Hạt sen tươi hay hạt sen khô tốt hơn? Không phải ai cũng chọn đúng

So sánh hạt sen tươi và hạt sen khô

Nhiều người cho rằng, hạt sen sau khi sấy khô sẽ mất đi phần lớn dưỡng chất. Tuy nhiên, nếu được chế biến đúng quy trình, hạt sen khô chủ yếu chỉ mất nước, còn phần lớn các chất dinh dưỡng vẫn được giữ lại, thậm chí một số thành phần còn trở nên cô đặc hơn khi tính trên cùng khối lượng. Ngoài giá trị dinh dưỡng, hạt sen tươi và hạt sen khô cũng có nhiều điểm khác biệt về hương vị, cách sử dụng và thời gian bảo quản.

Hạt sen là thực phẩm giàu dinh dưỡng, được nhiều gia đình ưa chuộng

Ăn hạt sen tươi hay hạt sen khô tốt hơn?

Thực tế, không có loại nào tốt hơn hoàn toàn. Nếu ưu tiên thực phẩm tươi, giàu vitamin tự nhiên và chế biến nhanh, hạt sen tươi là lựa chọn phù hợp. Trong khi đó, hạt sen khô thích hợp với người muốn bảo quản lâu, cần nguồn dinh dưỡng cô đặc hơn hoặc thường xuyên nấu các món hầm, món tiềm. Vì vậy, việc lựa chọn hạt sen tươi hay hạt sen khô nên dựa vào nhu cầu sử dụng, bởi cả hai đều mang lại lợi ích cho sức khỏe khi dùng với lượng hợp lý trong chế độ ăn cân đối.

Mẹo chọn hạt sen ngon

Để chọn được hạt sen chất lượng, người tiêu dùng nên lưu ý một số điểm sau:

Đối với hạt sen tươi: Nên chọn hạt còn nguyên trong đài sen hoặc mới tách vỏ, có màu trắng ngà hoặc vàng nhạt, hạt chắc, không có mùi lạ.

Đối với hạt sen khô: Ưu tiên loại có kích thước đồng đều, màu trắng đục tự nhiên, không có dấu hiệu ẩm mốc hay biến màu.

Tránh chọn hạt có màu trắng bất thường: Những sản phẩm quá trắng có thể đã được xử lý bằng hóa chất tẩy trắng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.