôi, tạo điều kiện cho vi sinh vật phát triển và gây phản ứng viêm tại da. “Đa số bệnh về da không nguy hiểm tính mạng nhưng ảnh hưởng lớn đến chất lượng sống và có thể biến chứng nếu xử trí sai”, bác sĩ Nghĩa nhấn mạnh.

BS cao cấp, BSCKII Đỗ Thị Minh Nghĩa - Trưởng khoa Da liễu, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương (thứ hai, bên phải) đang khám bệnh về da cho bệnh nhân được điều trị tại Bênh viện. Ảnh: NVCC

Theo bác sĩ Nghĩa, trong mùa nắng nóng, trẻ em là nhóm đối tượng rất dễ mắc các bệnh ngoài da do làn da của trẻ còn mỏng, nhạy cảm, hệ thống tuyến mồ hôi chưa phát triển hoàn chỉnh nên dễ bị tắc nghẽn khi ra nhiều mồ hôi. Đồng thời, hệ miễn dịch của trẻ chưa ổn định nên khả năng chống lại các yếu tố gây bệnh còn hạn chế.

Người cao tuổi hoặc người có bệnh mạn tính, suy giảm miễn dịch cũng là nhóm nguy cơ cao. Ở những đối tượng này, chức năng bảo vệ của da suy giảm, khả năng chống lại vi khuẩn, nấm kém, đồng thời quá trình phục hồi tổn thương da cũng chậm hơn. Vì vậy, khi nhóm đối tượng này mắc các bệnh ngoài da thường kéo dài, dễ tái phát và khó điều trị hơn.

Những người lao động ngoài trời, người có cơ địa ra nhiều mồ hôi, dị ứng hoặc da nhạy cảm cũng là nhóm có nguy cơ cao bị bệnh về da.

Bác sĩ Đỗ Thị Minh Nghĩa cho biết, y học cổ truyền điều trị bệnh ngoài da mùa nắng nóng theo nguyên tắc: thanh nhiệt - giải độc - trừ thấp - khu phong - tiêu viêm. “Hiện nay, xu hướng điều trị bệnh về da là kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại nhằm tăng hiệu quả và giảm tác dụng phụ, ví dụ: dùng thuốc kháng histamin kết hợp thảo dược thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm”, bác sĩ Nghĩa cho hay.

Trẻ bị rôm sảy. Ảnh: ksbtdanang.vn

Khi nào cần đi khám sớm?

Theo bác sĩ Đỗ Thị Minh Nghĩa, để phòng tránh các bệnh ngoài da trong mùa nắng nóng, trước hết người dân cần chú ý giữ vệ sinh da sạch sẽ và khô thoáng. Nên tắm rửa hàng ngày bằng nước sạch, lau khô cơ thể sau khi ra mồ hôi, đặc biệt ở các vùng nếp gấp như cổ, nách, bẹn. Tuy nhiên, cần tránh tắm quá nhiều lần với xà phòng, sử dụng chất tẩy rửa mạnh vì có thể làm mất lớp bảo vệ tự nhiên của da.

Một yếu tố quan trọng khác là hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng gắt. Khi phải ra ngoài trời, nên sử dụng các biện pháp bảo vệ như đội mũ, mặc áo chống nắng, dùng kem chống nắng phù hợp. Việc giảm tiếp xúc với tia UV không chỉ giúp phòng cháy nắng mà còn hạn chế tình trạng viêm da và lão hóa da. Nên tránh ra ngoài vào thời điểm nắng gắt (khoảng 10h - 16h) để giảm nguy cơ tổn thương da.

Sai lầm phổ biến người bệnh thường hay mắc phải khi tự điều trị bệnh về da gồm: tự ý dùng corticoid kéo dài gây teo da; lạm dụng kháng sinh; tắm lá không đảm bảo vệ sinh; dùng thuốc không rõ nguồn gốc. Người bệnh cần tuân thủ chỉ định bác sĩ, không tự ý phối hợp thuốc bôi và uống, đặc biệt với trẻ em, người cao tuổi nhiều bệnh nền. BS cao cấp, BSCKII Đỗ Thị Minh Nghĩa - Trưởng khoa Da liễu, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương (Hà Nội)

Ngoài ra, cần chú ý giữ môi trường sống sạch sẽ và thông thoáng. Việc vệ sinh chăn màn, khăn tắm, quần áo cá nhân thường xuyên và không dùng chung đồ cá nhân với người khác cũng giúp hạn chế nguy cơ lây nhiễm các bệnh ngoài da, đặc biệt là nấm da.

Bác sĩ Nghĩa cho biết, từ góc độ y học cổ truyền, phòng bệnh về da còn cần chú trọng điều hòa cơ thể từ bên trong. Nên duy trì chế độ ăn thanh đạm, dễ tiêu hóa, tăng cường các thực phẩm có tính mát như rau xanh, trái cây để vừa cung cấp vitamin, vừa giúp thanh nhiệt, giải độc. Cần uống đủ nước, hạn chế các thực phẩm cay nóng, nhiều dầu mỡ, rượu bia bởi có thể làm tăng “nhiệt” trong cơ thể, dễ gây nổi mụn, viêm da hoặc làm nặng thêm các bệnh da sẵn có.

Chế độ sinh hoạt cũng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe làn da. Việc sinh hoạt điều độ, ngủ đủ giấc giúp cơ thể phục hồi, tăng cường hệ miễn dịch và khả năng tái tạo da. Ngược lại, thức khuya, căng thẳng kéo dài có thể làm suy giảm chức năng bảo vệ của da, khiến da dễ bị viêm nhiễm và dị ứng. Bên cạnh đó, cần giữ cân bằng giữa vận động và nghỉ ngơi. Vận động nhẹ nhàng giúp tăng cường tuần hoàn, hỗ trợ nuôi dưỡng da tốt hơn, nhưng nếu vận động quá mức dưới trời nóng sẽ làm cơ thể mất nước nhiều, gây hại cho da. Do đó, nên lựa chọn thời điểm tập luyện phù hợp (sáng sớm hoặc chiều mát) và bổ sung đủ nước sau khi vận động. Ngoài ra, tránh làm việc quá sức trong điều kiện nắng nóng.

Bác sĩ Nghĩa khuyến cáo, người bệnh cần nhận biết rõ những dấu hiệu cảnh báo để đi khám kịp thời, tránh biến chứng và điều trị sai hướng. Trước hết, cần đi khám khi tổn thương da lan rộng, tiến triển nhanh, hoặc tổn thương ngày càng đỏ hơn, sưng hơn. Đây có thể là dấu hiệu của nhiễm trùng hoặc phản ứng viêm mạnh, nếu không xử lý sớm sẽ khó kiểm soát. Một dấu hiệu quan trọng khác là ngứa nhiều, kéo dài khiến người bệnh gãi nhiều, làm trầy xước da, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập. Những trường hợp ngứa dữ dội thường liên quan đến dị ứng, nấm hoặc bệnh da mạn tính và cần được điều trị đúng thuốc.

“Việc tự ý dùng thuốc kéo dài, đặc biệt là các loại thuốc bôi chứa corticoid hoặc thuốc không rõ nguồn gốc, có thể làm bệnh nặng hơn, che lấp triệu chứng và gây biến chứng khó điều trị”, bác sĩ Nghĩa khuyến cáo.