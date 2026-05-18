中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

“Gia truyền 3 đời”, “Khỏi bệnh 100%”: Cảnh báo chiêu quảng cáo đánh vào niềm tin

Thứ Hai, 15:33, 18/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Những quảng cáo “gia truyền 3 đời”, “khỏi bệnh 100%”, “không khỏi hoàn tiền” xuất hiện dày đặc trên mạng để bán thuốc, dịch vụ y học cổ truyền. Bộ Y tế cảnh báo nhiều nội dung thổi phồng công dụng, quảng cáo sai sự thật, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe người dân, yêu cầu kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm.

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền cho biết, thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện nhiều nội dung quảng cáo khám, chữa bệnh, giới thiệu phương pháp điều trị, tư vấn sức khỏe, bán thuốc và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền không đúng, thổi phồng công dụng.

Thậm chí, một số tổ chức khám bệnh, chữa bệnh còn chưa được cấp phép hoặc người hành nghề chưa đủ điều kiện theo quy định, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và quyền lợi của người dân.

gia truyen 3 doi , khoi benh 100 canh bao chieu quang cao danh vao niem tin hinh anh 1
Cảnh báo quảng cáo thổi phồng về khám chữa bệnh y dược cổ truyền.

Trước thực trạng trên, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền đã có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị chỉ đạo triển khai đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến về hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, quảng cáo, sản xuất, kinh doanh thuốc và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền.

Cập nhật, công khai thường xuyên các thông tin về giấy phép hoạt động, danh sách người hành nghề, phạm vi chuyên môn được cấp phép và hướng dẫn người dân tra cứu, lựa chọn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, các cơ sở kinh doanh thuốc, các sản phẩm chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Đồng thời, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác đối với các nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, thuốc và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền trên mạng xã hội, các nền tảng trực tuyến và môi trường internet có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật như: Quảng cáo cam kết điều trị khỏi hoàn toàn bệnh; quảng cáo quá mức về hiệu quả điều trị; sử dụng hình ảnh, danh nghĩa lương y, bác sĩ, cơ sở y tế không đúng sự thật; tổ chức khám bệnh, chữa bệnh khi chưa được cấp phép; kê đơn, bán thuốc, tư vấn điều trị không đúng quy định...

Đa dạng hóa hình thức thông tin tuyên truyền để người dân phân biệt thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm chức năng; lưu ý thực phẩm bảo vệ sức khỏe không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Tăng cường tiếp nhận thông tin phản ánh, tố giác của người dân đối với các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm liên quan đến hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, quảng cáo, sản xuất, kinh doanh thuốc và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền; phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương để kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Chỉ đạo các cơ sở hoạt động trong lĩnh vực y dược cổ truyền trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, kinh doanh thuốc và các sản phẩm y học cổ truyền, đặc biệt là công tác quảng cáo, không quảng cáo sai sự thật, gây hiểu nhầm cho người dân.

Cùng đó, tăng cường kiểm tra đột xuất các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực y dược cổ truyền trên địa bàn; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền.

Linh Thương/VOV.VN
Tag: quảng cáo y dược cổ truyền quảng cáo thuốc y dược cổ truyền khám chữa bệnh y dược cổ truyền
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cử tri Đắk Lắk kiến nghị xử lý nghiêm quảng cáo vật tư nông nghiệp sai sự thật
Cử tri Đắk Lắk kiến nghị xử lý nghiêm quảng cáo vật tư nông nghiệp sai sự thật

VOV.VN - Chiều 12/12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức “Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 68 xã, phường trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện để đông đảo cử tri tham gia, theo dõi và đóng góp ý kiến.

Cử tri Đắk Lắk kiến nghị xử lý nghiêm quảng cáo vật tư nông nghiệp sai sự thật

Cử tri Đắk Lắk kiến nghị xử lý nghiêm quảng cáo vật tư nông nghiệp sai sự thật

VOV.VN - Chiều 12/12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức “Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 68 xã, phường trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện để đông đảo cử tri tham gia, theo dõi và đóng góp ý kiến.

