中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Gừng có thực sự tốt cho gan? Sự thật không phải ai cũng biết

Thứ Sáu, 15:12, 20/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Không chỉ là gia vị quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày, gừng còn được xem như một dược liệu tự nhiên với nhiều lợi ích cho sức khỏe. Trong đó, tác động của gừng đối với gan - cơ quan giữ vai trò giải độc và chuyển hóa quan trọng, đã và đang nhận được sự quan tâm của nhiều người.

Gừng có thực sự tốt cho gan?

Theo các chuyên gia y tế, gừng có thể hỗ trợ bảo vệ gan nhờ khả năng chống viêm, chống oxy hóa và cải thiện tiêu hóa, từ đó giảm tổn thương tế bào gan. Các hoạt chất như gingerol, shogaol, zingerone hay β-bisabolene giúp ức chế viêm, hạn chế gốc tự do và hỗ trợ gan hoạt động hiệu quả hơn.

Cơ chế bảo vệ gan từ gừng

Gừng tác động tích cực đến gan thông qua hai cơ chế chính:

Chống viêm và chống oxy hóa: Các hợp chất trong gừng giúp giảm sản xuất các chất gây viêm, đồng thời tăng cường hoạt động của hệ enzyme chống oxy hóa tự nhiên trong cơ thể. Nhờ đó, nguy cơ tổn thương gan do viêm mạn tính hoặc stress oxy hóa được hạn chế.

Hỗ trợ tiêu hóa, giảm gánh nặng cho gan: Gừng kích thích tiết enzyme tiêu hóa và cải thiện nhu động ruột, giúp quá trình tiêu hóa diễn ra hiệu quả hơn. Khi hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru, gan cũng giảm áp lực xử lý độc tố và chất béo.

Gừng được xem như một dược liệu tự nhiên với nhiều lợi ích cho sức khỏe

Vai trò của gừng trong hỗ trợ bệnh lý về gan

Không chỉ dừng lại ở tác dụng phòng ngừa, gừng còn được nghiên cứu với vai trò hỗ trợ trong một số bệnh lý liên quan đến gan.

Gan nhiễm mỡ không do rượu: Gừng có thể giúp cải thiện chuyển hóa lipid, giảm tích tụ mỡ trong gan và hạn chế tình trạng viêm, từ đó hỗ trợ kiểm soát bệnh.

Bệnh lý chuyển hóa như tiểu đường: Gừng giúp cải thiện độ nhạy insulin, giảm triglyceride và cholesterol trong máu - những yếu tố liên quan đến nguy cơ tổn thương gan.

Viêm gan mạn tính: Nhờ đặc tính chống viêm và chống oxy hóa, gừng góp phần giảm tổn thương tế bào gan và làm chậm tiến triển của bệnh. Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp hỗ trợ, không thay thế điều trị y tế.

Lưu ý khi sử dụng gừng để bảo vệ gan

Dù mang lại nhiều lợi ích, việc sử dụng gừng cần đúng cách để tránh tác dụng không mong muốn:

Dùng với liều lượng hợp lý: Mức an toàn thường từ 1-3g gừng tươi mỗi ngày. Có thể sử dụng dưới dạng tươi, bột hoặc pha trà.

Tránh lạm dụng: Dùng quá nhiều có thể gây ợ nóng, buồn nôn, kích ứng dạ dày hoặc làm tăng nguy cơ chảy máu do tác dụng làm loãng máu nhẹ.

Thận trọng với một số đối tượng: Người bị loét dạ dày, rối loạn đông máu, đang dùng thuốc chống đông, phụ nữ mang thai hoặc người mắc bệnh mạn tính nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng.

Không thay thế thuốc điều trị: Gừng chỉ đóng vai trò hỗ trợ, cần kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh và phác đồ điều trị phù hợp.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mỗi sáng uống một cốc trà gừng cực tốt cho sức khỏe
Mỗi sáng uống một cốc trà gừng cực tốt cho sức khỏe

VOV.VN - Nhiều người vẫn thường có thói quen uống một cốc trà gừng vào buổi sáng, vậy mỗi sáng uống một cốc trà gừng có tác dụng gì với sức khoẻ?

Nên uống trà gừng trước hay sau khi ăn sáng?
Nên uống trà gừng trước hay sau khi ăn sáng?

VOV.VN - Nhiều người vẫn thường có thói quen uống trà gừng vào buổi sáng, vậy nên uống trà gừng trước hay sau khi ăn sáng?

Ai không nên ăn gừng?
Ai không nên ăn gừng?

VOV.VN - Gừng có nhiều tác dụng chống lạnh, tiêu đờm, giúp tiêu hóa, trị đau bụng đi ngoài, thổ tả, nhưng một số nhóm người không nên ăn gừng.

Làm đẹp - giảm cân
Dinh dưỡng - món ngon
ĐỜI SỐNG
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe