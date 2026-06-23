Hành trình kỳ diệu của bé sinh non nặng 720 gram người Singapore

Trước đó, ngày 10/3, Chị M. Chen, 38 tuổi, người Singapore cùng chồng đến thành phố Đà Nẵng du lịch. Đây là một kỳ nghỉ ngắn ngày trước khi họ quay về Singapore để chuẩn bị sinh con gái đầu lòng. Tuy nhiên, đến ngày 16/3, đêm trước chuyến bay về nước, người vợ đột ngột xuất hiện các triệu chứng bất thường phải nhập viên.

Các y, bác sĩ tặng hoa chúc mừng gia đình vợ chồng du khách Singapore

Bác sỹ trong bệnh viện chẩn đoán thai kỳ mới 25 tuần 4 ngày, tiền sản giật nặng, tràn dịch đa màng, hạ Natri máu. Bệnh nhân được theo dõi và điều trị tích cực.

Với mục tiêu kéo dài thai kỳ lâu nhất có thể để tăng cơ hội sống cho em bé, các bác sĩ đã triển khai điều trị nội khoa tích cực và theo dõi sát tình trạng của mẹ và thai nhi từng ngày. Đối với thai nhi ở tuổi thai 25 tuần, mỗi ngày được ở lại trong bụng mẹ đều vô cùng quý giá, mang thêm cơ hội cho sự phát triển của phổi, não bộ và các cơ quan còn non nớt.

Tuy nhiên, sau hai tuần điều trị, thai nhi xuất hiện dấu hiệu suy thai nặng. Trước nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng của cả mẹ và con, ê-kíp Sản - Nhi đã nhanh chóng hội chẩn và đưa ra quyết định mổ lấy thai nhi. Bé gái chào đời bằng phương pháp mổ lấy thai ở tuổi thai 27 tuần 1 ngày, cân nặng chỉ 720 gam. Đó là một em bé thuộc nhóm cực non tháng, cực nhẹ cân, phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ ngay từ những phút đầu tiên của cuộc sống.

Sau khi chào đời, bé được hỗ trợ hô hấp và đặt da kề da với mẹ. Tuy nhiên, do tình trạng tiền sản giật nặng của người mẹ cần được tiếp tục theo dõi và điều trị tích cực sau phẫu thuật nên bé được chuyển đến đơn vị Hồi sức sơ sinh (NICU) để tiếp tục được chăm sóc và điều trị chuyên sâu. Từ đây, bắt đầu hành trình đầy thử thách của một em bé sinh cực non, cực nhẹ cân với nhiều nguy cơ và biến chứng của non tháng.

Hệ cơ quan chưa hoàn thiện ở trẻ sơ sinh non tháng là nguyên nhân dẫn đến nguy cơ cao mắc các bệnh lý nặng quy mô cao, bao gồm suy hô hấp, tăng áp phổi, hạ đường huyết và nhiễm khuẩn sơ sinh. Có thời điểm trẻ phải thở máy, sử dụng thuốc vận mạch để duy trì tuần hoàn và được theo dõi liên tục trong môi trường hồi sức tích cực.

Một chuyến du lịch không bao giờ quên của đôi vợ chồng trẻ người Singapore

Đối với những trẻ sinh cực non, hành trình điều trị được tính bằng ngày, từng tuần, từng tháng với vô vàn thử thách. Mỗi gam cân nặng tăng thêm, mỗi lần giảm được mức hỗ trợ hô hấp hay mỗi cữ bú thành công đều là những cột mốc đáng quý trên hành trình trưởng thành của trẻ.

Sau nhiều tháng điều trị và theo dõi tích cực, điều kỳ diệu đã đến. Từ một em bé nặng vỏn vẹn 720 gam khi chào đời, phải phụ thuộc vào các phương tiện hồi sức hiện đại, bé đã từng bước vượt qua các biến chứng nguy hiểm, tự thở, bú tốt và tăng trưởng ổn định.

Ngày xuất viện 22/6/2026, bé đạt tuổi thai hiệu chỉnh 39 tuần, cân nặng 2.655 gam, sức khỏe ổn định, phản xạ tốt và đủ điều kiện trở về nhà trong vòng tay hạnh phúc của gia đình.

Người chồng sản phụ viết Thư cảm ơn đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng

Từ một em bé chỉ nặng 720 gram đến ngày khỏe mạnh trở về nhà là câu chuyện của y học, của sự tận tâm, của tình yêu thương và của những nỗ lực không ngừng nghỉ để giữ lại sự sống ngay từ những ngày đầu tiên.

Ngày 22/6, Anh Chen, người chồng của sản phụ đã có bức tâm thư gửi lời tri ân các y, bác sĩ, trong thư có đoạn viết: ".. cuộc sống luôn có những ngã rẽ bất ngờ…Chúng tôi phải đối mặt với ranh giới giữa sự sống và cái chết tại một đất nước xa lạ, trong hoàn cảnh mọi giao tiếp chỉ có thể dựa vào Google dịch. Hiện tại cả vợ và em bé của tôi đều đã an toàn, được các điều dưỡng và bác sĩ chăm sóc vô cùng chu đáo. Không từ ngữ nào có thể diễn tả hết lòng biết ơn sâu sắc mà chúng tôi cảm nhận được, cũng như sự cảm kích trước sự giúp đỡ và thấu hiểu từ đội ngũ y bác sĩ cùng nhân viên y tế đơn vị.

Dù rào cản ngôn ngữ và việc giao tiếp qua phần mềm dịch thuật là một trở ngại lớn, nhưng tất cả đã được khỏa lấp bởi sự thân thiện, tận tâm và lòng tốt của các bác sĩ, điều dưỡng. Chúng tôi thật sự may mắn khi nhận được sự cứu chữa từ một tập thể y bác sĩ nhân hậu đến vậy".