Luật mới đã “điểm mặt chỉ tên” nghệ sĩ quảng cáo sai sự thật
Luật mới đã “điểm mặt chỉ tên” nghệ sĩ quảng cáo sai sự thật

VOV.VN - Sáng nay (16/6), với tỷ lệ tán thành đạt 94,77 %, Quốc hội đã thông qua Luật Quảng cáo (sửa đổi). Lần đầu tiên, luật quy định rõ trách nhiệm của nghệ sĩ, KOLs khi tham gia quảng cáo. Người nổi tiếng quảng bá sai sự thật có thể bị xử phạt, buộc cải chính hoặc bồi thường nếu gây thiệt hại.

Luật mới đã “điểm mặt chỉ tên” nghệ sĩ quảng cáo sai sự thật

Luật mới đã “điểm mặt chỉ tên” nghệ sĩ quảng cáo sai sự thật

VOV.VN - Sáng nay (16/6), với tỷ lệ tán thành đạt 94,77 %, Quốc hội đã thông qua Luật Quảng cáo (sửa đổi). Lần đầu tiên, luật quy định rõ trách nhiệm của nghệ sĩ, KOLs khi tham gia quảng cáo. Người nổi tiếng quảng bá sai sự thật có thể bị xử phạt, buộc cải chính hoặc bồi thường nếu gây thiệt hại.

Duy Mạnh xin nộp phạt vì từng quảng cáo sai sự thật
Duy Mạnh xin nộp phạt vì từng quảng cáo sai sự thật

VOV.VN - Ca sĩ Duy Mạnh vừa lên tiếng thừa nhận từng tham gia quảng cáo thực phẩm chức năng Xtramen cách đây ba năm và nhận thấy hành vi này là sai lầm, vô tình tiếp tay cho hành vi lừa dối người tiêu dùng. Nam ca sĩ mong muốn được cơ quan chức năng mời lên làm việc để giải trình và tự nguyện nộp phạt.

Duy Mạnh xin nộp phạt vì từng quảng cáo sai sự thật

Duy Mạnh xin nộp phạt vì từng quảng cáo sai sự thật

VOV.VN - Ca sĩ Duy Mạnh vừa lên tiếng thừa nhận từng tham gia quảng cáo thực phẩm chức năng Xtramen cách đây ba năm và nhận thấy hành vi này là sai lầm, vô tình tiếp tay cho hành vi lừa dối người tiêu dùng. Nam ca sĩ mong muốn được cơ quan chức năng mời lên làm việc để giải trình và tự nguyện nộp phạt.

Hàng trăm xe điện Xiaomi SU7 Ultra bị yêu cầu hoàn trả vì quảng cáo sai sự thật
Hàng trăm xe điện Xiaomi SU7 Ultra bị yêu cầu hoàn trả vì quảng cáo sai sự thật

VOV.VN - Mẫu xe điện SU7 Un-tra (Ultra) do hãng công nghệ Trung Quốc, Xiaomi sản xuất đang đối mặt làn sóng chỉ trích mạnh mẽ khi hàng trăm chủ xe cáo buộc sản phẩm không giống như quảng cáo và yêu cầu hoàn trả xe.

Hàng trăm xe điện Xiaomi SU7 Ultra bị yêu cầu hoàn trả vì quảng cáo sai sự thật

Hàng trăm xe điện Xiaomi SU7 Ultra bị yêu cầu hoàn trả vì quảng cáo sai sự thật

VOV.VN - Mẫu xe điện SU7 Un-tra (Ultra) do hãng công nghệ Trung Quốc, Xiaomi sản xuất đang đối mặt làn sóng chỉ trích mạnh mẽ khi hàng trăm chủ xe cáo buộc sản phẩm không giống như quảng cáo và yêu cầu hoàn trả xe.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe