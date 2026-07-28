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Giảm cân bằng cách uống nhiều nước: Hiệu quả đến đâu?

Thứ Ba, 11:27, 28/07/2026
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VOV.VN - Nước đóng vai trò quan trọng với sức khỏe và có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Tuy nhiên, uống nhiều nước có thực sự giúp giảm cân hay chỉ là quan niệm phổ biến? Các nghiên cứu cho thấy nước chỉ hỗ trợ quá trình giảm cân khi kết hợp với chế độ ăn uống hợp lý và vận động thường xuyên.

Uống nhiều nước có giảm cân không?

Nhiều nghiên cứu cho thấy uống đủ nước có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Một nghiên cứu theo dõi gần 200 phụ nữ trong 12 tháng ghi nhận nhóm thừa cân thường tiêu thụ dưới 2 lít nước mỗi ngày. Một tổng quan khác cũng chỉ ra, những người giảm cân thường có thói quen uống nhiều nước hơn, uống trước bữa ăn hoặc thay đồ uống nhiều calo bằng nước lọc. Tuy nhiên, nước chỉ phát huy hiệu quả khi kết hợp với chế độ ăn hợp lý và vận động thường xuyên.

Vai trò của nước trong quá trình giảm cân

Giảm cân cần duy trì lượng calo tiêu hao cao hơn calo nạp vào. Trong quá trình này, nước giúp tạo cảm giác no, hạn chế ăn quá nhiều và thay thế các đồ uống nhiều đường, giàu năng lượng. Ngoài ra, bổ sung đủ nước còn giúp cơ thể duy trì chuyển hóa và hiệu quả vận động khi tập luyện.

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Nhiều nghiên cứu cho thấy uống đủ nước có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Có thể làm tăng tiêu hao năng lượng

Một số nghiên cứu cho thấy, ở người trưởng thành, uống nước có thể làm tăng mức tiêu hao năng lượng khi nghỉ ngơi khoảng 24-30% trong khoảng một giờ sau khi uống. Ở trẻ em thừa cân, uống nước lạnh cũng được ghi nhận làm tăng tiêu hao năng lượng.

Một số nghiên cứu khác cho thấy, việc uống khoảng 500 ml nước có thể giúp cơ thể tiêu hao thêm khoảng 23 calo.

Hỗ trợ giảm cân

Nghiên cứu cũng ghi nhận những người thừa cân uống khoảng 1-1,5 lít nước mỗi ngày trong vài tuần có xu hướng giảm cân, giảm mỡ cơ thể, chỉ số BMI và vòng eo.

Uống nước lạnh có thể làm tăng nhẹ mức tiêu hao năng lượng vì cơ thể cần sử dụng thêm calo để đưa nước về nhiệt độ thích hợp. Ngoài ra, uống nước trước bữa ăn giúp giảm cảm giác thèm ăn, đặc biệt ở người trung niên và lớn tuổi. Duy trì thói quen này có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả hơn.

Hỗ trợ hạn chế tăng cân

Thói quen uống đủ nước mỗi ngày cũng có thể góp phần hạn chế tăng cân lâu dài, nhất là khi thay thế các loại nước ngọt và đồ uống nhiều đường bằng nước lọc. Ở trẻ em, tăng cường uống nước cũng được xem là một trong những biện pháp hỗ trợ phòng ngừa thừa cân và béo phì.

Mỗi ngày nên uống bao nhiêu nước?

Các chuyên gia khuyến nghị, người trưởng thành nên uống khoảng 2 lít nước mỗi ngày, nhưng nhu cầu thực tế còn phụ thuộc vào tuổi, cân nặng, mức độ vận động, thời tiết và tình trạng sức khỏe. Người tập luyện nhiều, lao động nặng hoặc ra nhiều mồ hôi cần bổ sung nhiều nước hơn, trong khi người cao tuổi, phụ nữ mang thai và cho con bú cũng cần chú ý lượng nước phù hợp. Ngoài nước lọc, cơ thể còn hấp thụ nước từ sữa, trà, cà phê, rau xanh, trái cây và các loại thực phẩm khác.

Lưu ý khi uống nước để giảm cân

Uống nước chỉ có lợi khi bổ sung với lượng phù hợp. Uống quá nhiều trong thời gian ngắn có thể gây thừa nước, hạ natri máu, phù nề, thậm chí ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Nước không có tác dụng đốt mỡ đáng kể mà chỉ hỗ trợ quá trình giảm cân. Để đạt hiệu quả, cần kết hợp chế độ ăn cân bằng, hạn chế đường, chất béo và duy trì vận động thường xuyên. Hãy uống nước theo nhu cầu cơ thể, đặc biệt khi xuất hiện dấu hiệu mất nước như mệt mỏi, đau đầu, khó tập trung hoặc cảm giác đói kéo dài.

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Thực hư lợi ích của việc uống 3 lít nước mỗi ngày

VOV.VN - Nước chiếm từ 45-75% trọng lượng cơ thể con người và đóng vai trò thiết yếu trong mọi hoạt động sống - từ điều hòa thân nhiệt, vận chuyển dinh dưỡng đến duy trì chức năng não và tim mạch. Tuy nhiên, câu hỏi “Có nên uống 3 lít nước mỗi ngày?” vẫn là chủ đề được nhiều người quan tâm.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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